10 ноября выйдет новая часть видеоигрового сериала Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla. На этот раз студия Ubisoft перенесет действие в средневековую Англию, а главными героями сделает викингов. Редактор «Афиши Daily» Николай Удинцев шесть часов играл в Valhalla и делится впечатлениями от приключений скандинавской ассассинки.

В IX веке викинги столкнулись с тем, что на Скандинавском полуострове слишком тесно, сельскохозяйственные земли почти закончились, а соседи постоянно воюют. В качестве решения проблемы они предлагают захватить немного земли у английских королевств и основать там колонию. Несмотря на то, что в реальности у экспансии викингов могли быть и другие причины — от банального разграбления христианских монастырей до социального устройства, при котором младшие дети обеспечивают себя сами — разработчики из Ubisoft, кажется, остановились на этой теории. Воительница Эйвор (она также может быть воителем — это выбор игрока) приплывает в Англию со своим кланом и начинает вражду с местными королями. Для успешной политической борьбы, они вступают в союз с другими кланами и местной знатью, которая готова исполнить роль марионеточного правительства. Между делом Эйвор ходит на драккаре по английским рекам, устраивает набеги и оказывается втянута в мистическую борьбу ассасинов.

© Ubisoft

Антагонисты Игровой сериал резко поменял сторону противостояния. Раньше герои игр про ассасинов мстили, наказывали плохих людей или боролись со злодейской корпорацией. В Valhalla же игрока ставят на сторону грабителей, которые просто приплыли из‑за моря, чтобы отнимать и захватывать. Уже в самом начале игры героиня оказывается в союзе с викингом-садистом — в свободное от набегов время он развлекается пытками.

Тем не менее, Valhalla не извиняется за свой выбор и, по крайней мере в начале игры, не дает поводов сочувствовать персонажам.

Например, главная героиня, кажется, не против жестких допросов, если они дадут результат, а союз с местным маньяком, пришедшим будто из игры Far Cry 3, ее нисколько не беспокоит. Когда появляется возможность пощадить пленных солдат, не особо верится, что она сама сделала бы такой выбор. За персонажами интересно наблюдать, в них легко поверить, но посочувствовать им сложно. Интересно, сможет ли сюжет удержать эту неочевидную подачу и раскрыть суровые викингские взгляды. В видеоиграх у нас не так часто появляется возможность злодействовать и рефлексировать свои переживания по этому поводу. Разработчики говорят о личностном путешествии и амбициях героини, поэтому, возможно, позже ее взгляды поменяются.

© Ubisoft

Миграция В завязке сюжета с антагонистами в главной роли любые события приобретают трагический оттенок. Вместо триумфальной победы над недругами мы получаем униженного и сброшенного с трона короля, вместо приятного сайдкика-англичанина — несчастного подростка, который попал в плохую компанию и, кажется, закончит как Джоффри из «Игры престолов». Тем не менее, за жестоким сюжетом можно найти и более интересную метафору. Кажется, впервые в истории серии героям не просто не рады — они оказываются чужаками, которых уже выгнали с родины, но не принимают на чужбине. В самом начале викинги обсуждают с новыми английскими друзьями особенности местных диалектов и политики. Кажется, еще чуть-чуть и они перейдут к обсуждению достоинств национальных блюд. Возможно, столкновение двух миров и доведенный до предела миграционный конфликт станет одной из главных тем Valhalla.

© Ubisoft

Конструктор В игру вернули скрытый клинок ассасина для убийств со спины, но Valhalla не настаивает, чтобы игрок прятался по кустам и в тенях. Она скорее провоцирует идти напролом с двуручным топором наперевес. Об этом говорят и особо жестокие добивания, и сражения с боссами, которых нельзя убить одним ударом из‑за угла. Остальные игровые механики Valhalla как конструктор собираются из прошлых серий Assassin's Creed и других проектов Ubisoft. Например, социальный стелс, во время которого героиня прячется в толпе монахов, вернулся из самой первой игры 2007 года, масштабные сражения — из последней Odyssey, путешествия по воде — из Black Flag, а боевая система вообще похожа на упрощенные поединки из For Honor.

Самое важное — в игре можно почесать кота (других животных — овечек и свинок — нельзя). © Ubisoft

Средневековая сказка Несмотря на жестокость, происходящее в игре ощущается средневековой сказкой. Когда суровые воители используют эпитеты вроде «поцелованные волком», они превращаются в былинных богатырей. В какой‑то момент они даже покажутся не головорезами, а комичными злодеями из мема «Мы с пацанами». Сама Эйвор на проселочных дорогах встречает персонажей, будто вышедших из какой‑то поэмы. Например, девочка под деревом ждет, когда упадет последний лист, ведь именно после этого ее отец обещал вернуться с заработков. Эта печальная история с открытым концом не запускает квест и не открывает новых способностей, но немного раскрывает атмосферу мира. Об этом говорят и сами разработчики, которые сравнивают такие моменты с музыкой Брайана Ино.