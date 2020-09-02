Во время карантина творческие люди перешли в диджитал — стали делать фейстайм-съемки и зум-вечеринки. Российские авторы перенесли в цифровой мир эстетику своих городов. Например, художница 6VCR устроила виртуальный пленэр и изобразила типичный спальный район в любом городе России. Мы попросили ее рассказать о новом опыте.
Художница, @6vcr
Что такое диджитал-пленэр
Как и традиционный, он подразумевает перенесение рабочего места из мастерской на открытое пространство, за исключением того, что в этом случае пространство виртуальное. Такой пленэр возможен при наличии VR-гарнитуры и графического редактора.
Смысл пленэра заключается в том, чтобы запечатлеть объемный мир на плоскости таким, каким видишь его именно ты в данный момент. Свет и изменение окружения в моем случае не играли роли, так как этот виртуальный мир был статичен, за исключением некоторых анимаций. Но в теории возможны игры со сменой времени и погоды.
Метод был придуман не мной, он появился чуть ли не с момента массового доступа людей в виртуальную реальность, я лишь первый раз испытала это на себе. Скажу, что ощущения от рисования мало чем отличаются от реальных, разве что мир вокруг искусственный.
Как рисуют с натуры в виртуальной реальности
Приноровилась я там рисовать довольно быстро, все картинки в разных локациях я набросала за денек. Виртуальная реальность может быть физически утомительной для людей, никогда не заходивших туда, но это дело привычки. Мне приходилось много работать в VR и до этого маленького эксперимента с пленэром, поэтому сложно не было.
Процесс выглядит следующим образом: имея под рукой VR-гарнитуру и графический редактор — с графическим планшетом или с мышью, — нужно скачать программу OVRdrop, которая переносит окно редактора с рабочего стола в виртуальную реальность. Затем остается только выбрать пространство для творчества. В моем случае это были кастомные карты с российскими городами в приложении VRChat. Выбрала их потому, что хотела, чтобы пленэр выглядел так, будто я весь день провела на улицах родного города. Их все объединяет дух абсолютно любого города нашей страны. Мне куда проще рисовать что‑то, что я видела вживую.
Но OVRdrop можно запустить внутри любой программы или игры, чтобы организовать пленэр там.
Что виртуальная реальность даст в будущем
Безусловно, этот эксперимент связан с карантином, так как в ином случае я бы явно нашла, чем занять себя этим летом. Сам проект можно расценивать как попытку безопасно прогуляться и порисовать знакомые пейзажи не выходя из дома.
За этим экспериментом и виртуальной реальностью я вижу интересное будущее. В VR мы сможем переживать настоящие эмоции от увиденного, несмотря на то что оно не реальное (например, это доказала игра Half-Life: Alyx), и создавать на основе таких впечатлений что‑то новое