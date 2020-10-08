Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». «Афиша Daily» выбрала несколько высказываний из ее интервью — которые лауреатка, кстати, дает нечасто.

О детском чтении

«Я была одиноким ребенком. Мое взаимодействие с миром было неестественным, вымученным, и счастливее всего я была, когда читала. Ну, не все было так возвышенно, я много смотрела телевизор и без конца ела. Но когда я читала — особенно стихи, — то чувствовала, что голоса на странице, Уилльям Блейк, Т.С.Элиот, Уилльям Батлер Йейтс, оказывались моими компаньонами. Они были не только моими учителями, я чувствовала, что могу с ними общаться. Мои ранние работы были попыткой ответить им».
(Beltway Poetry Quarterly)

О том, зачем она пишет

«Я пишу, чтобы обнаружить смысл. Я хочу, чтобы опыт что‑то значил. Важно не столько то, кто я, сколько идея того, что ничто не должно быть потрачено впустую, что‑то обязательно должно из этого получиться. А еще писательство — это своего рода месть обстоятельствам. Невезение, потеря, боль: если ты что‑то из них сотворишь, значит, эти события тебя не победили».
(American Academy of Achievement)

О чтении вслух

«Я слышу глазами и не люблю читать вслух и — за исключением очень редких случаев — когда мне читают. При чтении вслух стихотворение превращается в гораздо более простую, последовательную форму: паутина становится улицей с односторонним движением».
(American Poet)

О статусе поэта

«Писать стихи не значит быть поэтом. Поэт — редкая вещь. Это то, кем ты надеешься стать. <…> Конечно, я втайне думаю, что, может, я одна из них. Но мне хочется думать об этом, как о прекрасной цели, к которой нужно стремиться, — и я думаю, что у меня получается».
(Florida Junior College)

О славе

«Было время, когда я хотела стать актрисой, но потом я поняла, что мне просто хотелось, чтобы мне аплодировали».
(American Academy of Achievement)

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