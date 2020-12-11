«Афиша Daily» весь год устанавливала новые, полезные, красивые, бессмысленные, прорывные приложения, чтобы выбрать из них 26 лучших, которые вышли или стали популярны в конце 2019 и 2020 годах.
Вариация на тему приложения Forest. В этот раз за продуктивность вознаградят раменом, нарисованным в стиле игры Hidden Folks.
Старый способ учить иностранный язык в новом исполнении: добавьте в простой интерфейс новые слова и их значение, а потом попытайтесь вспомнить, что к чему.
Психоделические AR-фильтры, которые заставляют людей растягиваться и исчезать в приложении украинского разработчика Святослава Бельмехи.
Попытка организовать фотозаметки — скриншоты из интернет-магазинов, снимки счетчиков, референсы для будущей съемки — и не засорять фотогалерею.
Мессенджер будущего: вместо потока сообщений — творческий хаос. Писать, скидывать фото, рисовать можно где угодно — даже поверх сообщений друг друга.
Попытка наладить сбитый режим и понять, почему именно в семь вечера вы валитесь на диван без сил. Объяснить это поможет новое понятие — «долг сна».
Новый конкурент Notion и способ по-новому организовать идеи, заметки, референсы, рабочий процесс. Главный инструмент для этого — стенки.
Представьте инстаграм, который создали только для того, чтобы открыть страничку для личного секонд-хенда. Вот так выглядит Avito поколения Z.
Дизайнеры Илья и Данил Юдановы совместили искусство и продуктивность. Если вы не отвлекаетесь, алгоритм генерирует вам разноцветный калейдоскоп.
Пытается стать новым Tumblr и переосмыслить соцсети. Лайки здесь превращены в валюту, а для ценителей настоящего искусства придуман «глубокий лайк».
Бывший арт-директор WOS Алексей Ивановский и команда бросают творческий вызов: раз в день выполните креативное задание и «посмотрите на вещи по-новому».
Вырезает объекты из реальности, чтобы скинуть их в редактор в ноутбуке. Мелочь, но подобное приложение скоро облегчит работу дизайнерам и эсэмэмщикам.
Самое мемное в этом списке. Заменяет небо в кадре на дурацкую гифку с сайта Giphy. Создатели называют это постреальностью.
Главная редакторка Harper’s Bazaar Люси Йоманс придумала модное медиа и игру в кукол, где одевают аватар Ирины Шейк и получают одобрение других игроков.
Белорусский стартап, который придумал Prequel для видео. С помощью нейросетей он накладывает на силуэт глитчевые и арт-эффекты.
AR-переводчик от петербуржца Арсения Когана переводит слово, на которое вы указываете пальцем (или наводите прицел). Работает лучше Google Translate.
Если список дел был бы сторис: не закрыли задачу за сутки — она сгорает. Poof пытается решить проблему todo-листов, когда перенесенные дела только давят.
Часть большого тренда на частные социальные сети. Это архив памяти для вас и ваших друзей, где собраны и закрытые чаты, и чекины, и совместные фотографии.
Перезапуск приложения для ручной съемки и работы с RAW пришелся на выход iPhone 12 Pro Max. Теперь Halide это синоним профессиональной мобилографии.
Еще одно приложение-дневник, чтобы фиксировать настроение и формировать привычки. Что же отличает Tangerine? Приятный дизайн!