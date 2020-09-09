Активисты все чаще выбирают игры в качестве нового способа говорить о социальных проблемах. В них легко провести пару часов, а нескучный формат поможет быстро запомнить информацию, которая пригодится в критической ситуации. Собрали 5 игр о том, как бороться за свои права, противостоять сталкингу или спасти украденную подругу.

Bury Me, My Love Чат-драма о беженцах

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Игра рассказывает историю сирийки Нур, которая бежит в Европу в надежде спастись от войны. Ее муж Маджд вынужден остаться в Сирии, чтобы заботиться о больных родственниках. На прощание он целует Нур в лоб и произносит старую поговорку «Bury me, my love» («Похорони меня первой»), тем самым желая ей счастливого пути. Теперь супруги могут общаться только через смартфон. Обоих окружают неизвестность и тревога, но они поддерживают друг друга и стараются не опускать руки. Bury Me, My Love использует формат мессенджера . Каждый день Нур делится с мужем новостями, рассказывает ему о своих злоключениях и просит совета. Погружение в игру проходит в реальном времени: сообщения от Нур будут приходить с разной периодичностью в течение всего дня. Игрок берет на себя роль мужа героини. От выбора ответа зависит дальнейший ход игры: сможет ли девушка безопасно пересечь границу или в ее и без того сложную жизнь добавятся новые преграды. Уже первая задача Нур не из легких — девушке нужно безопасно доехать до границы и не погибнуть под обстрелом. В игре предусмотрено 19 концовок, так что выбирать нужно с умом.

Флоран Маурин Продюсер и дизайнер игры

«В основу игры легло множество реальных историй. Мигрантов часто изображают как единое целое, одноликую массу. Вы просто видите цифры. Мы хотели показать, что у каждого мигранта есть семья, друзья и люди, которые за них переживают. Бесконечное ожидание, страх и чувство собственной беспомощности, которыми наполнена игра, — это те эмоции, которые мигранты испытывают каждый день», — The WP.

A Blind Legend Путешествие в полной темноте

Действие игры разворачивается в сказочном, но очень жестоком Средневековье. Главный герой, слепой рыцарь Эдвард Блейк, странствует по лесу в надежде спасти свою жену, которую похитил местный король-деспот. По пути он сражается с многочисленными врагами, в том числе мифическими чудовищами и людоедами.

Главная особенность игры — ее нужно проходить на слух. Это непростая задача для игрока, который привык полагаться на зрение.

Приходится ориентироваться на шорох листьев, шум ветра или гул шагов и также по звукам определять положение врагов во время битвы. Экран же на протяжении всего действия остается темным и затянут туманом. Иногда он окрашивается в красный, когда состояние героя становится критическим. Механика игры построена на использовании бинаурального эффекта. Он возникает при восприятии звука двумя ушами и позволяет определить на слух, где находится его источник, даже если он перемещается. Благодаря этому эффекту звуковое восприятие становится объемным, что позволяет ориентироваться в игровом пространстве A Blind Legend. С его помощью игра помогает лучше понять, с какими проблемами сталкиваются слабовидящие люди ежедневно.

Нордин Гачи Креативный директор и сооснователь студии DOWiNO

«Мы хотели поставить на один уровень слепых и зрячих игроков. Для игры нужно надеть наушники — так вы почувствуете все ее преимущества. Звуковая информация поможет понять свое местоположение в незнакомой среде. Остальное должно достроить воображение», — BBC.

«Ласточки: Весна в Бишкеке» «Клуб романтики», но в Кыргызстане

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Игра поднимает тему кражи невест в Кыргызстане. Она была создана совместно с фондом «Открытая линия», который активно борется с этой проблемой. «Девушек похищают без их согласия для насильного замужества, — говорит руководительница фонда Мунара Бекназарова. — Часто это происходит с немого согласия родственников, которые боятся общественного осуждения. Невесту рассматривают в доме жениха как часть движимого имущества, которое должно приносить доход или какую‑то пользу: рождение детей и ведение домашнего хозяйства. И хотя в Уголовном кодексе [Кыргызской Республики] предусмотрены санкции за похищение и замужество против воли, справедливые правовые последствия для преступников так никогда и не наступают ». «Ласточки: Весна в Бишкеке»По просьбе команды, публикуем имена тех, кто работал над создание игры: руководительца ОФ «Открытая линия», главный эксперт проекта Мунара Бекназарова, разработчик Владислав Касаткин, иллюстраторка Татьяна Зеленская, UX-специалистка, сооснователь Scafander Games Ирина Леу, сценарист, сооснователь Scafander Games Мария Середа. построена в формате визуальной новеллы вроде «Клуба романтики». Здесь тоже нужно выбирать реплики и действия героини, есть любовный треугольник и своя игровая валюта. Но сюжет не ограничивается подростковой романтикой. Главная героиня оказывается в непростой ситуации: ее подругу-первокурсницу похищают, а родственники не спешат препятствовать свадьбе. Постепенно героиня разбирается в том, кто похитил ее подругу, и в ее журналистском блокноте появляются заметки с важными советами: куда обращаться за помощью, что делать в доме похитителя и как звонить в полицию. Прочтение этих советов и прохождение тестов по ним принесет игроку «Ласточки» игровую валюту, которую можно потратить на красивый наряд и выбор интересного действия: например, поход на концерт с парнем.

Мария Середа Сценарист «Весны в Бишкеке», основательница студии Scafander Games

«Формат интерактивной новеллы идеально подходит для того, чтобы донести важную информацию до аудитории. Заметки мы писали с юристами, психологами и правозащитниками Кыргызстана. В них ровно столько информации, сколько реально вспомнить в стрессовой ситуации. Для запоминания ключевых моментов мы придумали систему тестов. Кроме того, для нас было важно показать, что традиционная навязанная модель поведения, когда девушка покорно следует воле родственников, — не единственный вариант. Ты можешь придерживаться традиционных взглядов, но это не значит, что ты обязана выходить замуж против воли».

«Полина против сталкера» Пособие по борьбе со сталкингом

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Игра петербургской студии Noesis рассказывает историю девушки Насти, которая познакомилась с парнем в электричке. Несмотря на ее отказ продолжить общение, внимание «поклонника» становится все навязчивее: он взламывает ее личные аккаунты в соцсетях, находит ее в людных местах и шантажирует. Вместе со своей подругой Полиной девушка решает дать отпор сталкеру. «Полина» тоже похожа на визуальную новеллу, и ход сюжета зависит от того, какое действие выберет игрок. При этом в игру добавили головоломки, которые помогают героиням выполнять разные действия: например, доехать до дома без происшествий.

Николай Овчинников Один из создателей игры

«По факту сюжет игры — это порядок действий для людей, которые столкнулись со сталкингом: от блокировки аккаунтов до смены номера телефона и подачи заявления в полицию. Причем это не только порядок каких‑то физических и юридических действий, но и психологические советы для тех, кто пострадал сам, кто стал свидетелем и пытается как‑то помочь близкому человеку».

Елена Болюбах Руководительница ИНГО «Кризисный центр для женщин», консультант игры

«К сожалению, сталкинг сейчас сильно романтизируется. И это большая проблема, чем может показаться на первый взгляд. Нужно понимать, что все-таки сталкинг — это преступление, как минимум это психологическое насилие. Кроме того, часто это и слежка, и шантаж, и угрозы, причем угрозы как жизни того, кто подвергается сталкингу, так и угрозы совершения суицида в случае, если «ухаживания» преследователя не будут приняты. Как и любое насилие, сталкинг развивается по нарастающей. Все начинается с маленьких пробных шагов, а потом сталкер контролирует всю жизнь жертвы: он взламывает аккаунты, пишет ее друзьям, знакомым, коллегам. Это настоящая охота за другим человеком . Мы по своей практике знаем, что, несмотря на кажущуюся многим «надуманность» проблемы, последствия сталкинга могут быть очень тяжелыми. Человек длительное время живет с ощущением того, что за ним следят, что она или он не находится в безопасности. Это действительно очень тяжелый опыт».

«Гэбня» Визуальная новелла про права

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Еще одна игра от петербургской студии Noesis помогает узнать свои права и научиться применять их в жизни. Она создавалась вместе с «Командой 29», правозащитным объединением юристов и журналистов. В отличие от «Полины», «Гэбня» — это сразу несколько визуальных новелл с разными героями. В одной из них студента вызывают в участок после участия в митинге, в другой герою нужно защитить данные своего компьютера при обыске. Отдельные главы «Гэбни» посвящены поведению в СИЗО и абьюзивным отношениям. Исход каждой истории зависит от того, какой выбор сделает игрок. Иногда глава заканчивается хорошо, а иногда ее приходится переигрывать. В конце каждой истории показывают совершенные промахи и предлагают провести работу над ошибками. Полезные советы собраны в памятках. Из них игрок узнает, что делать, если на улице остановила полиция, пришла повестка или вызвали на допрос. А еще в «Гэбне» есть система штампов — что‑то вроде наград, которые можно разблокировать во время прохождения.

Дарьяна Грязнова Юристка «Команды 29»

«Есть достаточно утилитарная причина, по которой нужно знать свои права, — если вы их знаете, вашим незнанием не смогут воспользоваться. Обычно люди думают про право на адвоката или право хранить молчание и поэтому считают, что знание прав им не нужно: они ведь не совершают ничего плохого. Но это знание важно даже для бытовых ситуаций. Например, банально социальные права: на пособие, на бесплатную медицинскую помощь, на образование. Понятно, что права прописаны в кодексах, но их не станет читать никто, кроме юристов, а если и прочитает, то получит какое‑то абстрактное представление. Игра же прорабатывает конкретные ситуации, чтобы, оказавшись в них, вы знали, что делать».