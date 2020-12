Ханкин: Эти два продукта мы различаем по формату и замыслу. Общение с современным искусством, даже в радикальных его формах — это все офлайновая история. Это надо смотреть, трогать, участвовать в этом. А онлайн должен подталкивать к визиту в музей. Мы будем подталкивать нашим онлайн-проектом прибежать в музей, когда он откроется (смеется).

— Как вам кажется, за месяцы сидения дома публика изменилась?

Ханкин: Конечно, еще как. Прийти и посмотреть стало настоящей ценностью. Когда это было возможно, приходилось зазывать, а сейчас сами идут и идут. Люди стали ценить возможность выбора, возможность распоряжаться собой в пространстве собственного города — спокойно и так, как хочется. Тем более если рестораны и магазины закрыты.

Трапкова: Очевидно, что популярный несколько лет в московской культурной жизни fear of missing out теперь заменил fear of COVID-19. Но я оптимист и верю, что после 15 января публика в музеи придет.

— А еще пандемия научила нас жить сегодняшним днем — ничего не планировать. Но все-таки какое будущее может ждать эту выставку? Будет ли она пополняться, экспонироваться в других городах?

Трапкова: Мы продолжаем собирать материал, и не удивлюсь, если когда мы откроем выставку 15 января, она будет чуть-чуть отличаться от первоначального замысла.

Ханкин: Мое видение судьбы «Музея самоизоляции» немного отличается от Аниного. Для меня это все-таки третья выставка из этой серии — в июне было «Чрезвычайное положение», в МАММ скоро откроется «Чрезвычайное положение. Вторая волна», и вот готовится выставка в Музее Москвы. В ней есть некая интеллектуальная составляющая и тонко сделанный портрет горожанина. Конечно, объединить их и экспортировать такую выставку могло быть моей мечтой. Но куда?

Трапкова: Если перевозить подобную выставку, то нужно ее обязательно адаптировать к локальному контексту. Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Петербург — все переживали пандемию по-разному, в каждом городе свой контекст. Одна из прелестей этой выставки в том, что мы можем ее открыть, обсудить, видоизменить, заархивировать и оставить в фонде Музея Москвы для будущих поколений. Наша команда выступает как настоящая команда городского музея. Мы работаем не только для сегодняшнего зрителя, но и для того человека, который через 30, 50 и 100 лет будет изучать эти документы и свидетельства. Мы музей, мы должны отвечать за вечность (смеется).