Спустя месяц после релиза Cyberpunk 2077 компания CD Projekt Red официально извинилась за многочисленные недоработки, из‑за которых игру ранее удалили из магазина PS Store. Наверное, Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой года, но оказалась самым большим скандалом. Вспомнили, как Cyberpunk 2077 смогла пройти такой путь всего лишь за месяц.

«Я ждал эту игру с 2012 года, — написал в твиттере @TimSuetens, — но услышал, что говорят мои друзья о багах. И теперь думаю, что могу подождать еще месяц». Об этом пишут и другие поклонники Cyberpunk 2077, которые ждали игру почти восемь лет. Но качество настолько разочаровало их, что они готовы уже сами отложить запуск, чтобы неисправности не отвлекали их от мира киберпанка. Ожидание Игра основана на ролевой настольной игре Cyberpunk 2020, которую издали еще тридцать лет назад и действие которой развивается в вымышленном городе Найт-Сити между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Каждый игрок выбирает персонажа определенного класса и развивает его не просто повышая уровень, а улучшая навыки и характеристики. Все эти особенности переняла и компьютерная игра. Кроме того, в ней класс героя и его прошлое позволят открыть особые реплики в диалогах. Польская компания CD Projekt Red анонсировала игру еще в 2012 году, еще через год опубликовала первый тизер с визуальной концепцией, которая пришлась игрокам по вкусу. Релиз назначили на 2015 год, но после все силы были брошены на разработку The Witcher 3: Wild Hunt. Заниматься Cyberpunk 2077 продолжила небольшая команда.

Самый первый тизер игры

«Ведьмак» в итоге получил высокие оценки критиков, например, на сайте GameSpot это была лишь девятая игра с 10 баллами из 10. Автор рецензии Кевин Ванорд отметил баланс международной политики и личного конфликта героя в сюжете, безграничные возможности открытого мира, а также дизайн доспехов и систему прокачки. Успех проекта подтолкнул Netflix к экранизации серии и стал важным для репутации игровой студии. Ажиотаж Неудивительно, что после релиза полноценного трейлера игры в 2018 году геймеры были уверены в не менее удачном проекте. В ролике была в подробностях показана неоновая эстетика киберпанка, намеки на разнообразные локации — многоэтажный город, помпезные небоскребы, грязные подворотни и виртуальная реальность, — огнестрельное и кибернетическое оружие, различные виды транспорта: метро, летающие автомобили. А в качестве неигровых персонажей выступят и бродяги из кочующих кланов, и до неприличия богатая элита.

Казалось, что игроку будет доступно множество проработанных уголков этого контрастного мира.

Интерес к игре подогревал огромный бюджет в 314 млн долларов (больше, чем у Grand Theft Auto V) и участие знаменитостей: на Е3 2019 актер Киану Ривз представил игру и своего оцифрованного персонажа, который в игре выступает компаньоном главного героя. Над музыкой к игре работали Граймс и A$AP Rocky. В России к озвучиванию Cyberpunk 2077 тоже привлекли знаменитостей, но новость об участии Анастасии Ивлеевой, Данилы Поперечного, Элджея и Александра Гудкова вызвала только насмешки.

У видео о русской озвучке игры дизлайков почти в полтора раза больше, чем лайков

И новые трейлеры, и даже отдельные кадры также широко обсуждались. Например, противоречивый скриншот, на котором можно рассмотреть внутриигровую рекламу вымышленного энергетика ChroManticore с «16 вкусами, которые вы бы предпочли смешать». Напиток рекламирует модель в женском образе. Она одета в обтягивающее боди, сквозь которое можно четко увидеть член. В соцсетях постер сочли трансфобным и гиперсексуализированным. Хотя позже компания пояснила, что по задумке чрезмерная эксплуатация сексуальности в рекламе должна была стать отличительной чертой киберпанка. Сыграла роль и серия переносов, связанных с пандемией. Изначально релиз планировали 16 апреля 2020 года, затем его перенесли на 17 сентября, еще позже — на 19 ноября. А вышла она только 10 декабря. В то же время фанаты брали отпуска чтобы не отрываться от долгожданной игры сразу после выхода. Но вслед за игрой пришлось переносить и отпуска. В качестве извинений им разослали бесплатные копии игры. Чтобы спасти игру от очередного переноса, стали даже проводить обряды. Например, строили алтари с фотографиями Киану Ривза и героев игры. «Нет переносам», — повторяет ведущий обряда.

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Реальность Медиа назвали игру самым ожидаемым релизом года и начали выпускать подборки о том, во что еще можно поиграть перед премьерой. Тем не менее CD Projekt Red до самого последнего момента не присылала копии игры для консолей на обзор, а только ее лучшую версию — для компьютеров. The New York Times рассказала, что они несколько месяцев пытались получить ключ для консольной версии. Но в итоге так и не дождались, потому что компания откладывала пересылку кодов до релиза, чтобы «провести ее безопасно». Реалистичного представления об игре ни у кого не было до самого релиза. А обладатели консолей старого поколения не догадывались, что их версия Cyberpunk 2077 окажется настолько сырой, что ее скоро удалят из PS Store для доработки. Все это разом обрушилось на воодушевленных игроков. Еще в июле 2018 года SMM-менеджер твиттера Cyberpunk 2077 ответил на вопрос «Будут ли в игре мемы?» словами «Вся игра станет мемом» . Так оно и вышло — хотя и в несколько ином ключе. Рекордные 8 млн человек, предсказавших игру, наконец получили возможность оценить ее и обнаружили так много багов, что это полностью испортило впечатление от геймплея. В твиттере стали постить скрины, на которых вещи застревают в телах персонажей, деревья размываются, а герои выглядят как Лара Крофт в играх из начала 2000-х.