В честь своего 10-летия компания Instagram провела презентацию, на которой глава социальной сети Адам Моссери ответил на вопросы блогерки Лили Сингх и других инфлюенсеров. Кроме того, соцсеть раскрыла данные о самых популярных масках в приложении за последние три месяца.

Summertimes (создатель — @robertobrendo). Главный тренд рейтинга — легкие фильтры, которые добавляют в истории зернистость, теплоту и контрастность. В прошлом году сооснователь приложения Mubert и создатель масок Алексей Кочетков рассказывал «Афише Daily», что в ближайшие месяцы будут популярны именно такие фильтры

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retroCAM (создательница — @yulya.kors). В топе оказалось несколько авторов из России, например, Юлия Корс, которая в конце прошлого года начала делать маски, а сейчас хвастается в профиле, что ее фильтры просмотрели уже 240 миллиардов раз

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saturatiON (создатель — @gabrisp). Некоторые маски обрабатывают истории более радикально, например, этот похож на ранние фильтры из приложения VSCO. Рейтинг популярных масок состоит из десяти фильтров, но последний — Superzoom_romance — в приложении найти не удалось

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