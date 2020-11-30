Прежде всего, TikTok известен как платформа для танцев, шуток и липсинков. Но некоторые — возможно, самые творческие — авторы пошли дальше и превратили его в площадку для своих ультракоротких авторских фильмов. «Афиша Daily» погрузилась в новый киноформат, который появился за время глобальной самоизоляции.

Человек сидит в кресле с ноутбуком и замечает, что за ним кто‑то наблюдает через скрытую камеру. Он сначала переживает, потом танцует и внезапно падает замертво. Наблюдающий в это время вычеркивает его из какого‑то списка. Так выглядит один из фильмов тикток-режиссера Итана Фрэнка, на которого уже подписались 123 тысячи человек. «Как только я узнал, что TikTok — это не просто платформа, где танцуют и липсинкуют, но и социальная сеть, полная талантливых артистов, я подумал, что это идеальное место для моих кинороликов, — говорит Фрэнк «Афише Daily». — До этого я размещал их в инстаграме, но охваты там значительно меньше, да и видеоформат смотрят менее охотно, чем фото».

Как выглядит тикток-кино В отличие от подавляющего большинства видео из TikTok, в кинематографических тиктоках часто присутствует сюжет, монтаж, съемки с нескольких ракурсов. При этом привычные для TikTok приемы — съемка самого себя с руки, разговор с камерой, узнаваемые мемы — почти не встречаются. Чаще всего сюжет фильмов строится на необычных ситуациях, в которых реальность соединяется с абсурдом. Так, в одном из видео тиктокерки Мэделин Тернер детективное агентство заявляет героине, что ее золотая рыбка — международная преступница, разыскиваемая в нескольких странах. Тикток-режиссеры ограничены хронометражем в одну минуту. Возможно, именно поэтому многие из них пытаются сразу привлечь внимание зрителя и выделиться на фоне других видео в ленте. Некоторые просто накладывают фильтр или делают цветокоррекцию, как в абстрактных видео человека по имени LukaBigPants. Другие имитируют стилистику из фильмов известных режиссеров. Например, так делает музыкантка Тори Ромо, в видео которой можно найти ссылки на работы Уэса Андерсона и оммаж студии A24.

«Я бы описал свои фильмы как визуальное повествование, в котором история рассказывается через изображение и музыку, а не диалог». Итан Фрэнк Тикток-режиссер

Семь заметных тикток-режиссеров

Тори Ромо Чаще всего ролики выглядят, как эпизоды из несуществующих клипов и трейлеры неснятых фильмов. Иногда стилизует видео под работы Уэса Андерсона.

Стэнли Ластман Делает тревожные короткометражные триллеры о бытовых ситуациях, где все пошло не так.

Мэделин Тернер Пародирует «Ход королевы», снимает неочевидные мэшапы вроде инструкции по выживанию во время пандемии в стиле Уэса Андерсона.

Итан Фрэнк В его роликах смешное смешивается с грустным, а в профиле — атмосферные и нарративные видео.

Скорпио Сьерра Романтические истории, детектив о разбитой банке джема и закольцованные триллеры о встрече с самим собой.

Майкл Фелдкэмп Абстрактные хорроры. Жуткие, но заставят улыбнуться любого, кто смотрел хотя бы несколько фильмов ужасов.

Тобиас Филлипс Яркий пример стилизации под записанный на VHS-кассету сериал 1980-х (но из альтернативной реальности).

Можно ли считать тиктоки фильмами?

Дмитрий Котов Ректор Высшей школы кино «Арка», академический руководитель магистратуры по кинопроизводству НИУ ВШЭ.

«Один из первых фильмов, с которого началась история кино в 1895 году, комедийный «Политый поливальщик» Луи Люмьера, длится ровно минуту, а знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и того меньше — всего 50 секунд. Это вполне себе короткометражные фильмы, в «Поливальщике» даже есть полноценная трехактная драматургическая структура.

Дело не в продолжительности, а в содержании.

Мне кажется, чтобы называться кино, контент должен иметь какую‑то авторскую мысль, авторский месседж. Если человеку есть, что сказать миру, и он облекает это в художественную форму, то это вполне может быть кино. Разумеется, никто не отменял понимание элементарных законов композиции кадра, ракурсов, крупностей, «восьмерок», внутрикадрового монтажа и прочих кино-приемов и правил. Даже 15-секундные ролики могут полноправно считаться короткометражным кино. Вспомните, например, проект «Eva Stories» — веб-сериал на основе дневников еврейской девочки Евы Хейман, который публиковался в формате сторис. А в прошлом году на Каннском фестивале студенты режиссерского курса нашей Высшей школы кино «Арка» вместе с мастером Николаем Лебедевым представили в Русском павильоне одноминутные фильмы для инстаграма на тему «Милосердие — вклад в будущее».

Хоррор и телевидение Создатели тикток-короткометражек непостоянны и слишком сильной друг от друга отличаются, поэтому среди них можно выделить только два больших жанра. Самым популярным, вероятно, окажется хоррор, который еще летом отметили несколько англоязычных медиа. Другое важное направление — ролики, стилизованные под телевидения 1980-х, но будто из параллельной реальности. «Наверное, мой любимый мини-фильм — история любви о том, как я нахожу призрака и влюбляюсь в него, — рассказывает Фрэнк о жанрах в своем профиле. — В этом 25-секундном видео соединяются юмор, милая романтичная история и несколько глубоких эмоций. Мне кажется, именно это и делает его таким крутым». Пока он учится в колледже, но собирается поступать в киношколу. Благодаря тиктокам ему уже предлагают сотрудничать — недавно он снял музыкальный клип для соул-исполнителя Бена Кесслера. Расцвет тикток-короткометражек часто связывают с карантином. Весной TikTok по числу загрузок обогнал Instagram, множество творческих людей, которые оказались заперты дома решили вложить силы и время в съемку коротких видео. Так сделал Рили Бона, автор вирусного тиктока о том, как тревожные мысли съедают людей на карантине. Герой его ролика готовит пирог, но постепенно впадает в маниакальное состояние. Его сюжет совпал с чувствами многих людей, а сам ролик набрал несколько миллионов просмотров.

Новая эра вертикального видео Еще одна важная особенность фильмов в тиктоке — все они вертикальные. Медиа уже много лет говорят, что будущее именно за вертикальными роликами. Чаще всего мы смотрим видео на телефоне, который обычно находится в вертикальном положении. Кроме того, такой формат воспринимается чем‑то новаторским, поскольку вертикальные клипы и фильмы выходят редко. Например, когда режиссер Apple вылжила короткометражку «The Stunt Double» Дэмьена Шазелла, о ее необычном вертикальном формате сообщали буквально в каждом заголовке. Социальные медиа давно пытаются приучить пользователей к вертикальному видео. Еще в 2015 году Snapchat запустил секцию с такими роликами, созданных крупными редакциями The Wall Street Journal и Vice. В 2020 году популяризировать вертикальное видео попробовал стриминг Quibi, но провалился. За вертикальный формат берутся люди, для которых он никогда не был родным и понятным, и, возможно, именно в этом заключались причины провала. Тиктокеры, которые каждый день ищут новое в вертикальном видео, кажется, уже сделали для него больше, чем все разработчики Snapchat.

Дмитрий Котов Ректор Высшей школы кино «Арка», академический руководитель магистратуры по кинопроизводству НИУ ВШЭ.

«Главными чертами вертикальных фильмов и даже появившихся уже сериалов стали динамичность, живость и удобство для просмотра на экране смартфона — гаджета, с которым не расстается более 90% миллениалов и зумеров. Современные подростки смотрят телевидение на 40% реже, чем пять лет назад.

Пытаясь завоевать молодую аудиторию, современные кинематографисты адаптируют контент, изобретая новые форматы.

Посмотрите, например, первый документальный веб-сериал «1968.Digital» или веб-сериал «Ночные мертвецы», доступный в Snapchat, сценаристами и режиссерами которого стали лауреаты «Каннских львов» Шон и Эндрю Хигтоны. Оба этих проекта в качестве продюсера поддержал Тимур Бекмамбетов. Все происходящее в «Ночных мертвецах» истории о девочке-подростке, оказавшейся в центре зомби-апокалипсиса, зритель видит исключительно с экрана ее телефона — это формат ScreenLife (когда события фильма происходят внутри интерфейса операционной системы, в нем, например, снят фильм «Убрать из друзей». — Прим. ред.), апогей вертикального видео. В ближайшие годы таких проектов будет все больше. Мне кажется, формат вертикального кино, инстаграм- или тикток-фильмов — это отличная возможность для начинающих кинематографистов быстро создать что‑то интересное, новаторское, продемонстрировать креатив, горячее желание снимать, не дожидаясь больших бюджетов. За этими экспериментальными форматами большое будущее, которое, конечно, не отменяет, а дополняет Большое классическое кино на экранах кинотеатров».