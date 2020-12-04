В списках лучших и популярных приложений App Store и Google Play оказались приложения для того, чтобы лучше засыпать. «Афиша Daily» удивилась вниманию пользователей к своему сну и собрала еще 10 приложений для сна.
Следит за состоянием во сне, чтобы разбудить во время самой легкой стадии (понадобится Apple Watch). Потом показывает множество интересных графиков.
Бесконечный поток сгенерированного алгоритмом эмбиента поможет расслабиться. Поставьте таймер на 25 минут, после чего музыка выключится сама.
Предлагает перед сном отвлечься, покрутить и раскрасить симпатичную 3D-сцену. Разработчики — белорусы, которые придумали MSQRD, купленный Facebook.
Дневник, чтобы фиксировать настроение каждое утро, а потом узнать, как вы чувствовали себя на этой неделе. Поможет не потеряться в потоке одинаковых дней.
Медитация для начинающих (и тех, кому проще слушать руководство на русском), которая берется исправить проблемы со сном за неделю.
Вместо эмбиента проигрывает природный АСМР: треск костра, шум ветра, гул океана. Дорожки можно смешать в одну, чтобы получить свой звуковой пейзаж.
Считает «долг сна» и на графиках показывает пики и ямы энергичности в течение дня. Теперь легче понять, почему вы становитесь активными к 11 вечера.
Еще один расслабляющий АСМР, но с более экзотичными звуками. В один микс можно смешать уханье совы, кваканье лягушки и гудение холодильника.
Сказки и европейские легенды, например оригинальная версия «Спящей красавицы» и «Золушки», которые читают 20–30 минут. Правда, только на английском.
Создатели приложения Forest, в котором нужно не отвлекаться, чтобы растить деревья, придумали аналог для сна — засыпайте вовремя и стройте город.