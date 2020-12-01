На ютьюбе выходит подкаст-шоу «Лучший друг человека», в котором комики Хетаг Колиев, Хетаг Хугаев и Марик Бесчоков вместе с гостями ищут ответы на вопросы об отношениях, соцсетях и новой этике. Поговорили с ними об особенностях подкаста и о том, как по-новому раскрыть известных героев: Руслана Белого, Алину Чусь и The Limba.

Хетаг Колиев Креативный продюсер шоу «Стендап-андеграунд», ведущий подкаста «Лучший друг человека» Хетаг Хугаев Ведущий «Шоу городского типа» на Comedy Radio и подкаста «Лучший друг человека»

«Мы можем гостя вообще ни о чем не спросить» Хетаг Колиев: Идея витала в воздухе давно. Мы часто собирались втроем и думали, что прикольно было бы сделать что‑то свое — нейтральную площадку, ни от кого не зависеть. Получился подкаст-шоу, в котором все участники находятся в поиске ответов, они не эксперты. Мы нашли команду ребят-видеомейкеров Loot Studio (а когда плотность юмора большая, она обязывает к картинке) и записали первые выпуски. Людям неожиданно зашло. У нас нет сценария. Мы только выписываем темы, о которых хотим поговорить. Мы не готовимся к гостю , ведь это не интервью — это беседа и угар. Мы не Дудь, можем вообще гостя ни о чем не спросить, и это будет нормально. Это шоу не про гостей, оно про всех .

Хетаг Хугаев: При этом круто, что каждый выпуск открывает гостей с другой стороны. Если почитать комментарии, многие меняют свое представление о госте после нашей с ним беседы . А еще подкаст нравится нашим близким друзьям. Я считаю, что это показатель: впечатлить друзей всегда труднее всего. О мистических моментах Хетаг Колиев: Мы еще новички в ютьюбе, и многие моменты, например монетизация, нам непонятны и тяжело даются. Выпуск с Русланом Белым ютьюб сначала одобрил и дал зеленый доллар, а через два дня поменял на желтый. Когда у вас желтый значок, видео не попадает в рекомендации и сильно проседает. Это очень обидно — столько труда вложить и понять, что подкаст увидят меньше людей, чем мы бы хотели. Бывают мистические моменты, когда мы выкладываем выпуск и понимаем, что где‑то пропал звук, так было с Ильей Макаровым. Причем в версии перед загрузкой все было нормально, но на самом ютьюбе какая‑то магия произошла.

О лучших выпусках Хетаг Колиев: Любимые выпуски все, кроме одного: не скажу, какого. В мой топ входят эпизоды с Ильей Макаровым, Русланом Белым и The Limba. Макаров — сама душа во плоти. Выпуск с Белым необычный, это возможность увидеть Руслана в самой неформальной обстановке, где он просто шутит так, как шутил бы без камер, и это раскрывает его как очень мудрого человека. Лимба — просто солнышко. Включите выпуск — сразу это поймете.