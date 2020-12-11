«Афиша Daily» весь год устанавливала новые, полезные, красивые, бессмысленные, прорывные приложения, чтобы выбрать из них 26 лучших, которые вышли или стали популярны в конце 2019 и 2020 годах.

Cover

Вариация на тему приложения Forest. В этот раз за продуктивность вознаградят раменом, нарисованным в стиле игры Hidden Folks.

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Omen

Старый способ учить иностранный язык в новом исполнении: добавьте в простой интерфейс новые слова и их значение, а потом попытайтесь вспомнить, что к чему.

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Reflex Camera

Психоделические AR-фильтры, которые заставляют людей растягиваться и исчезать в приложении украинского разработчика Святослава Бельмехи.

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Birch

Попытка организовать фотозаметки — скриншоты из интернет-магазинов, снимки счетчиков, референсы для будущей съемки — и не засорять фотогалерею.

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Muze

Мессенджер будущего: вместо потока сообщений — творческий хаос. Писать, скидывать фото, рисовать можно где угодно — даже поверх сообщений друг друга.

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Rise

Попытка наладить сбитый режим и понять, почему именно в семь вечера вы валитесь на диван без сил. Объяснить это поможет новое понятие — «долг сна».

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Dawn 2

Красивый календарь, который объединяет списки дел и события в понятный минималистичный таймлайн. Его можно назвать наследником легендарного Sunrise.

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Walling

Новый конкурент Notion и способ по-новому организовать идеи, заметки, референсы, рабочий процесс. Главный инструмент для этого — стенки.

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Collected Notes

В конце эпохи блогов появился самый простой способ их создавать — приложение, где блог заводится и ведется в несколько тапов.

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Depop

Представьте инстаграм, который создали только для того, чтобы открыть страничку для личного секонд-хенда. Вот так выглядит Avito поколения Z.

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Dialup

Чат-рулетка по интересам. Звонит в одно и то же время и соединяет со случайным незнакомцем или незнакомкой, с которыми можно обсудить книги или карты Таро.

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Introvert

Дизайнеры Илья и Данил Юдановы совместили искусство и продуктивность. Если вы не отвлекаетесь, алгоритм генерирует вам разноцветный калейдоскоп.

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Newlife.ai

Пытается стать новым Tumblr и переосмыслить соцсети. Лайки здесь превращены в валюту, а для ценителей настоящего искусства придуман «глубокий лайк».

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W1D1

Бывший арт-директор WOS Алексей Ивановский и команда бросают творческий вызов: раз в день выполните креативное задание и «посмотрите на вещи по-новому».

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ClipDrop

Вырезает объекты из реальности, чтобы скинуть их в редактор в ноутбуке. Мелочь, но подобное приложение скоро облегчит работу дизайнерам и эсэмэмщикам.

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Magic Sky Camera

Самое мемное в этом списке. Заменяет небо в кадре на дурацкую гифку с сайта Giphy. Создатели называют это постреальностью.

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Adobe Fresco

Флагманский редактор для iPad совмещает функции Photoshop и Illustrator и имитирует смешивание акварельных красок так, будто их нанесли на бумагу.

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Drest

Главная редакторка Harper’s Bazaar Люси Йоманс придумала модное медиа и игру в кукол, где одевают аватар Ирины Шейк и получают одобрение других игроков.

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Vochi

Белорусский стартап, который придумал Prequel для видео. С помощью нейросетей он накладывает на силуэт глитчевые и арт-эффекты.

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Graspp

AR-переводчик от петербуржца Арсения Когана переводит слово, на которое вы указываете пальцем (или наводите прицел). Работает лучше Google Translate.

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Poof

Если список дел был бы сторис: не закрыли задачу за сутки — она сгорает. Poof пытается решить проблему todo-листов, когда перенесенные дела только давят.

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Cocoon

Часть большого тренда на частные социальные сети. Это архив памяти для вас и ваших друзей, где собраны и закрытые чаты, и чекины, и совместные фотографии.

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Halide Mark II

Перезапуск приложения для ручной съемки и работы с RAW пришелся на выход iPhone 12 Pro Max. Теперь Halide это синоним профессиональной мобилографии.

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Tangerine

Еще одно приложение-дневник, чтобы фиксировать настроение и формировать привычки. Что же отличает Tangerine? Приятный дизайн!

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