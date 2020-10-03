Несмотря на сложную пандемическую ситуацию, музеи и галереи Москвы продолжают работу. Мы выбрали десять выставок, на которые стоит сходить уже сейчас — соблюдая необходимые меры предосторожности.

Будучи одной из самых заметных официальных художниц советского времени, Лебедева создавала портреты знаковых фигур своего времени: от Валерия Чкалова и Феликса Дзержинского до Владимира Татлина и Веры Мухиной. Однако для современного зрителя настоящим открытием могут стать ранее не выставлявшиеся скульптурные этюды и графика.

История проекта «American Power» началась с банального задания газеты New York Times, где Митч Эпштейн работал фотокорреспондентом. Эпштейна отправили снять снос небольшого городка Чешира. Результатом исчезновения города стали экологические проблемы, вызванные деятельностью энергетической компании. Впоследствии Эпштейн объехал всю Америку, снимая электростанции, чтобы привлечь внимание к вопросам правомерности работы индустриальных гигантов.

Выставку с говорящим названием решили устроить прямо в лесу курорта Пирогово. Согласно идее куратора Виктора Ерофеева, лес наравне с музеями и галереями все чаще становится местом, куда хочется сбежать от современных реалий. Так почему бы не объединить эти два направления? Работы Павла Пепперштейна, Игоря Макаревича и Елены Елагиной, Франциско Инфанте и Нонны Горюновой и многих других художников отражают «гений места», скрытый от посторонних глаз.

Антон Кушаев в галерее Scena

Объединяющий иконописные приемы с практиками концептуального искусства молодой московский художник создает работы, напоминающие закодированные символические послания. Сломанные цветы соседствуют с бетонными лабиринтами и геометрическими фигурами — при этом значения простых вроде бы композиций все время ускользают от окончательной интерпретации. Сергей Чиликов в МАММ

Этим летом Сергей Чиликов ушел из жизни, так и не окончив свою четвертую книгу. Будучи философом по образованию, он подходил к съемке скорее как к перфомансу: именно Чиликов стал основоположником жанра фотопровокации, которую впоследствии переняли многие фотографы во всем мире. Запечатленные им сцены из российской глубинки отражают коллективное бессознательное периода застоя и времен перестройки, где обнаружился ощутимый разрыв между мечтой и монотонной действительностью.

Триеннале российского современного искусства в «Гараже»

Кураторы проекта предложили участникам прошлой Триеннале выбрать участников нового выпуска самостоятельно. По словам организаторов, II Триеннале провозглашает темами дружбу, любовь и… коррупцию, исследуя разные виды связей, благодаря (или вопреки) которым развивается актуальное искусство в России.

«Мечты о небесных светилах на черной земле» Кирилла Гаршина в Гостином Дворе

Период самоизоляции Кирилл Гаршин провел в родном Воронеже. Повторяющийся изо дня в день маршрут (из дома в магазин и обратно), не меняющиеся интерьеры, по словам художника, усиливали ощущение безвременья, но вместе с этим помогали сформировать новый угол зрения на привычные вещи.

Одного из лидеров питерской художественной сцены 80-х и участника группы «Новые художники» нередко сравнивали с Баскией за схожие живописные приемы и тягу к черному юмору. На новой персональной выставке в АРТ4 Котельников представит цикл графических работ, созданных в 2020 году.

Подробности по теме Почему хорошая выставка — не всегда большая? Фрагмент книги куратора Пушкинского музея Почему хорошая выставка — не всегда большая? Фрагмент книги куратора Пушкинского музея

«Invisible Power» Юлии Исильзон в галерее Osnova

Молодая художница работает в Лондоне и уже успела обзавестись поклонниками своего таланта в Европе и Азии. В своих работах Иосильзон исследует непопулярные в феминистской повестке аспекты «власти женщины и всеобъемлющего матриархата».

Мария Аренд работает в довольно редкой технике «графика нитью на холсте», обращаясь к глобальным аспектам существования. Одна часть экспозиции посвящена истории врача Николая Арендта, пытавшегося облегчить предсмертные страдания Пушкина, вторая — рассказывает о прапрадеде художницы, одном из основоположников авиации Николае Андреевиче Арендте.