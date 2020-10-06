В честь своего 10-летия компания Instagram провела презентацию, на которой глава социальной сети Адам Моссери ответил на вопросы блогерки Лили Сингх и других инфлюенсеров. Кроме того, соцсеть раскрыла данные о самых популярных масках в приложении за последние три месяца.
Summertimes (создатель — @robertobrendo). Главный тренд рейтинга — легкие фильтры, которые добавляют в истории зернистость, теплоту и контрастность. В прошлом году сооснователь приложения Mubert и создатель масок Алексей Кочетков рассказывал «Афише Daily», что в ближайшие месяцы будут популярны именно такие фильтры
retroCAM (создательница — @yulya.kors). В топе оказалось несколько авторов из России, например, Юлия Корс, которая в конце прошлого года начала делать маски, а сейчас хвастается в профиле, что ее фильтры просмотрели уже 240 миллиардов раз
Orange (создательница — @aksinyakc). Самая интересная деталь рейтинга — в нем нет ни одной сложной маски с 3D-объектами, футуристическим сюжетом или мемами
Heart Eyes (создатель — Instagram). Удивительно, но старая маска, которая превращает глаза в сердечки, все еще держится в топе
Subtle (создатель — @joonaslinkola). «Теплая, поменьше синего, идеальна для повседневности и поездок», — презентует фотограф и путешественник Йоонас Линкола свою маску, которая настолько легкая, что ее эффект сложно заметить при съемке. В приложении можно найти две маски с таким названием — Линколы и самого Instagram: какая именно попала в рейтинг, непонятно
Glitter (создатель — Instagram). Еще одна классическая маска от разработчиков приложения, которая держится в топе
𝓂𝒾𝓃𝒾𝓂𝒶𝓁𝒾𝓈 (создательница — @nadianraulya). В популярных масках можно выделить еще один тренд — это всегда фильтры, которые уменьшают яркость, делают фотографии выцветшими, снижают (или повышают) контраст. Все это роднит современные маски для историй с фильтрами, которые были популярны в инстаграме в начале 2010-х
Mono (создательница — @ya.molli). В приложении можно найти несколько масок с таким названием, но самая популярная авторка — русскоязычная фотограферка Молли, которая занимается не только масками, но и пресетами для мобильной фотографии. В ее фильтре это увлечение заметно невооруженным взглядом
saturatiON (создатель — @gabrisp). Некоторые маски обрабатывают истории более радикально, например, этот похож на ранние фильтры из приложения VSCO. Рейтинг популярных масок состоит из десяти фильтров, но последний — Superzoom_romance — в приложении найти не удалось