«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью размеренных рассказов о небанальных детских книжках и звуков бумаги.

Книги, которые мы использовали в этом выпуске

Анна Васильева и Светлана Винникова — «Мой гербарий. Листья деревьев», 1330 р.

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Элен Дрювер и Эмманюэль Грендманн — «Океан», 2044 р.

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Беатриче Алеманья — «Суперобычный день», 630 р.

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