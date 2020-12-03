Ярмарка non/fiction в этом году проходит виртуально, но это не повод отказаться от традиционной покупки книг, которые издатели готовят к концу года. Поддержите книжников, ищите их новинки на сайтах издательств и в независимых книжных магазинах.

«Ее тело и другие» Кармен Марии Мачадо

Убийственный дебютный сборник рассказов о том, как устроен мир по отношению к женщинам. Страшно и не оторваться.

Издательство «МИФ», перевод Любови Сумм
«Одиночество-12» Арсена Ревазова

Конспирологический экодетектив (в смысле Умберто) из времени, когда не было писателей популярнее Дэна Брауна.

Издательство Corpus
«Аргонавты» Мэгги Нельсон

История любви пополам с гендерной теорией — одна из главных гуманитарных книг года, как и «Синеты», упоительно игнорирующая жанровые рамки.

Издательство No Kidding, перевод Михаила Захарова
«Crudo» Оливии Лэнг

Роман про любовь во время постправды от авторки «Одинокого города».

Издательство Ad Marginem, перевод Светланы Кузнецовой
«Лучшее в нас» Стивена Пинкера

Тысяча увлекательных страниц о том, как мир вокруг нас становится все безопаснее, что бы мы об этом ни думали. Научный редактор — Екатерина Шульман.

Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод Галины Бородиной
«Странная планета» Нэйтана В.Пайла

Сборник душеуспокоительных веб-комиксов про инопланетян, занятых обычными человековыми делами.

Издательство «Эксмо», перевод Андрея Михайлюка
«Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней» Деборы Фельдман

Скандальные (и дико популярные) мемуары о побеге из хасидской общины, основа сериала Netflix.

Издательство «КоЛибри», перевод Даны Ключаревой
«Птицы жизни» Александра Стесина

Еще немного стихов и прозы от автора «Нью-Йоркского обхода» — про бердвотчинг, поэзию и другие важные вещи.

Издательство «НЛО»
«Кластер» Дмитрия Захарова

Фантасмагорическая производственная антиутопия от автора «Средней Эдды»: гендиры, начдепы, игрушечные медведи.

Издательство «АСТ», «Pедакция Елены Шубиной»
«Мой нью-йоркский дневник» Жюли Дусе

Рисованные мемуары канадской королевы комикс-андерграунда, ослепительно яркие в своей черно-белой красе.

Издательство «Бумкнига», перевод Анастасии Зольниковой
«Троя» Стивена Фрая

Стивен Фрай продолжает пересказывать греческие мифы — оторваться невозможно. Отлично зайдет в паре с книгами Мадлен Миллер.

Издательство «Фантом пресс», перевод Шаши Мартыновой
«Тревожные люди» Фредрика Бакмана

История про захват заложников, в которой жальче всего грабителя. Новая книга шведского автора («Вторая жизнь Уве»).

Издательство «Синдбад», перевод Ксении Коваленко
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