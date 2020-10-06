Subtle (создатель — @joonaslinkola). «Теплая, поменьше синего, идеальна для повседневности и поездок», — презентует фотограф и путешественник Йоонас Линкола свою маску, которая настолько легкая, что ее эффект сложно заметить при съемке. В приложении можно найти две маски с таким названием — Линколы и самого Instagram: какая именно попала в рейтинг, непонятно