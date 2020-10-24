«Афиша Daily» советует, что не стоит пропускать на театральном фестивале «Брусфест».

Имя актера, режиссера и театрального педагога Дмитрия Брусникина хорошо известно. Его выпускники, «Мастерская Брусникина», за глаза нежно именуемая «Брусникой» — одна из самых популярных и успешных независимых театральных команд. Внезапный уход из жизни Брусникина два года назад стал болью для его многочисленных учеников, которые, как теперь уже очевидно, смогли сплотиться, поддержать друг друга и приложить все усилия к тому, чтобы «Брусника» в Москве продолжила жить. А прошлой осенью появился новый театральный фестиваль Brusfest, сфокусировавшийся на документальном театре: Брусникин первым из педагогов Школы-студии МХАТ сделал технику вербатим одним из предметов на собственном курсе. Прошло чуть больше года после этого решения, когда второкурсники той мастерской взорвали Москву спектаклем «Это тоже я» — материал для него студенты собирали на московских улицах. «Это тоже я», кстати, до сих пор один из театральных хитов театра «Практика», который незадолго до смерти возглавил Брусникин. Brusfest-2020 проходит при поддержке Фонда президентских грантов и предлагает разный взгляд на то, каким может быть документ в современном театре. Так, в спектакле «Невидимые земли» режиссеров Исмаэля Фалке и Сандрины Линдгрен из Финляндии, показ которого, к сожалению, пройдет онлайн, тела актеров становятся площадкой для кукольного спектакля о беженцах, основанного на реальных событиях, а белорусский спектакль Александра Марченко основан на документальном погружении в жизнь и творчество художницы-самоучки Алены Киш. Мы выбрали семь российских спектаклей из программы Brusfest и объясняем, почему их стоит увидеть. «Квазифутбол» Дмитрия Волкострелова «Один театр», Краснодар

© Валерий Чвалов

Дмитрия Волкострелова, ученика Льва Додина, создателя петербургского театра post и нового худрука столичного Центра им. Мейерхольда, обычно представляют как режиссера, последовательно занимающегося постдраматическим театром и экспансией театра на территорию совриска и человека энциклопедически образованного. Справедливо решить, что спектакль для четырех исполнителей и арбитра, который каждый раз зависит от результатов последнего матча ФК «Краснодар», — очередной эксперимент, проверяющий границы театра. Но это представление будет не совсем верным, если не знать, что Волкострелов — заядлый болельщик, считающий футбол значимой частью человеческой цивилизации.

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«Город. Разговоры» Бориса Павловича и Элины Петровой Фонд Alma Mater, Санкт-Петербург

© Пресс-служба «Брусфеста»

Режиссер Борис Павлович вместе с драматургом Элиной Петровой спектаклем «Квартира. Разговоры» открывали в Петербурге пространство «Квартира»: в реальной коммуналке на Мойке, обставленной с отсылками к обэриутам и квартире философа Леонида Липавского, находили общее поле для диалога обычные люди и подопечные фонда «Антон тут рядом» с расстройствами аутистического спектра. Собственно, разговоры стали ключом и главной темой творчества Павловича. «Квартира» год назад закрылась, но проект остался. «Город. Разговоры» — предложение дать голос обычным горожанам. Обычно в проекте участвуют люди без опыта публичных выступлений в качестве актеров. Год назад проект проходил сразу в трех городах— Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Копенгагене. В этом году, как и тогда, темой спектакля станет вопрос «Как я выжил?» По задумке авторов, каждый из зрителей может услышать «живьем» только одну историю — и при этом осознать, что есть еще множественно неуслышанных историй, которые являются такой же важной частью проекта, как и услышанные. Впрочем, все истории будут записаны на видео, и их также можно будет посмотреть.

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«Черная книга Эстер» Жени Беркович Российский еврейский конгресс, «Мастерская Брусникина», «Бюро художественного проектирования», Москва В музыкальном перформансе история Эстер и Амана становится терапией травмы холокоста, о которой создатели говорят как о главной катастрофе в истории человечества. События, описанные в древних канонических текстах, будут соединены с документальными текстами новейшей истории: так зритель окажется в особом сюрреалистическом мире вне времени и пространства. Прошлый спектакль Жени Беркович, поставленный в «Боярских палатах», — «Считалка», посвященная грузинско-абхазскому конфликту. В том спектакле о двух подружках был огромный гостеприимный стол, ростовые куклы, списки погибших в забытой войне, а после накатывал щемящий ужас от того, как же просто и страшно люди могут убивать таких же людей и как жестока и ничем не оправдана эта ситуация.

Презентация книги «Человек размером с дом» Фестиваль «Территория», «Брусфест», MMOMA, Союз театральных деятелей России

© Вова Яроцкий

В прошлом году художница Ксения Перетрухина сделала выставку «Человек размером с дом», посвященную Брусникину. Там можно было посидеть в палатке, съесть грибов с картошкой (Брусникин был заядлым грибником), пооткрывать дверцы шкафов, за каждой из которых — истории про Брусникина, прочитать, в конце концов, на подоконнике, что Брусникин никогда не говорил: «Это был плохой спектакль», тонко замечая: «Это был другой спектакль». Спустя год, в день рождения Брусникина выходит книга о нем, сделанная одновременно как исследование и как арт-объект, созданный Перетрухиной и командой как продолжение той выставки.

«Университет птиц» «Театр взаимных действий»

© Пресс-служба «Брусфеста»

Спектакль, посвященный пернатым, спродюсировали сразу три институции — Союз театральных деятелей России, Brusfest и фестиваль «Территория», показавший этот проект первым. В лабиринте «Боярских палат» зритель может увидеть выставку портретов уже не существующих птиц, услышать, как руководительница вокального ансамбля «Практики» Ольга Власова мастерски воспроизводит птичье пение, соответствующее разным периодам жизни разных птиц, узнать трагическую историю истребления воробьев в Китае и даже попробовать себя в роли того, кому посвящен этот нежный выставочный проект. Кстати, «Университет птиц» родился благодаря карантину — тогда художники из «Театра взаимных действий», где нет ни одного режиссера, и начали наблюдать за пернатыми.

Боярские палаты СТД РФ 18–19 ноября в 15.00 и 20.00

«Будущее.doc» Ивана Угарова и Дмитрия Соболева «Театр.doc»

© Пресс-служба «Брусфеста»

Пилотную версию этого спектакля показали перед первым для «Театра.doc» сезоном без его основателей — Елены Греминой и Михаила Угарова. Тогда на сцену выходили не только актеры, но и журналист Юрий Сапрыкин, правозащитник Зоя Светлова, архитектор Олег Карлсон и другие близкие театру люди. Они озвучивали монологи подростков, собранные авторами: «И везде будут «Пятерочки». У меня вот возле дома был салон «Порше», думал, вырасту — поршик себе куплю. А там теперь что? Правильно, «Пятерочка»!» «Ну а если девушка сказала «нет» — это значит «нет»?» — «Нет». — «А если она имела в виду «да», но мне надо ее завоевывать?» «И вот голограмма тебя обнимает. Хм». Спустя время драматург Иван Угаров и режиссер Дмитрий Соболев поговорили с 45 подростками из 15 городов, но оставили форму спектакля о том, что волнует их героев, прежней: на сцену выходят перформеры и в режиме реального времени воспроизводят фрагменты интервью, звучащих в наушниках. Кстати, исполнители меняются от спектакля к спектаклю.

«ЧПР» Юрия Квятковского, Анастасии Великородной Школа-студия МХАТ, Музей Москвы, театр «Практика» и «Мастерская Брусникина»

© Пресс-служба «Брусфеста»

Представители нового поколения «брусникинцев» под руководством драматурга Михаила Дурненкова поговорили с представителями исчезающих, неактуальных профессий — а также новых, только появившихся. Учитывая, что именно вербатимные спектакли («Это тоже я» и «Транссиб») стали визитными карточками мастерской, можно рассчитывать на что‑то неожиданное от нового поколения «Брусники».

Музей Москвы 25 ноября в 20.00