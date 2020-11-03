Самое большое (и наше любимое) обновление камеры в iPhone 12 — возможности при съемке ночью. Показываем на примерах, как за год изменились сделанные на айфон темные фотографии, и объясняем, почему iPhone 12 наш новый любимый телефон Apple.
Три главных изменения в камере iPhone 12
Увеличенная апертура. У основного объектива она увеличилась с ƒ/1.8 до ƒ/1.6. Это значит, что объектив собирает больше света — Apple утверждает, что его количество увеличилось на 27%, — и делает темные снимки более яркими. Остальные обновления камеры iPhone 12 связаны с вычислительной фотографией.
Ночной режим и алгоритм четкости Deep Fusion. Оба ранее работали только на основной камере, теперь же они добрались до широкоугольного и портретного объектива. Ночной режим теперь есть даже на фронтальной камере и, вероятно, в режиме съемки таймлапсов.
Smart HDR 3. Обновленный алгоритм наложения нескольких снимков друг на друга, чтобы сделать фотографии более сбалансированными — без слишком светлых и темных участков. В качестве примера Apple показывает удачные портретные снимки, сделанные против света.
Основной объектив и портреты
Самое большое впечатление от съемки на iPhone 12: снимки получаются очень четкими, особенно если речь идет о темных кадрах. Удивительно, но это, кажется, не отмечено ни в одной презентации Apple. В iPhone 11 уже работал алгоритм Deep Fusion (после обновления до iOS 13.2), который делал фотографии четче, но даже с учетом этого разница между iPhone 11 и 12 очень заметная. Повышенная четкость коснулась не только основного объектива, но также и съемки в портретном режиме, которая ведется с двукратным увеличением.
Конечно, разница между фотографиями на iPhone 12 Pro и iPhone 12 все еще есть, например, Pro-модель снимает в темноте еще лучше. Но в этом году благодаря улучшениям в портретной съемке и повышенной четкости она кажется минимальной. При выборе между iPhone 11 и iPhone 11 Pro выбор всегда хотелось сделать в пользу последнего, но теперь нашим фаворитом стал обычный iPhone 12.
iPhone 11, основной объектив
iPhone 12, основной объектив
На этом iPhone 11 уже работал алгоритм повышенной четкости Depp Fusion, тем не менее разница со снимком справа все равно довольно существенная.
Наверное, лучший пример того, что iPhone 12 снимает намного четче. Посмотрите, как много тонких веток можно различить на этой фотографии.
iPhone 11, основной объектив
iPhone 12, основной объектив
Айфоны всегда странно передавали желтый свет.
На этой паре фотографий можно заметить, что iPhone 12 передает желтый свет менее насыщенным, скорее холодным. Особенно это становится заметно при съемке под желтыми уличными фонарями.
iPhone 11, основной объектив
iPhone 12, основной объектив
На этой фотографии текстура под таким насыщенным красным светом почти пропала. Но на фотографии справа ее все еще можно различить.
Еще один пример того, что iPhone 12 делает ночные снимки более холодными.
iPhone 11, портретный режим
iPhone 12, портретный режим
iPhone 11 в большинстве кадров передал белый свет от этих лампочек как синий. Этот кадр — исключение.
iPhone 11 сильно размывает фон, который находился прямо за спиной модели. Новый телефон работает совсем иначе, что позволило избежать странной обработки вокруг волос, как на фотографии слева.
В кадре — SMM «Афиши Видео» Виктория Давыдова
Первые впечатлениях от iPhone 12 и 12 Pro, где тоже есть темные фотографии
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Широкоугольный объектив
Широкоугольный объектив появился в айфонах в прошлом году. При ярком освещении на него можно было получить интересные снимки с большим углом обзора, но в сумерках и темноте он становился бесполезным — фотографии получались темными и нечеткими.
В этом году ситуацию исправляет ночной режим и повышенная четкость. Раньше для широкоугольного объектива было сложновато найти подходящую ситуацию, теперь его хочется применять как можно чаще. Первое, что приходит в голову, — фотографии в темных и тесных барах, снимки из примерочных и общие кадры, куда поместится десяток человек. Он будет полезен везде, где хочется отойти дальше и запечатлеть как можно больше интерьера.
iPhone 11, широкоугольный объектив
iPhone 12, широкоугольный объектив
Старый широкоугольный объектив немного закругляет фотографии по краям. Этот эффект называется «бочкой».
Почти все достоинства нового широкоугольного объектива на одном кадре: четкие детали, не такой заметный желтый оттенок, отсутствие «бочки».
iPhone 11, широкоугольный объектив
iPhone 12, широкоугольный объектив
Пример, когда широкоугольный объектив оказывается полезным в тесном помещении: удалось показать почти весь интерьер так, как его воспринимаем мы, когда сидим напротив.
То ли благодаря Deep Fusion, то ли благодаря каким‑то другим алгоритмам iPhone 12 четче передает световые и цветовые линии. На этой фотографии можно различить отдельные фиолетовые линии, в то время как на снимке слева они сливаются в одно пятно.
Еще один пример «бочки» по краям широкоугольного кадра, снятого на iPhone 11.
iPhone 11, широкоугольный объектив, ночной режим
iPhone 12, широкоугольный объектив, ночной режим
Ночной режим можно специально включить даже там, где айфону и так хватает света, чтобы точнее запечатлеть сильно освещенные места. На этой фотографии можно заметить, что новый айфон смог выделить отдельные неоновые трубки на другом конце помещения. А старый — снимок слева — не смог.
Отличный пример съемки на старый широкоугольный объектив. Практически все детали на этой фотографии нечеткие: потолок замылился, остальная сцена как будто не в фокусе, даже плитки на переднем плане нечеткие.
iPhone 11, широкоугольный объектив
iPhone 12, широкоугольный объектив
Кстати, свет в этой арке не зеленый, а желтый. Айфоны часто не могут его передать.
При съемке этой фотографии на широкоугольный объектив ночной режим был отключен. Тем не менее на ней больше света и деталей, например, можно различить отдельные провода и кирпичи на стене справа.
Примерно так iPhone 11 снимает на широкоугольный объектив — и это не самый плохой результат!
iPhone 11, широкоугольный объектив
iPhone 12, широкоугольный объектив, ночной режим
Самая лучшая иллюстрация того, как ночной режим на широкоугольном объективе может изменить ночную фотографию. Например, снимок этой арки, в которой почти не было света.
Репортаж из Магадана, где множество широкоугольных снимков на iPhone 11 Pro
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