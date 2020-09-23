ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Да кто такая эта уличная культура ваша?
Уличная культура, которая еще 30–40 лет назад была протестом против системы, стала неотъемлемой частью этой системы. К выходу JBL Boombox 2, новой колонки в культовом формате прямиком из истории хип-хопа, рассказываем, что читать и смотреть, чтобы разобраться в истоках уличной культуры.
Текст: Даниил Лёзов
«Ban This»
1989
Ни один список фильмов о скейтбординге не обойдется без Стейси Перальты. В 80-х Перальта был профессиональным скейтбордистом, сооснователем скейтбординговой компании Powell Peralta и заправлял командой Bones Brigade, в которую входили лучшие скейтбордисты того времени, многие из которых революционизировали этот спорт.
В 90-е Перальта полностью переключился на съемку видео и кино. Самый известный его фильм — «Короли Догтауна», но чтобы прочувствовать атмосферу улиц скейтерской Калифорнии того времени, рекомендуем документальную версию тех же событий «Dogtown and Z-Boys» и одно из его ранних видео «Ban This», которое было создано в то время, когда публика видела в скейтбордистах хулиганов и отбросов общества.
«Братья Паппас»
«All This Mayhem», 2014
«Братья Паппас» — фильм намного более личный, чем это положено документальному кино, и неприлично личный для фильма про скейтбординг. Это история двух братьев, которые решили во что бы то ни стало свергнуть короля скейтбординга Тони Хоука, и предостережение о том, как может выглядеть стремительный полет вниз с вершины успеха.
«The Disposable
Skateboard Bible»
Если вы решите прочесть одну книгу про скейтбординг, это должна быть «The Disposable Skateboard Bible». Эрик Симпсон, работавший в упомянутой Powell Peralta, со знанием дела рассказывает про самые важные доски и скейтеров, начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, с любовью перфекциониста.
«Гоп-стоп»
«Дети проходных дворов»
«Девиантное поведение»
2003, 2006, 2011
Три культовых российских райтинг-фильма были записаны при участии легендарной команды «Зачем». Вы можете не знать ничего о граффити-культуре, но наверняка видели этот простой вопрос на улицах российских городов.
«Гоп-стоп» интересен хотя бы законсервированным изображением ночных улиц Москвы начала нулевых, а также участием в нем всех основных московских граффити-команд того времени.
«Дети проходных дворов» был снят человеком, внешним по отношению к субкультуре райтинга, и поэтому может быть особенно интересен тем, кто хочет понять, что такое граффити и какая культура вокруг него.
«Девиантное поведение» помимо стандартного для жанра монтажа содержит рассуждения о философии райтинга и вандализма: возможно, этот фильм — самое близкое к ответу на тот самый вопрос «Зачем?».
«Войны стиля»
Если колыбель скейтбординга — Калифорния, то для граффити это Нью-Йорк. Фильм рассказывает о противоборстве райтеров и властей в нью-йоркском метро, очень искренне передавая дух времени.
«Бомба»
«Bomb It», 2007
Больше похожий на фестивальное кино, чем на райтерское видео, «Bomb It» пытается дать общую картину культуры граффити: с древнейших времен до наших дней, от подростков, бомбящих на вагонах, до серьезных интеллигентных художников.
«The Faith of Graffiti»
Эссе Нормана Мейлера о граффити и его культурной и политической подоплеке. После публикации в 1974-м оно получило критику за нормализацию граффити и сравнение его с высоким искусством, что в то время было сильной позицией.
«Marc Eckō’s Getting Up: Contents Under Pressure»
Для многих райтеров, выросших в нулевые, главным толчком были не фильмы и книги, а единственная на тот момент игра о граффити. Бомби улицы города под Mobb Deep и Roots Manuva, разоблачай погрязшее в коррупции правительство, убегай от копов. Потом придумывай свои теги в блокноте, покупай баллончик и выходи на улицу. Главное — старайся не наткнуться на копов в жизни.
«Дикий стиль»
«Wild Style», 1983
Мы запишем «Wild Style» в раздел «Музыка» из-за участия в нем таких пионеров хип-хопа, как Fab 5 Freddy и Busy Bee. Но этот фильм — о взаимосвязанности хип-хопа, граффити, уличных танцев и о том, как все вместе они образуют уличную культуру.
«Big Fun in the Big Town»
1986
Снятый всего за неделю, сделанный для голландского телевидения этот 40-минутный док ценен двумя аспектами: как памятник ушедшей эпохе и как памятник относительно неизвестной голландской телевизионной команде, которая смогла взять интервью у Run–D.M.C., LL Cool J, Grandmaster Flash и других больших имен хип-хопа 80-х.
«Ego Trip’s: Book of Rap Lists»
У хип-хопа, как и у граффити, есть своя библия. Ребята из команды закрывшегося журнала Ego Trip собрали книгу, которую почти без преувеличения можно назвать самой полной печатной базой данных хип-хопа.
«Три короля. Как Доктор Дре, Джей-Зи и Дидди сделали хип-хоп многомиллиардной индустрией»
Биографии могулов хип-хопа, в которых сквозной темой идет коммерциализация жанра. Хип-хоп не всегда ассоциировался с флексом и пачками денег: «Три короля» рассказывают о том, что потребление стало неотъемлемой частью рэпа и почему большие деньги — смерть любой уличной субкультуры.
JBL Boombox 2
Бумбоксы и уличная культура шли рука об руку с конца 70-х. Они сыграли ключевую роль в распространении хип-хопа, без них не обходился ни один танцевальный баттл, и, как и многие проявления уличной культуры, благочестивая общественность пыталась добиться их запрета.
JBL Boombox 2 — это современная реинкарнация бумбокса. Она проживет от одного заряда больше, чем ваш телефон (время работы — до 24 часов!), но это не беда, потому что она дает возможность заряжать мобильные устройства через два порта USB Type-С. Кроме того, со степенью водозащиты IPX7 колонке не страшна влага, так что поиграть в стритбол под дождем — без проблем.
Самая веселая часть: колонка поддерживает технологию PartyBoost, которая позволяет объединить неограниченное количество колонок с такой функцией в одну цепь. Рекомендуем испытывать вдали от соседей — например, окружить колонками небольшой скейт-парк.
«Built to Fail: A Streetwear Story»
Основатель бренда The Hundreds отправляется в путешествие к истокам стритвира, чтобы понять, когда он совершил поворот в мейнстрим и что пошло не так. Ответ: конечно же, деньги.
«Sneakerheadz»
Фильм анализирует культуру сникерхедов — самое громкое проявление стритвитра последних лет. Зачем человеку 50, 100, 200 пар кроссовок? Кто платит сотни и тысячи долларов за желанную пару?
«Sold Out: The Underground Economy of Supreme Resellers»
Многие считают ресейлинг (перепродажу редкой одежды и обуви для выгоды) убийцей культуры. Но пока модникам интересен Supreme, от ресейлеров никуда не деться, а этот док Complex интересен хотя бы с антропологической точки зрения: что заставляет людей стоять часами в очередях или платить тысячи долларов за обычные футболки и толстовки?