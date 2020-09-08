В первый месяц осени нас ждет множество ремейков, ремастеров, переизданий и видеоигровых возвращений.

Crusader Kings III Все могут короли

© Paradox

Вы становитесь одиозным правителем во главе феодального государства, основываете династию и мечтаете об империи. Для этого любые средства хороши: война, шантаж, брак по расчету, яд в вино соперника. Внутриигровой режиссер постоянно норовит всячески подпортить монарху кровь. То нашлет на границы кочевников, то устроит в государстве эпидемию холеры, смуту или реформацию. Crusader Kings III усиливает свою классическую формулу до максимума и разрешает создавать религии, устраивать оргии с ведьмами и начинать войну между Египтом и викингами. Вишенка на торте — сифилис, алкоголизм и сумасшествие монарха. Подобный исход не станет концом игры — после этого в Crusader Kings просто начнется отыгрыш сумасшедшего тирана.

Когда вышла 1 сентября Где играть Steam

Iron Harvest Водка, робот, балалайка

© Deep Silver

Вселенная игры вдохновлена картинами польского художника Якуба Розальски. На них — Восточная Европа, крестьяне и деревни, однозарядные винтовки и гигантские роботы. Поэтому первое, что пленяет в игре, сюжет которой происходит на фоне разгорающейся Первой мировой войны, — ее уникальный сеттинг. Геймплей подсмотрен у Warhammer 40 000: Dawn of War и Company of Heroes: отряды захватывают точки, база собирает ресурсы — золотой стандарт для стратегий в реальном времени. Однако разработчики позволили себе импровизацию в нюансах. Например, в игре нет классов: рядовой легко может стать инженером, если найдет на поле боя лопату, с убитых врагов можно снять оружие, чтобы поменять свой тактический подход. Ну и, конечно, роботы. Они смертоносны, поэтому сражаться против них по-хорошему сложно.

Когда вышла 1 сентября Где играть Steam

Marvel’s Avengers Destiny в карнавальных костюмах

Новый проект от авторов перезапуска Tomb Raider оказался обычным битемапом, жанром, в котором герой идет, бьет и выбивает из врагов ресурсы. Он изо всех сил пытается стать новым Marvel’s Spider-Man (Человека-паука, к слову, тут не будет — этот персонаж только на PlayStation), но оказывается обычным набором арен, который проходится за шесть часов. Члены команды «Мстителей» — особенно на фоне выпуклых персоналий киновселенной — ощущаются 40-летними косплеерами. Самым запоминающимся протагонистом стала юная Мисс Марвел — в миру мусульманка Камала Хан. Она увеличивается до размеров дома, удлиняет конечности и превращает кулаки в кувалды. Способности остальных героев вызывают зевоту: Тор кидается Мьельниром, Черная Вдова — невидимка, а Халк — крушит. На геймплей все это влияет слабо: в Avengers можно только драться с разноцветными роботами и солдатами в серой униформе.

Когда вышла 4 сентября Где играть PS4, Xbox One и Steam

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Ремейк главной игры про скейтборд

Тони Хоуку уже за 50 (хотя он до сих пор крут), скейтбординг давно ушел из видеоигрового мейнстрима. Выход полноценно ремейка дилогии Pro Skater — это и привет из далекого прошлого, и мягкое переосмысление серии. Старики всплакнут от любовно воссозданных карт Warehouse и The Bullring, новички — к ним игра очень дружелюбна — получат концентрированный опыт из всех игр Tony Hawk’s. В саундтреке звучат сборные хиты из всех частей: «Superman» Goldginger, «Blood Brothers» Papa Roach, «Black Ball» The Offspring; ростер трюков пополнился реверсом и кикфлипами из Pro Skater 4. В общем, скейтерское удовольствие для тех, кто сдувает пыль с Vans Era и футболки Thrasher.

Когда вышла 4 сентября Где играть PS4, Xbox One и Epic Games Store

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Хороший ремастер провальной игры

© THQ Nordic

Оригинальная Kingdoms of Amalur вышла в феврале 2012 года, плохо продалась и быстро забылась. Спустя восемь лет разработчики неожиданно выпустили обновленную версию с улучшенной графикой, осовремененным геймплеем и всеми дополнениями. Зачем — вопрос отдельный. Проект 38 Studios, которая подала на банкротство еще до выхода игры, был обычной ролевой игрой со зрелищной боевой системой и в меру интересным сюжетом про судьбу, воскрешение мертвых и спасение мира. Типичная игра с оценкой шесть из десяти.

Когда выйдет 8 сентября Где играть Steam PS4, Xbox One

Crysis Remastered Самая красивая игра 2007 года

Оригинальная Crysis, которая в 2007 году была способна нагреть до красна мощные компьютеры, до сих пор остается одной из самых требовательных игр в истории. Спустя 13 лет, наконец, можно поиграть в ремастер, и для этого даже не потребуется суперкомпьютер. Это то самое кино категории B, которое способно влюбить в себя с первого взгляда: тропический остров, огромный автомат, стильный нанокостюм, карикатурно злые корейцы; ближе к середине появляются инопланетяне.

Car Wash Simulator Все ясно из названия

Приходите на автомойку и целый день драите чужие машины до блеска. За усердие и трудолюбие вас повышают до менеджера — теперь нужно нанимать персонал, покупать моющие средства, заниматься рекламой, привлекать клиентов. Если получится — в будущем можно открыть целую франшизу и раскинуть сеть автомоек по всей стране. Год назад Car Wash Simulator стала локальным хитом в Steam, а теперь выходит из раннего доступа. Конечно, это все еще не полноценная игра, а, скорее, оживший мем.

Когда выйдет 24 сентября Где играть Steam

Mafia: Definitive Edition Вольный ремейк великой игры детства

В отличие от ремастеров Mafia II и III, которые вышли этим летом, это — тотальный ремейк оригинальной игры. Обновили все: графику, стрельбу, физику вождения. Даже уровни сложности подогнали под современные стандарты — можно выбрать «Простой» и не думать о перезагрузках. «Классический режим», который ощущается максимально приближенным к оригиналу, тоже есть. В нем патроны при перезарядке теряются, полицейские штрафуют за нарушение ПДД, карты нет, а умереть можно от пары пуль. Не все изменения ощущаются органично — например, частично переписанный сюжет. Новым сценаристам удалось залатать пару сюжетных дыр и найти дополнительные обоснования для некоторых событий. Но изначальные характеры многих персонажей, включая главного героя, попали под нож. Теперь Томми — не мнительный таксист, который сдуру связался с ОПГ, а кровожадный гопник. Как подобные изменения скажутся на всей игре и, что важно, финале — вопрос открытый. Одно можно сказать точно: та самая гонка способна вызвать приступы гнева даже спустя 18 лет.

Когда вышла 25 сентября Где играть PS4, Xbox One и Steam

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Baldur’s Gate 3 Ранний доступ в мир D&D

© Larian Studios

После обновления серии Divinity бельгийцы из Larian Studios заработали себе такой кредит доверия, что ждать Baldur’s Gate 3 уже нет никаких сил. Во-первых, это продолжение легендарной серии, которая в свое время прославила студию BioWare. Во-вторых, RPG такого масштаба мы не видели, скорее всего, уже несколько лет. В конце сентября выйдет лишь первая глава игры. Разработчики обещают минимум 20 часов геймплея, четыре играбельных расы (включая вампиров) и огромную вариативность, как в старые добрые. Например, одна из первых задач — подружиться с королем гоблинов, который требует преклонить колено и поцеловать перстень на пальце его мерзкой зеленой ноги. Можно подчиниться, заболтать монстра, начать с ним драку, украсть кольцо — вариантов масса.

Когда выйдет 30 сентября Где играть Steam