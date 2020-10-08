«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью размеренных рассказов о небанальных детских книжках и звуков бумаги.
Книги, которые мы использовали в этом выпуске
Анна Васильева и Светлана Винникова — «Мой гербарий. Листья деревьев», 1330 р.
Элен Дрювер и Эмманюэль Грендманн — «Океан», 2044 р.
Лена Шеберг — «Светящиеся в темноте!», 1176 р.
Элен Дрювер — «Анатомия», 2322 р.
Поль Мартен, Жан-Батист Буржуа — «Виолетта и затерянный сад», 630 р.
Ребекка Дотремер — «Настоящая жизнь Жакомина Гейнсборо», 834 р.
Вольф Эрльбрух — «Утка, смерть и тюльпан», 504 р.
Аннемари ван дер Эем — «Хочу льва!», 504 р.
Изабелла Баннелл — «На грани исчезновения. Книжка-искалка о вымирающих видах животных», 630 р.
Беатриче Алеманья — «Суперобычный день», 630 р.