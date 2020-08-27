Художница Руфина Базлова создает рисунки в традиционной технике вышиванки, на которых отражает новую белорусскую реальность. В красно-белых узорах легко узнать Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, автозак и протестующих. Мы поговорили с Руфиной о протестах, Беларуси и о том, как национальный узор стал летописью августовских событий в стране.
Художница, @rufinabazlova
Искусством я занимаюсь с самого детства. Сначала был кружок, затем художественная школа, а потом художественный лицей. В 2008 году я переехала в Чехию и поступила в Западночешский университет в Пльзене, где училась на иллюстратора. Родители остались в Беларуси. В новой стране я освоилась довольно быстро: была воодушевлена, мне хотелось выучить язык, узнать как можно больше всего. А когда мне интересно, я втягиваюсь и не замечаю трудностей.
После выпуска какое‑то время я работала реставратором, а потом поступила в театральную академию на отделение сценографии альтернативного и кукольного театра. Закончила ее пару месяцев назад. Вместе с друзьями из Пражской академии мы создали собственный маленький театр. Называется «Селедка под шубой». Нашей труппой ставим кукольные спектакли: у нас есть парочка для детей, но в основном это постановки для взрослых, потому что мы поднимаем серьезные, табуированные темы — например, тему смерти.
О вышиванках
Все шло от техники, от желания сделать что‑то свое. Когда работаешь в театре, то большую часть времени с кем‑то договариваешься о том, как что сделать, как реализовать ту или иную идею, постоянно споришь с несогласными. От этого сильно устаешь. Мне хотелось сделать проект, в котором я договариваюсь только с собой, где все решения принимаю самостоятельно. Несколько лет назад я делала комикс в технике вышиванки. Этот проект приносил мне огромное удовольствие, поэтому я хотела вернуться к тому времени. Видимо, из‑за того, что параллельно я следила за происходящим в Беларуси, техника соединилась с темой. Так и появился этот проект.
Вышиванка — это традиционная техника вышивки, которая раньше использовалась на одежде, рушниках, скатертях и так далее. Она работала как оберег. Узоры обычно вышивались вокруг рукавов, подолов, горловины. Это единственные места, через которые злые силы и духи могут проникнуть внутрь и нанести вред человеку. Кроме того, вышиванка часто была своеобразным текстом или кодом с информацией. Женщины, которые ткали или вышивали, часто не умели ни писать, ни читать, поэтому это был их способ записи того, что происходит вокруг, того, что они видят в жизни. Конечно, в основном это были вечные темы: любовь, здоровье, защита — то, чего хотят все в любые времена.
О работе над проектом
Мои вышиванки отражают события, которые сейчас происходят в Беларуси. Это такие вышиванковские новости. Хотя сейчас появляются и другие идеи для картинок, более метафоричные. Например, что Лукашенко не поддерживают уже даже мирные птицы.
Есть смешная история. Я давала интервью журналистке из Германии. Она говорила по-русски, но у нее был акцент. И она задала такой вопрос: «Как вы думаете, насколько важна для белорусского народа техника национальной выживанки?» (Смеется.)
Мне бы очень хотелось вышить эти работы, потому что на самом деле это очень медитативный, успокаивающий процесс. Но пока на это нет времени, так что проект существует в диджитале — в Adobe Illustrator. Время, которое я трачу на одну работу, зависит от ее детализации и сложности, а еще от того, насколько я продумала композицию, перед тем как сесть ее реализовывать. Самый быстрый рисунок можно сделать за 20 минут, а на какие‑то можно потратить и весь день.
Ближе всего мне работа, на которой ОМОН складывает щиты и встает на сторону народа. Это был очень сильный момент. А одна из самых популярных и канонических работ — это где квадратики догоняют треугольники. Такой символ демонстрантов, протеста.
Я хочу объединить эти работы и сделать комикс в стиле вышиванки. Такую документальную историю. Но пока я думаю, как лучше все отобразить, чтобы было целостно. Ведь это не простая история, когда кто‑то идет из пункта А в пункт Б и с ним что‑то случается. На самом деле у меня много идей о том, как развивать проект. Может, даже будет игра.
Вышиванка — это народная идентичность, самоопределение. Поэтому эта техника очень хорошо работает с тем, что происходит в Беларуси. Но я думаю, через нее можно освещать и другие темы. Необязательно политические. У меня есть идея сделать в этой технике работу про гору Куштау в России, которую хотели снести.
О протестах и Беларуси
Я очень переживаю за то, что происходит в Беларуси, там остались мои друзья, родители. Слава богу, протесты не коснулись их лично. У меня есть подруга, которую задержали, но ее не били, так что все обошлось более-менее спокойно.
Самое жуткое, что меня поразило, — это избиения и издевательства над задержанными в минском изоляторе на улице Окрестина. Это зверства, которые я никак не могу объяснить, понять или оправдать. Было страшно, когда Лукашенко сказал, что обратится к Путину за помощью. Было страшно, что произойдет дальше, что Россия введет войска. Но сейчас я читаю разные источники, и политологи говорят, что это просто невыгодно для России, поэтому я немного успокоилась.
Для меня страшно то, как власти разделяют страну, та пропаганда, которая ведется с ее стороны. И страшнее всего, что люди на это ведутся. И я не знаю, как можно до них достучаться и объяснить, что происходит, показать, что это не так. Они отказываются слушать — это страшно.
Художница запустила акцию: она продает футболки с принтами в стиле вышиванки. Вся прибыль будет переведена на благотворительность в Республику Беларусь. Футболки заказывают в интернет-магазине, по почте и в петербургском магазине одежды «Жан Жак Пиджак» на улице Правды, 6.