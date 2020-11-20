На русском языке выходит «Странная планета» — сборник комиксов Нэйтана В.Пайла об инопланетных существах, занятых простыми земными заботами. Егор Михайлов, давний поклонник этих комиксов, задал автору вопросы, которые давно его мучили.
— Чему вас научили существа?
— Существа честнее нас в выражении своих эмоций и в целом более эмоционально интеллектуальны. Каждое их взаимодействие — это шанс узнать, как мы связаны друг с другом.
— Что вам больше всего нравится в том, чтобы быть художником в интернете?
— Около 40% моих фолловеров не из Соединенных Штатов, и каждый день узнавать больше о стольких разных странах — захватывающе. Интернет делает это возможным.
— Что для вас сложнее всего в работе над комиксами и как вы с этим справляетесь?
— Мне крайне важно делиться своими идеями с женой, а она помогает мне разобраться в них и выбрать лучшие. Каждому творческому человеку крайне важно найти человека, который может помочь вам оценить собственные идеи.
— Есть ли у существ имена?
—Нет, у существ в комиксах нет имен. Я хотел, чтобы существа не отличались именами, а, скорее всего, чтобы на первый план вышли их эмоциональные связи.
— Дурацкий вопрос, который сильно меня беспокоит: почему у кошек в комиксах два глаза, а у собак — три?
— Такова их природа.
— Бывало ли так, что вы забывали знакомую фразу и могли вспомнить только ее вариант из «Странной планеты»?
— Ха! Да, иногда мне кажется, что я думаю и говорю как существа.
— Когда вы проходите мимо голубей на улице, вы всегда слышите, о чем они говорят?
— Голуби в Нью-Йорке чрезвычайно драматичны, всегда кажется, будто они в каком‑то театральном эпизоде (скворцы и воробьи — в меньшей степени), но в целом мне нравится наблюдать за всеми птицами в Нью-Йорке!
— Можете порекомендовать трех комиксистов в инстаграме, которые заслуживают большего внимания?
— Конечно! «Ложные колени» (@falseknees), Сара Андерсон (@sarahandersencomics) и «Война и горох» (@war.and.peas).
— Что хорошего вы недавно узнали о людях Земли?
— Многие наши традиции восхитительно взаимосвязаны. Когда я узнал, что в других странах существуют разные версии Зубной Феи, это был один из самых увлекательных дней работы на «Странной планете». В тот день я узнал, что во многих испаноговорящих странах зубы оставляют для Ратон Перес — мышки-дарительницы.
— Почему вы думаете, что у человечества есть надежда (если, конечно, есть)?
— То, что люди создали интернет при моей жизни, заставляет меня по-настоящему задуматься о том, что будет происходить в следующих поколениях. Люди так изобретательны, и есть миллионы способов показать, что мы заботимся друг о друге, — это прекрасно!