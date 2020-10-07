У этого метода есть несколько нюансов. Браузер можно свернуть только после того, как вы свернули видео на сайте. Если этого не делать, то ничего не получится и видео свернется вместе с браузером. Кроме того, способ работает только в Safari — в Chrome та же последовательность действий ни к чему не привела.