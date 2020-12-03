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12
книг, которые нужно купить на виртуальной non/fiction
12
книг, которые нужно купить на виртуальной non/fiction
Сегодня в
10:15
Ярмарка
non/fiction в этом году проходит виртуально, но это не повод отказаться от традиционной покупки книг, которые издатели готовят к концу года. Поддержите книжников, ищите их новинки на сайтах издательств и в независимых книжных магазинах.
«Ее тело и другие» Кармен Марии Мачадо
Убийственный дебютный
сборник рассказов о том, как устроен мир по отношению к женщинам. Страшно и не оторваться.
Издательство
«МИФ», перевод Любови Сумм
«Одиночество-12» Арсена Ревазова
Конспирологический экодетектив (в смысле Умберто) из времени, когда не было писателей популярнее Дэна Брауна.
«Аргонавты» Мэгги Нельсон
История любви пополам с гендерной теорией — одна из главных гуманитарных книг года, как и
«Синеты», упоительно игнорирующая жанровые рамки.
Издательство
No Kidding, перевод Михаила Захарова
«Crudo» Оливии Лэнг
Роман про любовь во время постправды от авторки «Одинокого города».
Издательство
Ad Marginem, перевод Светланы Кузнецовой
«Лучшее в нас» Стивена Пинкера
Тысяча увлекательных страниц о том, как мир вокруг нас становится
все безопаснее, что бы мы об этом ни думали. Научный редактор — Екатерина Шульман.
Издательство
«Альпина нон-фикшн», перевод Галины Бородиной
«Странная планета» Нэйтана В.Пайла
Сборник душеуспокоительных
веб-комиксов про инопланетян, занятых обычными человековыми делами.
Издательство
«Эксмо», перевод Андрея Михайлюка
«Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней» Деборы Фельдман
Скандальные (и дико популярные) мемуары о побеге из хасидской общины, основа
сериала Netflix.
Издательство
«КоЛибри», перевод Даны Ключаревой
«Птицы жизни» Александра Стесина
Еще немного стихов и прозы от
автора «Нью-Йоркского обхода» — про бердвотчинг, поэзию и другие важные вещи.
«Кластер» Дмитрия Захарова
Фантасмагорическая производственная антиутопия от автора
«Средней Эдды»: гендиры, начдепы, игрушечные медведи.
Издательство
«АСТ», «Pедакция Елены Шубиной»
«Мой нью-йоркский дневник» Жюли Дусе
Рисованные мемуары канадской королевы комикс-андерграунда, ослепительно яркие в своей черно-белой красе.
Издательство
«Бумкнига», перевод Анастасии Зольниковой
«Троя» Стивена Фрая
Стивен Фрай продолжает
пересказывать греческие мифы — оторваться невозможно. Отлично зайдет в паре с книгами Мадлен Миллер.
Издательство
«Фантом пресс», перевод Шаши Мартыновой
«Тревожные люди» Фредрика Бакмана
История про захват заложников, в которой жальче всего грабителя. Новая книга
шведского автора («Вторая жизнь Уве»).
Издательство
«Синдбад», перевод Ксении Коваленко
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