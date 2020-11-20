На русском языке выходит «Странная планета» — сборник комиксов Нэйтана В.Пайла об инопланетных существах, занятых простыми земными заботами. Егор Михайлов, давний поклонник этих комиксов, задал автору вопросы, которые давно его мучили.

— Чему вас научили существа?

— Существа честнее нас в выражении своих эмоций и в целом более эмоционально интеллектуальны. Каждое их взаимодействие — это шанс узнать, как мы связаны друг с другом.

— Что вам больше всего нравится в том, чтобы быть художником в интернете?

— Около 40% моих фолловеров не из Соединенных Штатов, и каждый день узнавать больше о стольких разных странах — захватывающе. Интернет делает это возможным.

— Что для вас сложнее всего в работе над комиксами и как вы с этим справляетесь?

— Мне крайне важно делиться своими идеями с женой, а она помогает мне разобраться в них и выбрать лучшие. Каждому творческому человеку крайне важно найти человека, который может помочь вам оценить собственные идеи.