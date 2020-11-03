Самое большое (и наше любимое) обновление камеры в iPhone 12 — возможности при съемке ночью. Показываем на примерах, как за год изменились сделанные на айфон темные фотографии, и объясняем, почему iPhone 12 наш новый любимый телефон Apple.

Ночной режим и алгоритм четкости Deep Fusion. Оба ранее работали только на основной камере, теперь же они добрались до широкоугольного и портретного объектива. Ночной режим теперь есть даже на фронтальной камере и, вероятно, в режиме съемки таймлапсов.

Увеличенная апертура. У основного объектива она увеличилась с ƒ/1.8 до ƒ/1.6. Это значит, что объектив собирает больше света — Apple утверждает, что его количество увеличилось на 27%, — и делает темные снимки более яркими. Остальные обновления камеры iPhone 12 связаны с вычислительной фотографией.

Основной объектив и портреты

Самое большое впечатление от съемки на iPhone 12: снимки получаются очень четкими, особенно если речь идет о темных кадрах. Удивительно, но это, кажется, не отмечено ни в одной презентации Apple. В iPhone 11 уже работал алгоритм Deep Fusion (после обновления до iOS 13.2), который делал фотографии четче, но даже с учетом этого разница между iPhone 11 и 12 очень заметная. Повышенная четкость коснулась не только основного объектива, но также и съемки в портретном режиме, которая ведется с двукратным увеличением.