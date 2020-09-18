Российская игровая студия Tallboys анонсировала игру Militsioner. В ней игрок пытается выбраться из провинциального города, за которым наблюдает огромный милиционер с неморгающими глазами. Мы поговорили с авторами триллера про Дядю Степу об источниках вдохновения и образе полицейского в поп-культуре.

Герой Militsioner оказывается в маленьком, возможно, постсоветском городке, где нет ничего интересного, кроме огромного, размером с гору милиционера в белой форме. Он пристально наблюдает за игроком, который, судя по всему, намерен сбежать из города. «Герой убегает из своего дома, который оказывается для него тюрьмой, — говорит разработчик игры Владимир Семенец. — Я бы хотел пронести через всю игру это ощущение привязанности и одновременно несвободы». Другой разработчик, Дмитрий Шевченко, считает, что игрок почувствует «привкус постоянной потери чего‑то ради вынужденного побега» и «ощущение оставленного позади дома и знакомых людей». В какой‑то момент моральный компас милиционера подскажет ему, что герой совершил преступление, — он поднимет огромную руку и заберет его к себе. После этого побег, вероятно, начнется заново. Игру анонсировали в твиттере два месяца назад, поэтому многое о ней еще неизвестно. Сейчас разработчики ищут новые интересные взаимодействия игрока с милиционером.

Владимир Семенец Арт-лид, геймдизайнер Tallboys

«Милиционер имеет силу, ограниченную только его моралью и внутренними правилами. Как раз мораль и будет задавать правила игре. Милиционер не может уничтожить город, нанести вред жителям, нанести неоправданный физический вред самому игроку. Его взгляды будут меняться, и это непосредственно повлияет на игрока».

Tallboys Игру создает российская студия Tallboys. В 2012 году ее основатель Дмитрий Шевченко занимался несколькими проектами, которые впоследствие стали игрой Where the Clouds End. В Steam она так и не вышла, но на ютьюбе можно найти записи геймплея. В этой «атмосферной игре о путешествии на край света» герой исследует каньон и на пиках дерется с людьми в белых масках. Через пять лет глава американского издательства tinyBuild Алекс Ничипорчик, под руководством которого ранее издавались Hello Neighbor, Pathologic 2 и множество игр из России и Украины, заметил демоверсию игры на конференции DevGAMM и предложил выпустить совместный проект. Им стала игра Pandemic Express, шутер, в котором погибшие игроки становятся зомби. В команде Tallboys удаленно работает пять человек, и ни у кого из них до студии не было опыта в разработке игр. Например, Владимир Семенец учился в строительном университете, но по специальности так и не поработал. В студии он отвечает за визуальное наполнение, которое можно назвать достаточно узнаваемым, например, в играх Tallboys часто встречаются персонажи в белых масках и промышленная архитектура.

Милиционер

«Начиная разработку, мы знали, что хотим поставить в центр игры побег. Для меня лично это является характеризующим ощущением последних лет. Исходя из этого, мы искали интересные, связанные с ним образы». Владимир Семенец Арт-лид, геймдизайнер Tallboys

Сначала разработчики придумали гниющий изнутри остров-рыбу, похожий на Зону из «Сталкера» Андрея Тарковского. Герой также должен был попытаться сбежать с острова, но игровой процесс для такой локации никак не получался. Потом они вспомнили про работу художника Андрея Сурнова, где изображен огромный гаишник, и поняли, что нашли нужный образ. В отличие от картины Сурнова, милиционер в игре одет в белый костюм, похожий на форму сталинской эпохи. «Мы хотели дать больше светлых тонов из‑за его размера, — объясняет Семенец. — Она более гармонично смотрится на фоне неба, не создает тяжелого контраста». Возможно, в будущем форма изменится, чтобы лучше отражать повествование игры.

© Tallboys

Эффект твиттера Игра про огромного милиционера не только стала вирусной в твиттере, но и попала в англоязычные игровые издания, например, в Polygon и Fanbyte. «Визуальный сеттинг переносит нас в сталинскую (или в постсталинскую) эпоху, — пишет блог Superjump. — Здесь очевидна отсылка к Большому брату, и это говорит о многом». Militsioner заметили даже на канале «Россия 24», где в пятиминутном сюжете ведущий и эксперты сделали вывод, что студия «внушает страх перед людьми в погонах» и «привлекает внимание, используя актуальную политическую повестку». Разработчики признаются, что из этого сюжета узнали о себе много нового, и радуются, что решили не давать для него комментариев.

Дмитрий Шевченко Тимлид, геймдизайнер Tallboys

«По опыту запуска предыдущего проекта [Pandemic Express] скажу, что за рубежом есть интерес к нашей культуре, она ощущается свежей и недостаточно раскрытой. Было много комментариев, что кому‑то подобный сюжет снился, для многих этот образ ощущается жутким и кошмарным. Мы предполагали, что милиционер своим неестественным размером может создать эффект «зловещей долины», но что он вызовет такой сильный эмоциональный отклик, не рассчитывали».

© Tallboys

Образ полицейского Это не первый проект, который пересматривает образ полицейского в видеоиграх. В 2016 году белорусская Weappy Studio выпустила This Is Police, историю про коррумпированного шефа полиции. В ней главный герой игры Джек Бойд вертится между криминальными боссами и могущественными чиновниками и просто пытается дотянуть до пенсии. Militsioner, где полицейский представляется как божественная, всемогущая, отчужденная сущность, похоже, предложит собственную трактовку образа.

Владимир Семенец Арт-лид, геймдизайнер Tallboys