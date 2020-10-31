Накануне Хэллоуина, который в этом году придется провести дома, собрали 12 игр, которые смогут скрасить праздничный вечер. В нашей подборке — жуткие хорроры, истории про вампиров и инопланетных монстров, паранормальные явления и психоделия.

Detention На что похоже: «Лабиринт Фавна»

Сюжет Detention начинается банально: подростки оказались заперты в местной школе накануне тайфуна. Они пытаются выбраться, но встречаются с привидениями, на которых нельзя смотреть. Контекст делает историю интереснее: она происходит в 1960-х годах на острове Тайвань, когда местное правительство устраивало систематические репрессии против инакомыслящих. Один из немногих игровых хорроров, которые не только пугают, но и помещают в исторический и культурный контекст. Конечно, страшная история Detention окажется связана с политическими преследования и прокомментирует ее. Кроме этого, игрок познакомится и с жуткими тайваньской мифологией и легендами о привидениях.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan На что похоже: «Корабль-призрак»

Существует легенда о корабле-призраке, который в 1940-х подал сигнал SOS, проходя мимо берегов нынешней Индонезии. Сообщение заканчивалось фразой «Я умираю». Откликнувшиеся на призыв американцы обнаружили на корабле трупы матросов: все лежали на спине и смотрели перед собой с перекошенными от ужаса лицами. Когда судно попытались буксировать, оно загорелось и затонуло. Корабль якобы назывался Ourang Medan, что с индонезийского можно грубо перевести как «Человек из Медана». Что случилось на самом деле неизвестно (возможно, утечка токсичного груза), но возможно, такого корабля вообще не существовало, ведь записей о нем так и не нашли. Тем не менее, в игре Man of Medan группа друзей занялась дайвингом, чтобы найти затонувший самолет времен Второй мировой войны, а в итоге сначала оказалась в плену пиратов, а потом — на корабле-призраке. Это не только самый настоящий хоррор, но и почти что фильм. В Man of Medan не нужно ничего делать — только ходить, смотреть и пугаться. Разработчики настолько жестко контролируют ход истории, что не разрешают даже покрутить камерой. Зато есть целых 14 концовок.

World of Horror На что похоже: «Магазинчик ужасов», Yamishibai: Japanese Ghost Stories

Такой кроссовер рано или поздно должен был случиться. Представьте, что будет, если соединить в одном произведении жуткий стиль из хоррор-манги Дзюндзи Ито и истории о подземных богах, культистах и безумии из книг Говарда Лафкрафта. The Verge называет World of Horror альманахом комиксов. В игре пять страшных историй для того, чтобы их расследовать, например, о приведении, которое терроризировало местную школу ножницами. И каждая может похвастаться эклектикой: Япония, манга, Лавкрафт, городские легенды и интерфейс Mac OS из 1990-х.

Насколько страшно Скорее жутко Где играть в Steam (позже — на PS4 и Nintendo Switch)

Carrion На что похоже: «Нечто», «Чужой»

Все прекрасно знают, как чувствуют себя герои космических хорроров вроде «Чужого», на которых охотится инопланетная тварь. Carrion предлагает посмотреть на ситуацию с другой стороны, а на себя взять роль бесформенного монстра, который сбежал из секретной лаборатории. Пока люди совещаются, как его ловить, монстр лазает по темной вентиляции и охотится на сотрудников лаборатории. Как и в фильмах, он не всесилен, а боится огня, пуль и всего на свете. Приходится нападать со спины, прятаться в тени, а иногда так и вовсе лучше швырнуть в людей выломанной дверью вместо того, чтобы рисковать самому. Carrion заканчивается за три часа. Это не сильно длиннее последних фильмов Ридли Скотта и, возможно, даже интереснее недавних попыток реанимировать киносериал про Чужого.

Один из самых страшных и высокооцененных игровых хорроров последних нескольких лет. Полузаброшенное поместье на болотах, жуткая семейка то ли каннибалов, то ли обезумевших жертв лабораторных экспериментов, глубокие тени и жуткие скрипы. В Biohazard не просто жутко играть, ее даже на ютьюбе смотреть страшно. Три года назад старинную серию игр Resident Evil перезапустили: это больше не боевик про спецназовцев, которые косят толпы зомби из автомата, а душный, медленный и отчаянный хоррор про обычного парня, который не понимает, что происходит. Главная прелесть перезапуска — не нужно ничего знать о происходящем в предыдущих шести частях.

Насколько страшно Очень страшно Где играть на PS4, Xbox One и в Steam

Darkwood На что похоже: «Вий», «Ведьма»

В самом начале Darkwood произойдет событие, которое развернет повествование на 180 градусов и оставит игрока в недоумении. Вместе с главным героем он окажется в какой‑то брошенной деревне посреди леса в Восточной Европе. Не удивительно — разработчики из польской студии Acid Wizard говорят, что среди главных источников вдохновения были фильм «Сталкер» и славянский фольклор. Как и предупреждало название, лес вокруг действительно темный: видно только то, что попадает в свет фонаря — придется постоянно вертеться, чтобы никто не набросился сзади. Находиться в лесу можно только днем, а ближе к заходу солнца следует найти убежище и отбиваться в нем от лезущих из щелей монстров. Игра пугает не скримерами, а неуютной и тревожной атмосферой. Через несколько часов блужданий по темному лесу вы потеряете счет игровым дням (и, возможно, потеряетесь сами), а из неожиданных находок ждут только те, что вызовут ужас и отвращение. Например, есть сектантская деревня, в котором поклоняются огромной свинье.

Thimbleweed Park На что похоже: «Секретные материалы», «Твин Пикс»

Если ироничные серии «Секретных материалов» и самые неудачные эпизоды «Твин Пикса» превратить в олдскульный квест, то получится Thimbleweed Park. Двое агентов ФБР, подозрительно напоминающие Малдера и Скалли, приезжают в провинциальный городок расследовать убийство, но в итоге занимаются чем угодно, но не следствием. В основном Thimbleweed Park рассчитан на игроков, которые скучают по классическим квестам из 1990-х, но ностальгии тут хватит на всех: от маленького взбалмошного городка, который можно было встретить в сериалах 20-летней давности, до отсылок на «Оно», «Звездный путь» и все на свете.

Cultist Simulator На что похоже: «Мастер»

Будни молодого культиста, который одновременно пытается заработать на жизнь и создать лавкрафтианский культ. Утром он ходит на работу, а в свободное время исследует древние магические книги и устраивает покушение на надоедливого детектива, который уже давно собирает на него улики. Самое необычное — все это происходит в формате карточной игры. Разработчик игры Алексис Кеннеди не в первый раз пытается рассказать лавкрафтианскую историю небанальным методом. Например, пять лет назад он выпустил Sunless Sea, игру, в которой мифы о подземных богах рассказывались во время рутинной работы на рыболовном судне. События в Cultist Simulator происходят не спеша, а ваши ходы приводят к самым неожиданным последствиям, поэтому готовьтесь провести в атмосфере 1920-х, оккультизма и декаданса пару десятков часов.

Насколько страшно Не страшно Где играть на iOS, Android и в Steam

Oxenfree На что похоже: «Очень странные дела», «Инопланетянин»

Один из авторов игры Шон Кренкель познакомился с будущими разработчиками Oxenfree в Disney. Вместе с соавтором Адамом Хайнсом, который ранее занимался Wolf Among Us, они хотели создать историю о сверхъестественном, но не жутком, а забавном, чем‑то похожем на паранормальные события в фильмах Стивена Спилберга. Сюжет действительно напоминает подростковый триллер: друзья решают провести выходные на острове, где раньше располагалась военная база, но ловят сигнал то ли из параллельной вселенной, то ли из будущего. Поскольку это игра про подростков, постоянная болтовня героев друг с другом имеет не меньшее значение, чем расследование загадочных событий.

Layers Of Fear 2 На что похоже: «Мама!»

Серия Layers Of Fear известна благодаря первой части, в которой были жуткие портреты и трагическая история семьи художника. В сиквеле студия Bloober Team продолжает интересоваться искусством и помещает главного героя на съемочную площадку режиссера, который окажется то ли голосом в голове, то ли маньяком-мегаломаном. Пока герой Layers Of Fear изучает пустынные локации круизного лайнера, он параллельно совершает психоделическое путешествие по своему подсознанию. Кажется, что многое в игре окажется метафорой: и постоянно меняющиеся интерьеры, и манекены, которые встречаются на протяжении всего путешествия. Сюжет Layers Of Fear легко представить в хорроре вроде «Бабадука», где жуткая история на самом деле рассказывает личную историю героя. В остальном это обычный игровой хоррор со всеми достоинствами и недостатками: блуждание в темных коридорах, скримеры, записки, головоломки.

Vampyr На что похоже: «Видок», «Дуэлянт»

Игра от студии, которая придумала Life is Strange, актуализировалась спустя два года после релиза. В 1918 году доктор Рид оказывается в Лондоне в разгар эпидемии испанского гриппа, хуже того — его укусил вампир. Это самая бодрая игра в списке, где можно подраться и с охотниками на вампиров, и с самими вампирами. Боевая система простая, поэтому рекомендуем сосредоточиться на атмосфере и непростых решениях, которые предстоит сделать герою. Доктор оказывается посреди внутреннего конфликта: вроде бы должен помогать людям, но также не прочь съесть их. Увлекаться охотой на людей тоже не стоит, иначе город превратится в кладбище, а половина квестов из игры просто пропадет. В итоге Vampyr почти всю игру рассказывает о каких‑то конфликтах: эгоизма и долга, людей и вампиров, высшего света и людей из гетто.

Little Nightmares На что похоже: «Унесенные призраками»

Сюжет, который просто представить в страшной сказке Шарля Перро или фильме Тима Бертона. Каждый год в одном и том же месте появляется корабль под названием Чрево. На нем гротескные существа — с неестественно длинными руками, толстыми пальцами и искаженными лицами — готовят пир, куда скоро съедутся такие же страшные люди. На корабле оказывается девочка по имени Шесть, и ей лучше не показываться им на глаза. Ранее мы не раз говорили, что игровые хорроры можно без труда экранизировать. И Little Nightmares (как и Detention) будут лучшими иллюстрациями этого утверждения: первую превратят в сериал под руководством Энтони и Джо Руссо, фильм по второй игре уже вышел в прошлом году.