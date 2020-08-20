В конце прошлой недели Apple и Google удалили игру Fortnite из своих магазинов приложений. Продавцы в онлайн-магазинах увидели в конфликте Apple и разработчиков игры новую нишу.

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Удаление Fortnite из App Store и Google Play произошло из‑за того, что разработчики добавили в игру новый способ покупки внутренней валюты. С его помощью игроки могли приобрести V-баксы дешевле и не платить комиссию ни Apple, ни Google. Такой способ запрещен правилами магазинов приложений, поэтому обе компании удалили Fortnite в тот же вечер. В результате владельцы телефонов с установленной игрой остались без обновлений. А те, кто игру не установил, больше не сможет ее скачать, чтобы поиграть на айфоне.

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Издание Business Insider обнаружило на площадке eBay несколько десятков предложений. Разные модели айфонов с игрой можно купить по цене от 7 до 300 тысяч рублей. «Телефон сам по себе стоит этих денег, — пишет mynamei-8474 про iPhone XR, — а Fortnite это редкость ». Издание Ubergizmo вспомнило, что несколько лет назад уже была похожая ситуация. Sony удалила из онлайн-магазина игру P.T., которая была демо-версией новой части Silent Hill под руководством Хидэо Кодзимы и Гильермо Дель Торо. Тогда приставки PS4 с установленной игрой тоже продавали за огромные деньги. На российских площадках Avito и «Юла» тоже появились объявления о продаже айфонов с Fortnite. Цены на них колеблются от 20 до 300 тысяч рублей, но продавцы не уточняют, на сколько тысяч они увеличили стоимость благодаря установленной игре.

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Некоторые продавцы, судя по описаниям, решили, что Fortnite удалили из App Store и Google Play навсегда, и именно этим объясняют высокую цену на устройства. На самом деле это не так. Игру удалили потому, что разработчики нарушили правила App Store. Если они откажутся от нового способа оплаты, который обходит комиссию Apple, то модераторы вернут игру в магазины. Большинство телефонов не новые — на скриншотах видно, что на них установлено много приложений, которыми пользовались. Судя по всему, продать телефоны решили исключительно из‑за удаления игры. «Продаю в связи с хайпом», — пишет Никита про свой iPhone 11 за 110 тыс. рублей.

Некоторые из этих объявлений шуточные. Например, пользователь Илья выставил на продажу айфон с Fortnite за 350 тыс. рублей, но среди других его объявлений «Камень, на который смотрел Путин» за 1300 рублей и ватный диск за 30 тыc. рублей. Другие продавцы абсолютно серьезны: «Встречаемся, все показываю, рассказываю, запускаем игру — играем», — пишет Никита, который, судя по всему, опубликовал объявления сразу на двух площадках. Большинство объявлений появилось всего несколько дней назад. Тем не менее ждать возвращения Fortnite в магазины пока не приходится. Компания Epic Games, разработавшая игру, уже подала антимонопольный иск против Apple, которая, по ее словам, использует доминирующее положение на рынке, чтобы навязывать разработчикам свои условия и комиссию со всех платежей.