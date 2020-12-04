В списках лучших и популярных приложений App Store и Google Play оказались приложения для того, чтобы лучше засыпать. «Афиша Daily» удивилась вниманию пользователей к своему сну и собрала еще 10 приложений для сна.

Pillow

Следит за состоянием во сне, чтобы разбудить во время самой легкой стадии (понадобится Apple Watch). Потом показывает множество интересных графиков.

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Endel

Бесконечный поток сгенерированного алгоритмом эмбиента поможет расслабиться. Поставьте таймер на 25 минут, после чего музыка выключится сама.

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Loóna

Предлагает перед сном отвлечься, покрутить и раскрасить симпатичную 3D-сцену. Разработчики — белорусы, которые придумали MSQRD, купленный Facebook.

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Reflectly

Дневник, чтобы фиксировать настроение каждое утро, а потом узнать, как вы чувствовали себя на этой неделе. Поможет не потеряться в потоке одинаковых дней.

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Mo

Медитация для начинающих (и тех, кому проще слушать руководство на русском), которая берется исправить проблемы со сном за неделю.

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Slow

Вместо эмбиента проигрывает природный АСМР: треск костра, шум ветра, гул океана. Дорожки можно смешать в одну, чтобы получить свой звуковой пейзаж.

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Rise

Считает «долг сна» и на графиках показывает пики и ямы энергичности в течение дня. Теперь легче понять, почему вы становитесь активными к 11 вечера.

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SoSleep

Еще один расслабляющий АСМР, но с более экзотичными звуками. В один микс можно смешать уханье совы, кваканье лягушки и гудение холодильника.

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Doze

Сказки и европейские легенды, например оригинальная версия «Спящей красавицы» и «Золушки», которые читают 20–30 минут. Правда, только на английском.

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SleepTown

Создатели приложения Forest, в котором нужно не отвлекаться, чтобы растить деревья, придумали аналог для сна — засыпайте вовремя и стройте город.

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