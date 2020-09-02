Что такое диджитал-пленэр

Как и традиционный, он подразумевает перенесение рабочего места из мастерской на открытое пространство, за исключением того, что в этом случае пространство виртуальное. Такой пленэр возможен при наличии VR-гарнитуры и графического редактора.

Смысл пленэра заключается в том, чтобы запечатлеть объемный мир на плоскости таким, каким видишь его именно ты в данный момент. Свет и изменение окружения в моем случае не играли роли, так как этот виртуальный мир был статичен, за исключением некоторых анимаций. Но в теории возможны игры со сменой времени и погоды.

Метод был придуман не мной, он появился чуть ли не с момента массового доступа людей в виртуальную реальность, я лишь первый раз испытала это на себе. Скажу, что ощущения от рисования мало чем отличаются от реальных, разве что мир вокруг искусственный.