В Гостином Дворе открылась Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — один из главных московских смотров арт-рынка. Чтобы глаза не разбегались, мы выбрали 10 интересных стендов и еще пару причин посетить ярмарку в этом году.

Павел Пепперштейн. Без названия. 2020 © Галерея Jart

На стенде галереи представлено превью «лесной» выставки, которую Jart в конце сентября откроет прямо в чаще усадьбы Пирогово. В проекте под кураторством Андрея Ерофеева приняли участие 28 российских художников (Валерий Кошляков, Ирина Корина, Дмитрий Врубель, Франциско Инфанте, Павел Пепперштейн и другие), а дизайн стенда для ярмарки разработал Роман Сакин.

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Кирилл Савельев. Когда я в деревне я слежу за тем, как меняются молнии в лужах, 2019 © Галерея H.L.A.M.

Воронежская галерея «Х.Л.А.М.» послужила трамплином для многих успешных художников: там начинали свои художественные карьеры Иван Горшков, Арсений Жиляев и Кирилл Гаршин, а в 2009 году на базе галереи был учрежден Воронежский центр современного искусства. В этом году на стенде можно посмотреть фотографии Кирилла Савельева, серию живописи с вышивкой Ивана Горшкова и картины Николая Алексеева из серии «12 прыжков за борт». Osnova

Юлия Иосильзон. Swimming Pool © Галерея Osnova

Osnova — одна из немногих российских галерей, представляющих российских художников на значимых международных ярмарках вроде Liste Art Fair Basel и Frieze London. В этом году в рамках Cosmoscow галерея покажет работы Никиты Алексеева, Юлии Иосильзон и Хеннинга Штрасбургера. Iragui

Карлос Норонья Фейо. Sky Scorpion «Power», 2015 © Галерея Iragui

На стенде московской галереи, основанной Екатериной Ираги, можно посмотреть работы Ольги Чернышевой, Линды Каррары и Карлоса Нороньи Фейо, формально объединенные темой цветов, но так или иначе затрагивающие социально-политические вопросы. К примеру, Линда Каррара использует trompe-l'œil — прием обманки, — затрагивая вопрос о подлинности любой информации. MYTH Gallery

Лиза Бобкова. Пой, милая, 2019 © MYTH Gallery

Молодая галерея из Санкт-Петербурга работает с молодыми же художниками, которые только начинают свою карьеру, и ставит своей задачей формирование нового поколения коллекционеров. На стенде MYTH можно увидеть латунные листы и акварели Лизы Бобковой, объекты Никиты Селезнева и инсталляции Дженды Флюид. Peres Projects

Донна Хуанка. Огневая точка, 2020 год © Peres Projects, Berlin

Берлинская галерея Хавьера Переса активно участвует в международных ярмарках и сотрудничает с крупными арт-институциями по всему миру. В этом году Peres представит в Москве работы сразу шести художников: Ребекки Экройд, Донны Хуанки, Мелике Кары, Блэра Турмана, Адриана Минолити и Мануэля Солано. «Сцена»

Антон Кушаев. Пустоцвет, 2020 © Галерея «Сцена»

Галерея Анастасии Шавлоховой «Сцена» показывает новые живописные серии художника с образованием иконописца Антона Кушаева, яркие полотна Даши Гетманович и две бронзовые скульптуры немецкого художника Фабиана Кнехта, прославившегося в Берлине перформансом — падением с крыши музея современного искусства. XL

Ирина Корина. Ордер, 2014 год © Галерея XL

Одна из первых российских галерей, основанная Еленой Селиной и Сергеем Хрипуном, сотрудничает с классиками российского совриска — Виктором Пивоваровым, Андреем Монастырским, Игорем Макаревичем и другими. В этом году на своем стенде XL представит работы краснодарской группировки ZIP и творческого дуэта Дмитрия Окружнова и Марии Шаровой. Fābula Gallery

Sausage Chair. Müsing–Sellès, Set No 6, 2019 © Fābula Gallery

В секции Design стоит заглянуть на стенд проекта Fābula, где представлены объекты коллекционного дизайна из органических материалов, которые, по словам организаторов, могут стать «чиа-пудингом» для любого интерьера. ArtTube

Андрей Сяйлев. Униформа гражданина, 2020. Фрагмент инсталляции из проекта «Магазин Коллекционер» © Андрей Сяйлев

На стенд Art Tube Editions можно смело идти за тиражными изданиями: онлайн-ресурс о современном искусстве теперь распространяет не только знания, но и авторские принты и тиражируемые работы. Помимо этого, на их стенде расположился самый настоящий «Зал аттракционов» с турником и автоматом по добыче игрушек. Бонус Проект «Турблентность»

Полина Канис. Беззубое сопротивление

Отдельного внимания заслуживают работы художников, победивших в конкурсе проекта «Турбулентность», созданного Cultural Creative Agency в разгар пандемии для поддержки российского художественного сообщества. Лучшие проекты российско-катарское жюри отобрало из более чем 500 заявок. На выставке, ставшей итогом конкурса, представлены проекты Екатерины Муромцевой, Полины Канис и Алексея Таруца.

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Образовательная программа В течение всех дней работы ярмарки можно посетить мероприятия образовательной программы, в которых примут участие ведущие кураторы, галеристы и художники. Основным вектором дискуссий в этом году станет насущный вопрос солидаризации в арт-сообществе в условиях закрытых границ.