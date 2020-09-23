Да кто такая эта уличная культура ваша?

«Ban This»

1989

Ни один список фильмов о скейтбординге не обойдется без Стейси Перальты. В 80-х Перальта был профессиональным скейтбордистом, сооснователем скейтбординговой компании Powell Peralta и заправлял командой Bones Brigade, в которую входили лучшие скейтбордисты того времени, многие из которых революционизировали этот спорт.

В 90-е Перальта полностью переключился на съемку видео и кино. Самый известный его фильм — «Короли Догтауна», но чтобы прочувствовать атмосферу улиц скейтерской Калифорнии того времени, рекомендуем документальную версию тех же событий «Dogtown and Z-Boys» и одно из его ранних видео «Ban This», которое было создано в то время, когда публика видела в скейтбордистах хулиганов и отбросов общества.