Каждый третий пользуется приложениями для знакомств, около трети браков заключается после знакомств в сети, а пандемия коронавируса еще сильнее утвердила технологии в наших отношениях. «Афиша Daily» узнала, что известно о технологиях, которые меняют то, как мы любим и с кем спим.

Бесконечный выбор На первый взгляд, технологии — соцсети и дейтинги — только облегчают поиск партнера. Познакомиться можно где угодно: в чате инстаграма и в комментариях, и в реплаях твита. Тем не менее именно так рождается главная иллюзия онлайн-знакомств — бесконечный выбор. Бабушки и дедушки знакомились на танцах, отдыхе и через знакомых — круг их общения был ограничен. Дейтинговые приложения стирают это ограничение: каждый день вы видите десятки анкет, за каждой из них — новые люди, общаться со всеми ними можно одновременно. Это приводит к тому, что люди чаще вступают в краткосрочные отношения, считает Дэвид Бусс, профессор психологии Техасского университета, и при первой же сложности в общении легко отказываются от партнера — ведь в тиндере ждет встречи еще несколько кандидатов.

Быстрые связи Отношения, которые и так становятся более краткосрочными, начинаются тоже быстрее: когда есть работа, пара курсов на Coursera, новый сериал на Netflix и медитация по расписанию, сложно перекинуть внимание с медиа на то, чтобы лучше узнать друг друга. Новых и крепких эмоциональных связей не получается. В отличие от офлайновых знакомств, когда человека приходится узнавать в ходе череды свиданий, соцсети позволяют делать вывод еще до встречи, пишет французская журналистка Жюдит Дюпортей в своей книге «Любовь по алгоритму». После дейтинговых сервисов ей приходится заново открывать, что на узнавание человека нужно время: чем он живет, что смотрит, когда приходит после работы, что ему нравится и, наконец, нравитесь ли ему вы. «Правда в том, что нельзя «заказать» человека и ожидать от него глубокой человеческой связи», — рассуждала она в недавнем интервью «Афише Daily».



«Главный посыл дейтинговых приложений — познакомившись с кем‑то, вы можете мгновенно встретиться, хорошо провести время, заняться сексом, почувствовать близость. Но в реальности с большой вероятностью оно будет скучным, странным, даже неприятным. <…> Задумайтесь: почему так много пользователей на свиданиях напивается? Потому что нередко дейтинг — отвратительный опыт». Жюдит Дюпортей Журналистка

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Повышенная тревога Тревога и одиночество — характерная черта молодого поколения. Миллениалы чувствуют себя самым одиноким поколением на фоне беби-бумеров и поколения X, показало исследование центра YouGove, и дейтинговые приложения способны только усугубить это состояние. Люди с неустойчивой психикой чувствуют себя в приложениях для знакомств еще более одинокими, сказано в другом отчете, поскольку каждый несостоявшийся мэтч воспринимают как личную обиду. Но даже они все равно не теряют надежду найти пару — и в итоге привязывались к самому приложению. Люди же с низкой самооценкой заходят в тиндер чаще в надежде получить эго-буст , но каждый раз от этого им становилось только хуже — и они начинали думать, что с ними что‑то не так. Каждый неудавшийся мэтч ими воспринимается как отказ. Чувство, которое возникает при этом, задействует тот же участок мозга, что и физическая боль. Это тоже усиливает тревогу. Гостинг Если что‑то пошло не так, самый простой способ прекратить общение — просто игнорировать без объяснения причин: перестать отвечать в тиндере, не писать после свидания, отписаться от инстаграма. О гостинге — именно так называют внезапное завершение всех контактов — стали говорить в 2016 году, а прошлой осенью приложение Hinge выпустило подкаст Ghost Stories, герои которого рассказывают, как они пережили гостинг. В каждом выпуске ведущие сводят двух героев: кто гостил и кого игнорировали. Вместе они разбираются, в чем причины их поведения и как это можно исправить. В первом выпуске шоу рассматривается история Бена и Линдси, которые встречались пять месяцев, но затем Линдси начала гостить партнера.

«Когда я игнорирую кого‑то, это, скорее всего, значит: «Я больше не хочу встречаться с тобой», но я просто не знаю, как выразить это иначе, кроме как солгать. Что‑то вроде «Извини, я занята, у меня только появилась новая работа, совсем нет времени». Так гораздо проще, чем сказать напрямую». Линдси Героиня подкаста Ghost Stories

На вопрос «Почему?» героиня ответила: «Это кажется таким жестоким. Я каждый раз набираю сообщение, но никогда не отправляю — потому что как я могу говорить такие вещи?» «Но разве игнорировать человека, постить сторис в инстаграм и показывать, что на самом деле ты не занята, это не жестоко?» — спрашивает ведущая. «Да, правда, даже более жестоко», — соглашается Линдси.

Экономический подход Популярность онлайн-знакомств возродила идею экономического подхода к отношениям: будто бы партнера можно выбрать так же, как новый телевизор или ужин, — по критериям. Впервые этот подход появился еще в 1970-х — тогда его описал американский экономист Гарри Беккер при анализе браков и разводов. Он рассматривает брак как партнерскую сделку: поиск партнера — как поиск работы на рынке труда, само решение о вступлении в брак принимается, когда полезность семейной жизни превышает полезность жизни холостой. Распадается же семья, когда брак перестает приносить выгоду обеим сторонам. По экономическому подходу работают и дейтинги. Согласно Жюдит Дюпортей, основываясь на общих интересах, возрасте и рейтинге, тиндер продает идею о том, что способен подобрать им идеальную пару за считанные часы, — нужно лишь просто свайпать. В 2015 году маркетологи MBA Эйнджел Вонг Энки и Рашад Язданифард собрали основные исследования о дейтинговых приложениях в статье «Обзор неприятной правды и негативных аспектов дейтинга» и сделали вывод: человеческое поведение слишком непредсказуемо, чтобы доверять такую вещь, как любовь и отношения, алгоритмам. Нет никаких гарантий, что если вашему визави тоже нравятся долгие прогулки, техно и бар Happy End, то вы родственные души.