«Когда меняются налоги или курсы иностранных валют, нам иногда нужно обновить цены в App Store», — сказано в заявлении на сайте Apple. Разработчики приложений в App Store не устанавливают цену сами, а выбирают один из уровней. Всего их 87 (и еще семь альтернативных) — от 99 центов до 999,99 доллара. В региональных App Store каждому уровню соответствует эквивалентная цена в национальной валюте. Это сделано для удобства, писало в 2015 году MacStories, чтобы разработчикам не пришлось выставлять цены на приложение для каждой страны. Соответственно, повышение произойдет во всех ценовых уровнях.

Сколько будут стоит приложения

Редактор kirakira+: вместо 75 рублей — 99 рублей.

Редактор селфи FaceTune: вместо 299 рублей — 379 рублей.

Редактор Procreate Pocket: вместо 379 рублей — 449 рублей.

Игра Minecraft: вместо 529 рублей — 649 рублей.

Планировщик Things 3: вместо 749 рублей — 899 рублей.

2175 монет в Legends Of Runterra: вместо 1190 рублей — 1490 рублей.

Вместе с Россией цены поднимут в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и Южной Африке. Повышение не коснется двух самых низких альтернативных уровней — они как стоили, так и будут стоить 15 и 25 рублей, — а также уже оформленных подписок, например, годовой подписки на VSCO. Однако из заявления Apple понятно, что изменение цены на уже оформленные подписки остается на усмотрение разработчиков.

Это не первое повышение цен для России

В прошлый раз цены в российской App Store повышали в 2017 году. Вместе с Россией цены на приложения выросли в Великобритании, что связывали с выходом из Евросоюза, Турции, Румынии и других странах. После повышения самое дешевое приложение стоило 75 рублей.

Еще одно значительное повышение цен на приложения произошло в конце 2014 году. Вслед за значительным ослаблением рубля — за полгода доллар подорожал с 35 до 59 рублей — Apple на время закрыла российский онлайн-магазин, а потом подняла цены на айфоны почти на 30%. Цены на приложения тогда выросли в два раза, а самое дешевое приложение стало стоить 62 рубля.

Это не первое повышение цен в этом году

Ранее в этом году выросли цены на беспроводные наушники, писало TJ. Прошлогодние AirPods Pro, которые продавались за 21 тысячу рублей, теперь стоят 25 тысяч, обычные AirPods вместо 13,5 тысячи рублей продаются за 16 тысяч. Также поднялись цены на приставку Apple TV и чехол со встроенной батареей.