Активисты все чаще выбирают игры в качестве нового способа говорить о социальных проблемах. В них легко провести пару часов, а нескучный формат поможет быстро запомнить информацию, которая пригодится в критической ситуации. Собрали 5 игр о том, как бороться за свои права, противостоять сталкингу или спасти украденную подругу.
Bury Me, My Love
Чат-драма о беженцах
Игра рассказывает историю сирийки Нур, которая бежит в Европу в надежде спастись от войны. Ее муж Маджд вынужден остаться в Сирии, чтобы заботиться о больных родственниках. На прощание он целует Нур в лоб и произносит старую поговорку «Bury me, my love» («Похорони меня первой»), тем самым желая ей счастливого пути. Теперь супруги могут общаться только через смартфон. Обоих окружают неизвестность и тревога, но они поддерживают друг друга и стараются не опускать руки.
Bury Me, My Love использует формат мессенджера. Каждый день Нур делится с мужем новостями, рассказывает ему о своих злоключениях и просит совета. Погружение в игру проходит в реальном времени: сообщения от Нур будут приходить с разной периодичностью в течение всего дня. Игрок берет на себя роль мужа героини. От выбора ответа зависит дальнейший ход игры: сможет ли девушка безопасно пересечь границу или в ее и без того сложную жизнь добавятся новые преграды. Уже первая задача Нур не из легких — девушке нужно безопасно доехать до границы и не погибнуть под обстрелом. В игре предусмотрено 19 концовок, так что выбирать нужно с умом.
Продюсер и дизайнер игры
«В основу игры легло множество реальных историй. Мигрантов часто изображают как единое целое, одноликую массу. Вы просто видите цифры. Мы хотели показать, что у каждого мигранта есть семья, друзья и люди, которые за них переживают. Бесконечное ожидание, страх и чувство собственной беспомощности, которыми наполнена игра, — это те эмоции, которые мигранты испытывают каждый день», — The WP.
A Blind Legend
Путешествие в полной темноте
Действие игры разворачивается в сказочном, но очень жестоком Средневековье. Главный герой, слепой рыцарь Эдвард Блейк, странствует по лесу в надежде спасти свою жену, которую похитил местный король-деспот. По пути он сражается с многочисленными врагами, в том числе мифическими чудовищами и людоедами.
Приходится ориентироваться на шорох листьев, шум ветра или гул шагов и также по звукам определять положение врагов во время битвы. Экран же на протяжении всего действия остается темным и затянут туманом. Иногда он окрашивается в красный, когда состояние героя становится критическим.
Механика игры построена на использовании бинаурального эффекта. Он возникает при восприятии звука двумя ушами и позволяет определить на слух, где находится его источник, даже если он перемещается. Благодаря этому эффекту звуковое восприятие становится объемным, что позволяет ориентироваться в игровом пространстве A Blind Legend. С его помощью игра помогает лучше понять, с какими проблемами сталкиваются слабовидящие люди ежедневно.
Креативный директор и сооснователь студии DOWiNO
«Мы хотели поставить на один уровень слепых и зрячих игроков. Для игры нужно надеть наушники — так вы почувствуете все ее преимущества. Звуковая информация поможет понять свое местоположение в незнакомой среде. Остальное должно достроить воображение», — BBC.
«Ласточки: Весна в Бишкеке»
«Клуб романтики», но в Кыргызстане
Игра поднимает тему кражи невест в Кыргызстане. Она была создана совместно с фондом «Открытая линия», который активно борется с этой проблемой. «Девушек похищают без их согласия для насильного замужества, — говорит руководительница фонда Мунара Бекназарова. — Часто это происходит с немого согласия родственников, которые боятся общественного осуждения. Невесту рассматривают в доме жениха как часть движимого имущества, которое должно приносить доход или какую‑то пользу: рождение детей и ведение домашнего хозяйства. И хотя в Уголовном кодексе [Кыргызской Республики] предусмотрены санкции за похищение и замужество против воли, справедливые правовые последствия для преступников так никогда и не наступают».
«Ласточки: Весна в Бишкеке»По просьбе команды, публикуем имена тех, кто работал над создание игры: руководительца ОФ «Открытая линия», главный эксперт проекта Мунара Бекназарова, разработчик Владислав Касаткин, иллюстраторка Татьяна Зеленская, UX-специалистка, сооснователь Scafander Games Ирина Леу, сценарист, сооснователь Scafander Games Мария Середа. построена в формате визуальной новеллы вроде «Клуба романтики». Здесь тоже нужно выбирать реплики и действия героини, есть любовный треугольник и своя игровая валюта. Но сюжет не ограничивается подростковой романтикой. Главная героиня оказывается в непростой ситуации: ее подругу-первокурсницу похищают, а родственники не спешат препятствовать свадьбе. Постепенно героиня разбирается в том, кто похитил ее подругу, и в ее журналистском блокноте появляются заметки с важными советами: куда обращаться за помощью, что делать в доме похитителя и как звонить в полицию. Прочтение этих советов и прохождение тестов по ним принесет игроку «Ласточки» игровую валюту, которую можно потратить на красивый наряд и выбор интересного действия: например, поход на концерт с парнем.
Сценарист «Весны в Бишкеке», основательница студии Scafander Games
«Формат интерактивной новеллы идеально подходит для того, чтобы донести важную информацию до аудитории. Заметки мы писали с юристами, психологами и правозащитниками Кыргызстана. В них ровно столько информации, сколько реально вспомнить в стрессовой ситуации. Для запоминания ключевых моментов мы придумали систему тестов. Кроме того, для нас было важно показать, что традиционная навязанная модель поведения, когда девушка покорно следует воле родственников, — не единственный вариант. Ты можешь придерживаться традиционных взглядов, но это не значит, что ты обязана выходить замуж против воли».
«Полина против сталкера»
Пособие по борьбе со сталкингом
Игра петербургской студии Noesis рассказывает историю девушки Насти, которая познакомилась с парнем в электричке. Несмотря на ее отказ продолжить общение, внимание «поклонника» становится все навязчивее: он взламывает ее личные аккаунты в соцсетях, находит ее в людных местах и шантажирует. Вместе со своей подругой Полиной девушка решает дать отпор сталкеру.
«Полина» тоже похожа на визуальную новеллу, и ход сюжета зависит от того, какое действие выберет игрок. При этом в игру добавили головоломки, которые помогают героиням выполнять разные действия: например, доехать до дома без происшествий.
Один из создателей игры
«По факту сюжет игры — это порядок действий для людей, которые столкнулись со сталкингом: от блокировки аккаунтов до смены номера телефона и подачи заявления в полицию. Причем это не только порядок каких‑то физических и юридических действий, но и психологические советы для тех, кто пострадал сам, кто стал свидетелем и пытается как‑то помочь близкому человеку».
Руководительница ИНГО «Кризисный центр для женщин», консультант игры
«К сожалению, сталкинг сейчас сильно романтизируется. И это большая проблема, чем может показаться на первый взгляд. Нужно понимать, что все-таки сталкинг — это преступление, как минимум это психологическое насилие. Кроме того, часто это и слежка, и шантаж, и угрозы, причем угрозы как жизни того, кто подвергается сталкингу, так и угрозы совершения суицида в случае, если «ухаживания» преследователя не будут приняты. Как и любое насилие, сталкинг развивается по нарастающей. Все начинается с маленьких пробных шагов, а потом сталкер контролирует всю жизнь жертвы: он взламывает аккаунты, пишет ее друзьям, знакомым, коллегам. Это настоящая охота за другим человеком. Мы по своей практике знаем, что, несмотря на кажущуюся многим «надуманность» проблемы, последствия сталкинга могут быть очень тяжелыми. Человек длительное время живет с ощущением того, что за ним следят, что она или он не находится в безопасности. Это действительно очень тяжелый опыт».
«Гэбня»
Визуальная новелла про права
Еще одна игра от петербургской студии Noesis помогает узнать свои права и научиться применять их в жизни. Она создавалась вместе с «Командой 29», правозащитным объединением юристов и журналистов. В отличие от «Полины», «Гэбня» — это сразу несколько визуальных новелл с разными героями. В одной из них студента вызывают в участок после участия в митинге, в другой герою нужно защитить данные своего компьютера при обыске. Отдельные главы «Гэбни» посвящены поведению в СИЗО и абьюзивным отношениям.
Исход каждой истории зависит от того, какой выбор сделает игрок. Иногда глава заканчивается хорошо, а иногда ее приходится переигрывать. В конце каждой истории показывают совершенные промахи и предлагают провести работу над ошибками. Полезные советы собраны в памятках. Из них игрок узнает, что делать, если на улице остановила полиция, пришла повестка или вызвали на допрос. А еще в «Гэбне» есть система штампов — что‑то вроде наград, которые можно разблокировать во время прохождения.
Юристка «Команды 29»
«Есть достаточно утилитарная причина, по которой нужно знать свои права, — если вы их знаете, вашим незнанием не смогут воспользоваться. Обычно люди думают про право на адвоката или право хранить молчание и поэтому считают, что знание прав им не нужно: они ведь не совершают ничего плохого. Но это знание важно даже для бытовых ситуаций. Например, банально социальные права: на пособие, на бесплатную медицинскую помощь, на образование. Понятно, что права прописаны в кодексах, но их не станет читать никто, кроме юристов, а если и прочитает, то получит какое‑то абстрактное представление. Игра же прорабатывает конкретные ситуации, чтобы, оказавшись в них, вы знали, что делать».