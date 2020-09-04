В ближайшем будущем новостная журналистика изменится до неузнаваемости из‑за широкого внедрения искусственного интеллекта. Тем не менее в медиа будущего все равно найдется место для людей — в пяти тезисах из выступления участницы конференции Summit Z8 Арины Барабановой.

Арина Барабанова Студентка факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова; интересуется технологиями и экономикой, ведет телеграм-канал «Кремний плюс единороги»

Искусственный интеллект — уже реальность Слабый искусственный интеллект, под которым подразумевают компьютерное зрение, технологии по распознаванию и генерации речи, уже используется в журналистике. Так как пока его возможности сильно ограничены, издания применяют его для написания простых новостей: например, обзоров рынков, материалов по результатам спортивных матчей и финансовой отчетности компаний. Особенность этих заметок заключается в том, что их изложение практически не меняется: в обзорах сохраняются названия индексов и акций и формулировки, связанные с их динамикой, то же происходит и с новостями о финансовых результатах, где сохраняются названия показателей. Робот с легкостью подставляет в новость новые данные, анализирует их и даже может сделать прогноз на будущее.

Американское издание The Washington Post в 2016 году внедрило систему Heliograf, которая помогла осветить Олимпийские игры и написала более 300 новостей по результатам соревнований. Ее также использовали для освещения выборов и итогов матчей по американскому футболу. Агентство Associated Press использует новостную систему на основе искусственного интеллекта, в основном для освещения финансовой отчетности. Это позволило увеличить количество новостей по теме с 300 до 3700 и в то же время сократить примерно на 20% время, затрачиваемое журналистами. Примерно 20% экономической ленты агентства «Интерфакс» создается с помощью роботов, которые описывают корпоративную отчетность, статистику и делают обзор рынков.

Роботы будут бороться за место ведущего новостей Профессия ведущего новостей требует от журналиста наличия хорошей дикции и умения с правильной интонацией зачитывать текст. Этим навыкам уже пробуют обучить цифрового аватара. Например, робот Елена, облик которой создали в лаборатории робототехники Сбербанка на основе типичного визуального образа ведущей, ведет выпуски новостей на сайте ferra.ru. А проект «Mail.Диктор» Mail.ru Group позволяет за несколько кликов создать свой сюжет, используя одного из роботов-ведущих на выбор.

Единственное препятствие, которое отделяет роботов от массового телевидения, — так называемый эффект «зловещей долины». Человекоподобные аватары вызывают у людей тревогу, потому что, хоть они очень похожи на людей, их движения и поведение все еще отличаются от человеческих. В то время как именно благодаря эмпатии телеведущий способен привлечь и удержать внимание зрителя.

Человек продолжит контролировать деятельность искусственного интеллекта В конце мая компания Microsoft уволила около 60 человек из редакции портала MSN, чтобы заменить их на программу искусственного интеллекта для обработки новостей. Однако качественно подборка сюжетов не стала лучше: робот будто бы отбирал материалы в раздел не по принципу важности, а по принципу кликабельности. Дело в том, что восприятия человека и робота сильно отличаются. Машина реагирует на метрические показатели, но не может как редактор определить, что интересно обществу, какую повестку должно поднимать издание. Именно человек все еще должен контролировать процесс, заниматься подбором новостей, редактировать написанное системой.

Авторство будет закреплено за человеком Каким бы сильным ни стал искусственный интеллект, авторство и ответственность будут связаны именно с человеком. На такую мысль могут навести судебные прецеденты, связанные с деятельностью животных.

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В 2014 году организация по защите прав животных PETA подала в суд на фотографа Дэвида Слейтера. Она считала, что тот не может воспользоваться авторским правом на селфи, которые сделал павиан Наруто на камеру Слейтера. Однако суд решил иначе: животное не может получить авторские права на снимок, потому что доход не принесет ему пользы, а его репутация фактически никак не может пострадать.

Редактору придется задавать этические ограничения Человек будет также задавать для системы этические ограничения, в том числе сможет научить ее блокировать шокирующий контент. Редактор должен следить, чтобы искусственный интеллект не публиковал неэтичные сообщения, полные предубеждений, которых он мог набраться, во время изучения обучающих текстов. Это поможет избежать неловких ситуаций — например, как с роботом Tay от Microsoft, которая общалась с людьми в твиттере, а через сутки твитнула, что «ненавидит феминисток и желает им гореть в аду».