Школьную и университетскую программы гораздо проще усвоить, если разнообразить учебный процесс с помощью полезных предложений. Собрали восемь самых эффективных — для продуктивности и изучения отдельных предметов.

Quizlet

Простое приложение, которое лучше всего подходит для заучивания пар на иностранном языке с помощью двусторонних карточек. Чтобы потренировать правописание, Quizlet предлагает два режима: в первом надо написать слово, прослушав его произношение, в более сложном втором — составить по буквам перевод для карточки, которая появляется у вас перед глазами. Каждый модуль можно отправить друзьям ссылкой или распечатать в удобном формате.

Стоимость Бесплатно, два вида премиум-подписки: за 2650 рублей и 3550 рублей в год Скачать App Store, Google Play

Busuu

Приложение для изучения иностранных языков. На выбор доступны английский, испанский, французский, немецкий и еще восемь языков. Их можно учить, выполняя различные задания на грамматику, лексику и аудирование. Постепенно завершая уроки и продвигаясь по языковому дереву, можно дополнительно погрузиться в язык, общаясь с носителями языка и проверяя работы друг друга. Последняя функция покупается за внутреннюю валюту — ягоды, которые вы зарабатываете за прохождение уроков.

Стоимость Базовая версия — бесплатно, премиум на год — 6100 рублей Скачать App Store, Google Play

Forest

Красивый таймер, который мотивирует на учебу и помогает не отвлекаться на телефон. Устанавливаете время и одновременно сажаете дерево. Если выходите из приложения, пока учитесь или работаете, дерево умирает. Но если вы все-таки продержались до конца, получите монеты. Их можно тратить внутри приложения на покупку новых видов растений. Самые усидчивые смогут накопить достаточно монет, чтобы оплатить посадку настоящего дерева.

Стоимость 149 рублей Скачать App Store, Google Play

Microsoft OneNote

Одно из самых удобных приложений для ведения конспектов. Возможность сгруппировать заметки в папки и подпапки отлично подходит для ведения записей по разным предметам. Дата и время создания автоматически отобразятся под заголовком, больше не надо судорожно вспоминать, в какой день была лекция. Текст самой заметки строится с помощью блоков: писать можно в любом месте страницы, равно как и использовать все возможности привычного текстового редактора. Строки и предложения легко выделяются внутри блока и перетаскиваются в любое место. К каждой заметке можно добавлять голосовые комментарии, файлы или, после синхронизации с планшетом, делать зарисовки с помощью стилуса.

Photomath

Приложение для решения уравнений. Сканирует условие через камеру и легко разбирает даже самый непонятный почерк. Дальше вы можете увидеть ответ, пошаговое приведение уравнения к стандартному виду и развернуть подробное решение. Ниже для каждой задачи строится график. Уравнение можно не только сфотографировать, но и ввести вручную в поле калькулятора. Для вычисления доступно все: синусы, косинусы, логарифмы, интегралы и факториалы.

Стоимость Бесплатно Скачать App Store, Google Play

Productive

Приложение для выработки новых привычек. Например, если вы хотите каждый день учить по десять новых слов или читать по одной главе из учебника, Productive будет напоминать вам делать это так часто, как вы этого захотите. Для каждой привычки можно выбрать иконку, задать время или количество страниц (как в случае с учебником), выбрать день недели и периодичность. В премиум-версии можно установить напоминание в определенной локации — например, чтобы, приходя домой, вы не забывали первым делом вымыть руки.

Стоимость Базовая версия бесплатно, премиум — 2 490 рублей в год Скачать App Store

OneTab

Расширение для браузера, которое превращает миллион открытых вкладок в аккуратный список ссылок. Их можно собирать в группы, например, когда вы ищете информацию для написания работ по разным предметам. Эти группы можно сохранить, чтобы, закрыв браузер, не потерять их и вернуться к работе позже. Одним кликом вкладки можно свернуть в список, а потом так же развернуть. Сгруппированными вкладками можно поделиться с помощью ссылки или QR-кода.

Стоимость Бесплатно Скачать Chrome Web Store

Examer

Игровое приложение для тех, кто готовится к ЕГЭ. Получить доступ к Examer можно, войдя через «Вконтакте». Первым делом предлагают выбрать предмет, дату экзамена и желаемый результат, чтобы составить график выполнения заданий и решения контрольных работ. Потом нужно пройти пробный тест для определения текущего уровня знаний. В каждом модуле, из которых состоит план обучения, можно прочитать теорию и выполнить задания. Если все прошло успешно, открывается доступ к новому модулю. Для полноценной подготовки этого недостаточно, но подойдет как альтернативный ресурс с возможностью четкого планирования и тренировки в любом месте.

Стоимость 3290 рублей за один предмет до конца учебного года Скачать App Store, Google Play