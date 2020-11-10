В «Лайвбуке» выходят «Тайные общества» Джона Майкла Грира — исторический путеводитель по истории заговорщиков, бунтарей и конспирологов с 975 года до нашей эры по наши дни. «Афиша Daily» публикует фрагменты книги о трех необычных тайных обществах XX века.

Орден новых тамплиеров Есть тайные общества, чья идеология содержит хотя бы крупицы здравого смысла… А есть Орден новых тамплиеров. Эта странная организация была детищем австрийского оккультиста Йорга Ланца фон Либенфельса (1874–1954), католического монаха-расстриги, который пришел к убеждению, что древние арийцы были белокурыми голубоглазыми богами из другого мира, обладавшими сверхъестественными экстрасенсорными способностями. Но они пристрастились к извращенному сексу с обезьяноподобными существами, в результате чего на свет появилось современное человечество. По мнению фон Либенфельса, лишь те, в чьих жилах еще течет исконно арийская кровь, могут обрести утраченные экстрасенсорные силы. И он утверждал, что способен научить этому.

Великий опус Ланца, «Теозоология, или Гримасы Содома и Электрон Богов», был напечатан в 1905 году и сразу стал бестселлером среди наиболее доверчивых европейских оккультистов правого толка. Орден новых тамплиеров обустроил себе штаб-квартиру в австрийском замке, подаренном богатым покровителем. Он также стал выпускать собственный журнал «Остара»Остарагерманский бог Солнца, сопоставляется с англо-саксонской богиней плодородия Эострой., содержание которого представляло собой гремучую смесь из статей об оккультизме, учений Ланца о теозоологии, а также расистских и антисемитских разглагольствований и призывов изгнать иностранцев с арийской земли. У журнала было много подписчиков, но только один из них стал известен на весь мир — молодой художник, еле сводивший в Вене незадолго до начала Первой мировой войны концы с концами. Ему едва хватало денег на подписку и на то, чтобы периодически покупать старые номера. Но многие идеи, почерпнутые им из журнала Ланца, вскоре воплотились в повседневную жизнь Германии. Звали этого юношу, разумеется, Адольф Гитлер.

Обложка книги Йорга Ланца фон Либенфельса «Теозоология, или Гримасы Содома и Электрон Богов» (впервые опубликована в 1905 г., с тех пор неоднократно переиздавалась), пожалуй, одной из самых странных из когда-­либо напечатанных книг

Опус Деи На протяжении всей своей истории Римско-католическая церковь находилась в состоянии постоянной борьбы рапы римского с подвластными ему местными церквями и монашескими орденами. В этой борьбе папы часто обращались за поддержкой к католическим организациям, независимым от местного духовенства. В свое время такими организациями были иезуиты и рыцари-тамплиеры; сегодня эта роль возложена на Опус Деи — Дело Божие. Прелатура Святого Креста и Дела Божия, если называть эту организацию полностью, была основана испанским священником Хосемарией Эскривой де Балагером (1902–1975) в 1928 году. Сначала это была просто ассоциация католиков-мирян. Ее отношения с Ватиканом то ухудшались, то улучшались, по мере того как одного папу римского сменял другой, пока в 1982 году Иоанн Павел II (1920–2005) не даровал обществу статус Персональной прелатуры, освободив от надзора местных епископов и церковных чиновников. В 2002 году основатель Опус Деи был причислен к лику святых. Общество крайне скрытное и дисциплинированное, Опус Деи насчитывает около 85 тыс. членов, четверть из которых настолько ему преданы, что живут в домах, которыми оно владеет, и жертвуют в его казну все свои доходы. Официальная церковь с восторгом отзывается об Опус Деи и ревностно оберегает ее традиционные взгляды на сексуальность и послушание. Критики же — среди которых много бывших членов этой ассоциации — называют Опус Деи едва ли не тайным культом, причем с правым политическим уклоном. Судя по примерам предшествующих организаций, выполнявших в католицизме ту же роль, что и Опус Деи, можно предположить, что истина, как всегда, где‑то посередине.

Хосемария Эскрива де Балагер, основатель Опус Деи, проповедует перед вдохновленной толпой

Национальная партия возрождения Многие поклонники научной фантастики в США XX века интересовались оккультизмом и радикальными политическими идеями, но мало кто из них оказал такое же сильное влияние на политику, как Джеймс Хартинг Мадоле. Мадоле заинтересовался научной фантастикой еще в ранние подростковые годы, а в 1940-х увлекся идеями фашизма. В 1945 году восемнадцатилетний Мадоле основал собственную политическую партию — Партию анимистов. Все немногие ее участники были товарищами Мадоле по увлечению фантастической литературой. В 1949 году Курт Мертиг, ветеран и пронацистский организатор со стажем, основал Национальную партию возрождения, завербовал в нее Мадоле и вскоре назначил главой организации, которым он и оставался до самой своей смерти тридцать лет спустя. Мадоле никогда не был рядовым подражателем Гитлера. Он разработал экономическую теорию «третьего пути», которая впоследствии была взята на вооружение неонацистскими организациями по всему миру. Эта теория отвергала и социализм, и капитализм, и призывала к установлению системы наподобие «корпоративного государства», как в Италии времен Муссолини. Подобно многим неонацистским мыслителям послевоенной эпохи, Мадоле подмешал в свои фашистские идеи изрядную порцию оккультизма. Так, он предлагал создать новую породу людей — богочеловека — с помощью селекции, позитивного мышления, интенсивного обучения и оккультных практик. В послевоенные годы Мадоле был хорошо известен всем правым американцам. Он выступал публично — в застегнутом на все пуговица костюме, темных очках и белом мотоциклетном шлеме. Несмотря на всю свою эксцентричность, он сыграл ключевую роль в создании неонацистского подполья в Северной Америке. В 1979 году он скончался от рака, и его партия развалилась почти сразу же, уступив место новому поколению неонацистских тайных обществ.

Эта листовка, напечатанная на средства Национальной партии возрождения, приглашала на собрание «Америка превыше всех» в Атласный зал Храма труда, расположенного по адресу 86­-я Восточная улица, дом 157, Нью­-Йорк, запланированное на восемь вечера 11 января 1963 года. В первых же строчках отражена вся суть организации: «Американцы, проснитесь! Высоко вознесите знамя американского национализма и расовой гордости!» Стоит обратить внимание на то, что одним из выступающих на собрании значился лидер партии Джеймс Мадоле, который, по словам членов самой Национальной партии возрождения, «стал персоной нон грата на телевидении и радио в 1957 году из-­за того, что разоблачил крамольную деятельность организаций в защиту прав меньшинств».