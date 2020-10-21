Какие навыки нужны специалисту XXI века? Правда ли, что роботы уничтожат многие профессии? В будущем все будут работать удаленно? Собрали пять ключевых идей о том, как будет выглядеть профессиональная среда через пару десятилетий.

Автоматизация Постепенная автоматизация — одна из главных тенденций XXI века. Технологии, роботы и искусственный интеллект уже сейчас значительно облегчают работу многим компаниям. Например, роботов активно используют в журналистике: искусственный интеллект ведет колонку в Elle, информирует о землетрясениях читателей Los Angeles Times и пишет для The Guardian. Исследование агентства McKinsey показало, что к 2030 году автоматизация затронет практически все профессии. Уже сейчас, отмечается в этом отчете, автоматизировать можно около 30% работы. При этом роботизация совсем не означает вытеснение человека технологиями. Искусственный интеллект нужно рассматривать не как соперника, а как помощника, ведь он может выполнять рутинную работу и сокращать рабочее время сотрудников. «Большинство работников — от сварщиков до генеральных директоров — будут работать вместе с быстро развивающимися технологиями, — отмечает McKinsey. — В результате характер этих профессий, вероятно, изменится». Например, в будущем работники кол-центров перестанут обзванивать клиентов — этим займется искусственный интеллект. Технологии позволят работникам собирать более точную информацию о клиентах и создавать более эффективные сообщения для голосовых алгоритмов.

Удаленка В этом году плюсы и минусы удаленной работы смогли испытать практически все. Впрочем, специалисты замечают, что такой формат может остаться и после пандемии. Причина — в росте продуктивности у работников. Недавнее исследование показало, что сотрудники, которые работают из дома по свободному графику, на 13% эффективнее тех, кто обязан приходить в офис к определенному времени. По данным Gartner, около 75% работодателей в США готовы перевести часть своих сотрудников на удаленку. Многие крупные компании уже оставляют сотрудников дома до конца года. Например, на удаленке работают IT-гиганты вроде Facebook, Google и Twitter. В России цифры значительно меньше — на это согласны меньше трети предприятий. До конца года на удаленную работу перешли Mail.Ru Group, «Билайн», Альфа-банк и другие.

Гибкость HR-эксперты все чаще говорят о том, что идея жестких специалистов осталась в прошлом. Другими словами, в XXI веке просто получить образование и работать по специальности уже недостаточно: теперь придется быть гибким и уметь подстраиваться под меняющиеся условия.

Екатерина Лошкарева Заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам в WorldSkills Russia

«Рынок труда быстро меняется под влиянием автоматизации, роботизации, цифровизации и других глобальных трендов: меняются технологии, а значит, должна меняться и квалификация человека, его набор знаний и навыков. Если посмотреть на это как на позитивный фактор, то это дает постоянный стимул к развитию.

Никакой промах или успех не является финальным — это просто очередной этап на пути профессионального развития.

Специалист сегодня может получить определенную квалификацию, но он должен быть готов к тому, что минимум раз в год придется дооснащать себя новыми навыками. Существует масса возможностей к расширению своей компетенции и обучению: можно использовать онлайн-курсы, программы в колледжах и университетах, онлайн-университеты и так далее».

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Новые навыки Также не стоит забывать о развитии soft skills (мягких навыков), подчеркивает Екатерина Лошкарева. Это навыки, которые не зависят от профессии и пригодятся в любой ситуации. В отличие от hard skills (жестких навыков), они могут показаться незначительными, но значительно облегчат жизнь на рабочем месте. Например, к soft skills относят стрессоустойчивость, навык общения, внимательное отношение ко времени. Hard skills называются умения, которые нужны для какой‑то конкретной работы, которым можно научиться и которые легко проверить. Например, это способность водить машину, умение программировать или готовить. В совместном исследовании Global Education Future и WorldSkills Russia выделили ключевые «навыки будущего», которые пригодятся в любой профессии в XXI веке.

Концентрация и управление вниманием. Помогут не выгореть на работе и справляться с большим потоком информации и задач. Эмоциональная грамотность. То есть эмпатия, сочувствие и способность понимать свои эмоции. Поможет сохранить душевный баланс и лучше взаимодействовать с окружающими. Цифровая грамотность. Поможет работать в цифровой среде и легко осваивать новые направления вроде AR и VR. Творчество, креативность. Нужны для того, чтобы мыслить нестандартно и находить необычные решения. Экологическое мышление. Это умение понимать связность мира. По мнению авторов доклада, навык поможет перестать думать о природе как ресурсе. Кросскультурность. Поможет найти общий язык с людьми из разных субкультур и поколений. Умение обучаться и переобучаться. Один из ключевых навыков. Поможет осваивать новые навыки в быстро меняющемся мире.

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Life Long Learning Еще одна интересная тенденция в работе будущего — идея непрерывного образования, или Life Long Learning. Она появилась в 1960-х годах в США. Концепция довольно проста: образование не заканчивается с выпуском из школы или университета. Наоборот, человек продолжает учиться на протяжении всей жизни. Идея непрерывного образования не обязательно связана с одной специальностью и повышением квалификации. Life Long Learning включает в себя и изучение новой профессии, когда старая перестает приносить удовольствие.

Полина Цветкова Практикующий психолог, консультант сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум», сменила профессию

«До того как стать психологом, я работала PR-специалистом. В какой‑то момент работа перестала приносить мне удовольствие, и я попросту выгорела. Тогда решила, что уйду в профессиональный отпуск и подумаю, что делать дальше. А заодно пошла учиться на психолога. Об этой профессии я мечтала еще в подростковом возрасте, к тому же даже в PR-деятельности эти знания пригодятся.

В итоге я оказалась перед выбором: вот твой последний курс учебы на психолога, вот твоя ненавистная работа, что делать будешь?

Сложно было переживать свою собственную малоопытность и небольшую компетентность, а с этим всегда сталкиваешься, когда только начинаешь любую новую деятельность. Сложно было финансово, так как я уходила сразу в частную практику. Казалось, что все посчитают меня неудачницей, раз я ухожу из профессии. Оказалось, все ровно наоборот — или те, кто так подумал, тактично молчат. Профессиональная среда становится все более и более конкурентной. Нам постоянно необходимо совершенствовать свои знания, навыки и умения, чтобы оставаться в контексте рынка и своей профессии. У этого есть, кстати, и обратная сторона — люди зачастую слишком быстро растут в рамках одной профессии. Задачи, которые перед ними ставятся на работе, становятся неинтересны, так как с ними справляться уже достаточно легко, появляется скука. Еще одно из последствий высоких требований рынка и быстрого рабочего ритма — известное многим выгорание. Это примерно как переедание: вы можете очень любить хорошие стейки, но если вы их будете есть ежедневно по пять штук за один прием пищи, то скоро вас начнет тошнить. Если будете продолжать их в себя заталкивать — станет еще хуже. Придется долго восстанавливаться и пересматривать диету. Разнообразие важно и в профессиональной жизни. Важно для себя определить, что происходит. Или я просто веду такой образ жизни и поэтому устала, тогда мне поможет отпуск, психотерапия и смена образа жизни, или я уже потеряла интерес к своей профессии, по привычке ею занимаюсь с огромной интенсивностью, и оттого мне становится так плохо».