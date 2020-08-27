Художница Руфина Базлова создает рисунки в традиционной технике вышиванки, на которых отражает новую белорусскую реальность. В красно-белых узорах легко узнать Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, автозак и протестующих. Мы поговорили с Руфиной о протестах, Беларуси и о том, как национальный узор стал летописью августовских событий в стране.

Руфина Базлова Художница, @rufinabazlova

Искусством я занимаюсь с самого детства. Сначала был кружок, затем художественная школа, а потом художественный лицей. В 2008 году я переехала в Чехию и поступила в Западночешский университет в Пльзене, где училась на иллюстратора. Родители остались в Беларуси. В новой стране я освоилась довольно быстро: была воодушевлена, мне хотелось выучить язык, узнать как можно больше всего. А когда мне интересно, я втягиваюсь и не замечаю трудностей. После выпуска какое‑то время я работала реставратором, а потом поступила в театральную академию на отделение сценографии альтернативного и кукольного театра. Закончила ее пару месяцев назад. Вместе с друзьями из Пражской академии мы создали собственный маленький театр. Называется «Селедка под шубой». Нашей труппой ставим кукольные спектакли: у нас есть парочка для детей, но в основном это постановки для взрослых, потому что мы поднимаем серьезные, табуированные темы — например, тему смерти.

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О вышиванках Все шло от техники, от желания сделать что‑то свое. Когда работаешь в театре, то большую часть времени с кем‑то договариваешься о том, как что сделать, как реализовать ту или иную идею, постоянно споришь с несогласными. От этого сильно устаешь. Мне хотелось сделать проект, в котором я договариваюсь только с собой, где все решения принимаю самостоятельно. Несколько лет назад я делала комикс в технике вышиванки. Этот проект приносил мне огромное удовольствие, поэтому я хотела вернуться к тому времени. Видимо, из‑за того, что параллельно я следила за происходящим в Беларуси, техника соединилась с темой. Так и появился этот проект. Вышиванка — это традиционная техника вышивки, которая раньше использовалась на одежде, рушниках, скатертях и так далее. Она работала как оберег. Узоры обычно вышивались вокруг рукавов, подолов, горловины. Это единственные места, через которые злые силы и духи могут проникнуть внутрь и нанести вред человеку. Кроме того, вышиванка часто была своеобразным текстом или кодом с информацией. Женщины, которые ткали или вышивали, часто не умели ни писать, ни читать, поэтому это был их способ записи того, что происходит вокруг, того, что они видят в жизни. Конечно, в основном это были вечные темы: любовь, здоровье, защита — то, чего хотят все в любые времена.

О работе над проектом Мои вышиванки отражают события, которые сейчас происходят в Беларуси. Это такие вышиванковские новости . Хотя сейчас появляются и другие идеи для картинок, более метафоричные. Например, что Лукашенко не поддерживают уже даже мирные птицы. Есть смешная история. Я давала интервью журналистке из Германии. Она говорила по-русски, но у нее был акцент. И она задала такой вопрос: «Как вы думаете, насколько важна для белорусского народа техника национальной выживанки?» (Смеется.)

Я думаю, что эту серию так и нужно будет назвать — «История белорусской выживанки».

Мне бы очень хотелось вышить эти работы, потому что на самом деле это очень медитативный, успокаивающий процесс. Но пока на это нет времени, так что проект существует в диджитале — в Adobe Illustrator. Время, которое я трачу на одну работу, зависит от ее детализации и сложности, а еще от того, насколько я продумала композицию, перед тем как сесть ее реализовывать. Самый быстрый рисунок можно сделать за 20 минут, а на какие‑то можно потратить и весь день. Ближе всего мне работа, на которой ОМОН складывает щиты и встает на сторону народа. Это был очень сильный момент. А одна из самых популярных и канонических работ — это где квадратики догоняют треугольники. Такой символ демонстрантов, протеста.

Я хочу объединить эти работы и сделать комикс в стиле вышиванки. Такую документальную историю. Но пока я думаю, как лучше все отобразить, чтобы было целостно. Ведь это не простая история, когда кто‑то идет из пункта А в пункт Б и с ним что‑то случается. На самом деле у меня много идей о том, как развивать проект. Может, даже будет игра . Вышиванка — это народная идентичность, самоопределение. Поэтому эта техника очень хорошо работает с тем, что происходит в Беларуси. Но я думаю, через нее можно освещать и другие темы. Необязательно политические. У меня есть идея сделать в этой технике работу про гору Куштау в России, которую хотели снести. О протестах и Беларуси Я очень переживаю за то, что происходит в Беларуси, там остались мои друзья, родители. Слава богу, протесты не коснулись их лично. У меня есть подруга, которую задержали, но ее не били, так что все обошлось более-менее спокойно. Самое жуткое, что меня поразило, — это избиения и издевательства над задержанными в минском изоляторе на улице Окрестина. Это зверства, которые я никак не могу объяснить, понять или оправдать. Было страшно, когда Лукашенко сказал, что обратится к Путину за помощью. Было страшно, что произойдет дальше, что Россия введет войска. Но сейчас я читаю разные источники, и политологи говорят, что это просто невыгодно для России, поэтому я немного успокоилась.

Для меня страшно то, как власти разделяют страну, та пропаганда, которая ведется с ее стороны. И страшнее всего, что люди на это ведутся. И я не знаю, как можно до них достучаться и объяснить, что происходит, показать, что это не так. Они отказываются слушать — это страшно.

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