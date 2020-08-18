Музеи и галереи Москвы наконец возобновляют свою работу после недель вынужденного простоя. Мы выбрали десять выставок, на которые стоит сходить уже сейчас.

«Москва. Великая пустота» в Музее Москвы До 23 августа

Российский репортажный фотограф, обладатель Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, получивший мировое признание за съемки в горячих точках, снял пустую Москву в период самоизоляции. Как отмечает автор, 45 черно-белых снимков Москвы «призваны запечатлеть беспрецедентную для современного человека ситуацию».

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«Сады Эдема» в галерее «Фрагмент» До 23 августа

Персональная выставка Александра Щуренкова посвящена шопингу как одному из нетрадиционных методов борьбы со стрессом. Художник исследует методы терапии в кущах «райских экзотических островов», за которые выдают себя торговые центры, вовлекая потребителей в свои сети. Музыкальное сопровождение для проекта написал молодой саунд-артист Дима Аникин.

«Wasted/Впустую» в галерее Ruarts До 30 августа

Задумывая проект еще в 2019 году, радикальный уличных художник Zoom планировал представить антиутопическое размышление о бездумной эксплуатации природы и перепроизводстве, однако спустя полгода действительность оказалась еще более трагичной, а «мы так и остались средневековыми слепцами в своих VR-очках».

«Quarter Past Ten’» в галерее Issmag До 31 августа

Камерная галерея, основанная молодой художницей Дишон Юлдаш, продолжает знакомить российскую публику с новым поколением художников со всего мира. На этот раз кураторы Виталий Беспалов и Наталья Серкова (Tzvetnik) представили интернациональный групповой проект в камерной галерее Issmag: среди участников — молодые художники из Бельгии, Португалии, Германии и России.

«Поколение XXI» в Третьяковской галерее на Крымском Валу До 6 сентября

На выставке представлено более 100 работ ключевых российских художников, начавших свой творческий путь в 2000-х годах: Алисы Йоффе, Кирилла Кто, Давида Тер-Оганьяна и других. Экспозицию выставки составила коллекция Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, переданная в дар Третьяковской галерее.

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«Неизвестный Берлин» в Еврейском музее До 11 сентября

В экспозицию специального проекта, приуроченного к 75-летию Победы, вошли ранее не публиковавшиеся фотографии Берлина периода окончания военных действий, снятые фронтовым оператором Ильей Аронсом и Валерием Гинзбургом. На снимках — знаковые достопримечательности, изуродованные бомбежкой, с еще сохранившейся нацистской символикой, маршалы Советского Союза и простые жители города, возвращающиеся к жизни после войны.

«≈ всегда кроме когда нет» в Музее Москвы До 15 сентября

На выпускной выставке независимой проектной школы «Каскад» можно посмотреть 85 работ 120 подростков, дошедших до финала программы. За отбор работ отвечала целая группа московских художников и кураторов, в числе которых — Антонина Баевер, Александр Образумов, Ирина Петракова и другие.

«Hi, Human. Портал в будущее» в центре «Марс» До 30 сентября

Интерактивная инсталляция из мира цифрового будущего реагирует на появление человека в выставочном пространстве при помощи визуальных и музыкальных волн. По словам организаторов, самообучающийся арт-объект позволяет посетителю расширить возможности восприятия цвета и звука.

«От Дюрера до Матисса» в ГМИИ им. Пушкина До 1 ноября

Редко экспонируемые образцы европейского рисунка целых пяти веков — от XV до XX — наиболее значимых художников своего времени из собрания музея: от Дюрера и Рембранта до Врубеля, Кандинского и Малевича. Рисунки шести национальных школ отражают историю развития жанра и смену стилевых решений в исторической перспективе.

«Против зерна» в ММОМА на Гоголевском С 20 августа по 20 сентября

Молодой художник Ивана Новиков переосмысляет классическую оппозицию природы и культуры в рамках частного прочтения. Автор делает смелую попытку соотнести опыт социальных потрясений — будь то война во Вьетнаме или режим красных кхмеров в Камбодже — с проблематикой абстрактной живописи, указывая на условное противостояние природного и антропогенного на уровне работы художника с холстом, фактурой и цветом.