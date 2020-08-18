Самый неожиданный игровой хит лета — Fall Guys: Ultimate Knockout, гибрид телешоу и королевской битвы, в котором резиновые человечки толпой бегут через полосу препятствий, нелепо падают и начинают все заново. Простой геймплей привлек множество поклонников, поэтому мы разбираемся в феномене падающих ребят.

«Американский ниндзя» Эта игра напоминает телевизионные шоу вроде «Русского ниндзя» или японского «Takeshi’s Castle». В таких шоу участники должны на скорость пройти цветастую полосу препятствий, на которой встречаются маятники, качающиеся платформы, скользкие дорожки, катающиеся шары и прочее. Иногда они делятся на команды и пытаются, например, отнять друг у друга огромный мячик, чтобы пройти в другой уровень (в Fall Guys их 25, выбираются случайно). Участники падают в воду, толкаются друг с другом, а зрители смотрят и думают, что они-то уж точно смогли бы пробежать полосу быстрее. Наблюдая за игрой в Fall Guys, испытываешь почти такое же ощущение — я точно смогу лучше.

Студия без хитов Скорее всего, вы ничего не знаете о людях, которые придумали Fall Guys. Британская студия Mediatonic около десяти лет занималась флеш-играми, мобильными проектами для канала Adult Swim и играми для франшиз — карточной Fable и мобильной Gears. Когда студия начала разрабатывать Fall Guys, сотрудники удивились, что никто из конкурентов еще не придумал такого проекта. В первый год разработки они «молились, чтобы никто не анонсировал похожий проект на выставке E3». «Первая презентация Fall Guys буквально была набором гифок из шоу «Takeshi’s Castle», — говорит Бен Хэнсон, старший дизайнер Fall Guys. — Я не шучу, было буквально такое описание: «игра Gang Beasts, плюс игра Mario Party, плюс королевская битва». Самая простая королевская битва Практически все игры в жанре королевская битва стоят на нескольких столпах: шутер, несколько десятков игроков на острове, постепенно сужающееся поле боя. По сути, Fall Guys это тоже королевская битва — забег на первом уровне начинают 60 игроков, около десяти из них не смогут финишировать вовремя, в конце останется один. Но это единственное, что игра позаимствовала у популярного жанра.

Если в других королевских битвах обязательно нужно хорошо стрелять, быстро строить, разбираться в оружии, занимать выгодную позицию, то в Fall Guys делают всего две вещи: бегут и прыгают.

Хэнсон считает, что секрет успеха игры как раз в простоте. Человеку сложно объяснить, как работает королевская битва. «А с Fall Guys все просто: вот полоса препятствий, тебе нужно пройти по ней, — говорит он. — Слаймы — плохо, финишная черта — хорошо». Он называет игру мультиплеером для тех, кто не любит играть в мультиплеер. У разработчиков есть правило — объяснить каждый уровень тремя словами , например «Двери не настоящие». Если не получается, то уровень признают слишком сложным и не делают. Кажется, именно благодаря этой простоте Fall Guys может стать той редкой игрой (помимо Mortal Kombat), в которую весело сыграть с друзьями на вечеринке. Заменитель Dark Souls Fall Guys состоит из коротких игровых циклов: загрузились, пробежали два уровня, выбыли — загрузились еще раз. Обычно это занимает около пяти-десяти минут, дойти до финала займет около 15–20 минут. Это отличает игру от других королевских битв, где цена ошибки высока — потерять все накопленное и вылететь из игры, — а поражение просто раздавливает. Fall Guys тоже расстраивает: часто проигрыш кажется нечестным, иногда забеги не задаются в самом начале, иногда вы выбываете, когда финишная черта уже перед самым носом. Тем не менее быстрый старт и простой геймплей не дают оторваться — каждый раз кажется, что вот сейчас точно получится. Вероятно, именно этим она привлекла даже тех стримеров, которые обычно играют только в Dark Souls. У двух и правда много общего: проиграли, начали заново и так много раз.

Летний хит Игра внезапно стала августовским феноменом в твиттере и на твиче. Количество игроков в Steam росло весь месяц и достигло 160 тысяч, на твиче в пиковые моменты игру смотрели около 340 тысяч человек — это больше, чем зрителей League of Legends. За первую неделю Fall Guys продалась тиражом 2 миллиона копий только в Steam (Animal Crossing: New Horizons продалась тиражом 13 миллионов копий за два месяца). По твиттеру расходились смешные или обидные хайлайты, суть которых была понятна даже тем, кто никогда не играл. Яркий и узнаваемый визуальный стиль стал поводом для фан-артов: художники придумывали свои костюмы, дизайнеры делали мерч, даже российские бренды обратили внимание на игру — своего фоллгая нарисовали в Сбербанке. В мире, где клипы в социальных сетях делают для новой игры даже больше, чем позитивные рецензии, у Fall Guys есть хорошие шансы стать еще популярнее.