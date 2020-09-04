Работы московского фотографа Никиты Мамонова включили в рекламную кампанию Apple — его снимки появятся на улицах городов по всему миру. В инстаграме Мамонов выкладывает фантастические коллажи, где серийные дома летают в воздухе и оказываются на других планетах. Мы попросили его рассказать о кампании и девяти своих любимых фотоприложениях.

Об айфонографии По профессии я режиссер кино и телевидения и, пока не появился iPhone 3GS, снимал на зеркальные фотоаппараты, поэтому знаю, что такое серьезное оборудование. Катализатором для фотографического и кинотворчества стал iPhone 6 Plus. На него я даже снял межпрограммную передачу для ТВ про строительные инструменты. Уже тогда на айфоне были слоу-мо и разрешение 4K, итоговое видео отлично мэтчилось при монтаже в Final Cut Pro X — на выходе получался серьезный продукт. Вдохновение не ждет идеальных условий и часто приходит в самых движовых ситуациях: в городе, в самолете или на рыбалке — в основном всегда на ходу. Именно это «на ходу» стало моим мотиватором. Никаких сложных настроек камеры, только быстрая реакция и пойманный момент. Искренне верю, что наступила эпоха «возможностей в кармане» , когда можно построить карьеру благодаря мобильному гаджету.

О выборе Apple

Здесь и далее — работы Мамонова, которые попали в кампанию Apple 1 из 2 2 из 2

Я верил, рано или поздно на Apple обратит внимание на мои работы, поэтому ставил хештег #shotoniphone. Когда мне написали из Apple, я воспринял это как определенный чекпоинт в своей жизни, как новый этап в творчестве. Сначала казалось, что мне выпал счастливый лотерейный билет, но нет — я его заработал. Выбранные Apple арты для меня особенные. Я не привык выделять лучшие работы, так как фавориты мешают развиваться, а я думаю, что надо расти, делать еще и еще. Вообще, было выбрано гораздо больше работ, возможно, вы увидите их через год, а может, через два.

О своем стиле

Я люблю кинопостеры как жанр, в котором история рассказывается в одном изображении. Свои работы характеризую как эскизы к фантастическим фильмам, поэтому в будущем хочу делать музыкальные обложки, постеры и афиши.

Однажды мне приснился сон, в котором я оказался в невероятном мире. Прямо там я достал айфон и стал снимать, а потом проснулся и расстроился: в телефоне этих снимков не оказалось. Возможно, это и стало тумблером, который побудил меня создавать образы, что я видел во сне. Начинал с совсем простейших работ, вроде перевернутых зданий, а сейчас собираю целые многослойные композиции с облаками, лучами и глубиной. Следующий творческий этап для меня — это сверхширокоугольный объектив в новых айфонах. Он дает необычную картинку, и это новая плоскость, которую я хотел бы научиться использовать. Также планирую запустить обучающие курсы, на которых буду вдохновлять людей творить. У всех накопились тонны снимков на телефонах и их можно оживить.

9 любимых фотоприложений Adobe Photoshop Mix Использую его для монтажа. Из всех аналогов эта программа мне ближе всех, благодаря интерфейсу и бесплатным функциям. Как-никак, а восемь слоев для работы — это круто. Еще она хороша тем, что синхронизирует проекты между айфоном и айпадом. Проекты создаю сразу в высоком разрешении, чтобы потенциально их можно было распечатать для больших форматов. Как правило, мозг собирает арт в подсознании, а глаза, как нейросеть, ищут детали. Когда детали собраны и сняты, я приступаю к физическому воплощению. Но очень часто происходит «эффект пазла»: вижу интересную деталь и внезапно в голове возникает идея, как эту деталь изменить. Объяснить процесс сложно, самое важное тут — тренировки. Я постоянно тренирую мозг, выдумывая на ходу образы.

Исходные фото: высотка среди города и синее небо с облаком. Арт состоит из шести слоев: первый — синее небо, второй — город с частью высотки, третий и четвертый — черные контуры здания объема (без них будет плоско и нереалистично), пятый и шестой — части здания, парящие в воздухе 1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Adobe Photoshop Fix и TouchRetouch Часто в кадре есть лишние детали или артефакты, которые необходимо удалить. Для этого процесса использую или Adobe Photoshop Mix, или TouchRetouch. Один арт я могу создавать от одного часа до четырех. Сейчас стал практиковать трюк «Арт за три минуты», когда при друзьях обрабатываю свежее фото, превращая его в нечто невообразимое.

Neoncam Отличная программа, накидывающая эффект неона. Подбирать комбинацию цветов вручную займет тонну времени, но здесь уже есть стильные пресеты на любой вкус и цвет. Использую часто, когда создаю арты футуристичного характера. Когда в голове создан образ арта, он сразу имеет стилистическое решение. В моем инстаграме вы можете встретить много разных жанров как по стилю, так и по обработке. Но есть одна черта, которая выделяет мои работы на фоне многих коллажей: целостность, ощущение, что так и было снято в реальности. Никаких вычурных теней, сильной резкости, жесткого студийного света. Из‑за этого многие писали мне с вопросом: «Как ты снял три самолета так, словно держишь их за нитки?!»

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Prisma Photo Editor Просто гениальное приложение, взорвавшее рынок и несправедливо забытое. Но недавно я воскресил его в своем творчестве: обрабатываю с его помощью арты под некую картину, имитирую масло или печать.

Несколько работ, в которых Мамонов использовал Prisma 1 из 3 2 из 3 3 из 3

Lens Distortions Если в кадре нужны красивые лучи, засвет, облака или дождь. Прелесть приложения в том, что каждый эффект можно настраивать: плотность облака, количество частиц пыли в лучах света, блики в линзах и многие другие. Аналогов по качеству, скорости и цене я еще не встретил. Использую часто для усиления лучей в кадре, реже — для создания облаков. У меня есть работы с отражением, есть пейзажи цветными масками и еще масса визуальных техник. Как у Энди Уорхола — работы разные, но все понимают, что это он. У меня похожее направление мысли.

Full Spectrum Camera Программа от создателей Neoncam. Меняет спектр цвета: можно сделать газон синим, небо красным и так далее. Использую не так часто, но эффект крайне крутой.

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Afterlight Моя левая рука в обработке. Я использую некоторые интересные фильтры, а также фильтры с киношумом и засветами. Есть хорошие ручные инструменты, например, когда пальцем стираешь насыщенность или добавляешь размытие.

Darkroom: Photo & Video Editor Использую для финишной обработки. Я создал в нем собственные фильтры с определенными настройками, а резервные копии фильтров дают возможность точно так же работать с ними на разных устройствах. Не буду раскрывать всех козырей, но именно в этой программе есть парочка фишек, которые дарят моим артам целостность. Также не буду говорить, что Darkroom лучше VSCO или Lightroom, скорее речь про привычку и удобство. У Darkroom есть глубокая интеграция в iOS, удобный браузер фото, ничего не глючит, понятно размечены обработанные фото, сохраняются обозначения Live Photo, RAW и видео. Есть пакетная обработка и возможность копировать настройки фильтров.

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«Заметки» Использую для фиксации мыслей — у меня в них записи с эмодзи и описанием идей.