Современный темп жизни размывает границы между работой, развлечениями, общением и заботой о здоровье. Приходится не только адаптироваться самому, но и требовать от гаджетов плавной совместной работы и быстрого переключения с одного на другой. Вместе с Samsung рассказываем, как это реализовано в экосистеме Galaxy и какие возможности она открывает.

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Samsung Galaxy Note20

Из главных характеристик новинки — экран Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц для более плавного проигрывания контента и сверхбыстрая зарядка, благодаря которой смартфон за полчаса зарядится более чем на 50%. В комплекте идет новый стилус S Pen с уменьшенным временем отклика и пятью новыми функциями управления жестами Anywhere Actions для легкой навигации. При работе с другими девайсами Galaxy Note20 открывает новые экосистемные возможности:

Синхронизация режимов телефона и Galaxy Watch3 Если вы хотите автоматически переключать оба девайса в беззвучный режим (или даже поставить таймер, чтобы, например, режим включался по ночам), зайдите в приложение Galaxy Wearable на смартфоне и нажмите «Синхронизация параметров телефона». Активируйте параметр «Синхронизация «Не беспокоить». В этом режиме носимое устройство не будет включаться при повороте запястья и при получении уведомления. Смартфон как пульт от телевизора и не только Приложение SmartThings позволяет синхронизировать телефон с умным телевизором Samsung и использовать его в качестве пульта, просматривать файлы с устройства, настраивать расписание работы и спящего режима. Отличная возможность контролировать все происходящее, не выпуская смартфон из рук. Станция управления для умного дома С помощью приложения SmartThings телефон станет станцией управления для умного дома. Подключить можно любое устройство Samsung с пометкой «Works with SmartThings»: пылесосы, холодильники, стиральные машины и многое другое. В один тап вы можете начать уборку или стирку, настроить и проконтролировать все девайсы, включая умные лампы.

Galaxy Watch3

Обновленный дизайн сделал устройство еще удобнее для ежедневного наблюдения за состоянием здоровья. В одном их последующих апдейтов на новых Galaxy Watch3 будут доступны измерение уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ. А автономный анализ показателей бега и библиотека с видеотренировками помогут поддержать спортивную форму. Пользоваться устройством еще удобнее благодаря функциям взаимодействия с другими девайсами:

Автоматическое подключение к знакомому WiFi, если соединение с телефоном теряется Кроме синхронизации паролей от вайфая с телефоном Galaxy Watch3 может также автоматически подключаться к знакомой сети, если блютус-соединение с телефоном теряется. Для активации этого режима нужно зайти в «Настройки» — «Сети» — «Wi–Fi» и поставить режим «Auto». Таким образом носимое устройство всегда будет подключено к сети, и вы не пропустите ни одного уведомления. Переключение сценариев для умного дома С помощью Galaxy Watch3 можно переключать сценарии умного дома, что может быть особенно полезно, например, когда вы просыпаетесь утром и хотите разом включить свет, телевизор и другие устройства или чтобы уборка и стирка закончились как раз к вашему возвращению с работы. Создайте нужные сценарии в приложении SmartThings на смартфоне. Затем зайдите в него с носимого устройства, выберите «Сценарии» и тапните по нужному. Разблокировка ноутбука и планшета С помощью приложения Samsung Flow объедините Galaxy Watch3, смартфон и планшет в единую экосистему. Это будет полезным не только при обмене файлами, но и в случае, если вам нужно разблокировать девайс, а возможности ввести пароль нет. Подключившись к ноутбуку или планшету, вы сможете автоматически разблокировать их, если устройство у вас на руке.

Galaxy Tab S7

На новом планшете теперь можно открывать до трех приложений одновременно, а с помощью чехла-клавиатуры с увеличенным трекпадом и новыми клавишами использовать его как нотубук на Windows стало еще проще. Экосистемные функции сделают взаимодействие со смартфоном и планшетом более удобным:

Мгновенный обмен файлами между устройствами С помощью Samsung Flow можно легко перемещать файлы со смартфона на ноутбук или планшет. Для этого в способах отправки нужно выбрать соответствующий пункт. В настройках приложения можно также активировать общий буфер обмена для устройств, чтобы, например, копировать текст на телефоне и вставлять его на ноутбуке. Полная интеграция с приложениями Microsoft Office Возможность синхронизировать заметки и напоминания между устройствами особенно актуальна, когда оставаться в курсе дел нужно вне зависимости от обстановки. Вы можете сделать набросок своей идеи на телефоне в Samsung Notes, пока едете на работу, и, добравшись до офиса, открыть их на ноутбуке в Microsoft OneNote. To Do-листы будут также мгновенно появляться в Microsoft To Do и Microsoft Team. Подключение десктопного режима Samsung DeX С помощью десктопного режим Samsung DeX компактный планшет можно в одно нажатие превратить в полноценный компьютер, подключив к нему мышь и клавиатуру. Благодаря оконному режиму проще работать в нескольких приложениях одновременно, регулировать размер окон и перетаскивать их с помощью мыши. Формат позволяет использовать специализированные программы для обработки фотографий или монтажа видео и даже играть в игры, что гораздо удобнее делать с помощью мыши.

Galaxy Buds Live

Новый эргономичный дизайн наушников делает их более комфортными при длительном использовании, а система активного шумоподавления отсекает все лишнее, но так, чтобы не только наслаждались музыкой, но и услышали название нужной остановки. Работая в экосистеме, Galaxy Buds Live мгновенно переключаются между всеми устройствами и открывают ряд других возможностей:

Прочтение уведомлений и сообщений Galaxy Buds Live могут зачитывать для вас уведомления и название приложения, что очень удобно, когда нет возможности взять в руки смартфон, например, во время бега, вождения или приготовления еды. Настроить функцию можно в приложении Galaxy Wear в разделе Galaxy Buds, тапнув на пункт «Уведомления» — «Управление уведомлениями». В списке приложений активируйте необходимые. Наушники как беспроводной микрофон для записи видео На каждом наушнике Galaxy Buds Live расположено по два внешних микрофона и один внутренний, поэтому их можно использовать при записи звука к видео Galaxy Note20. Преимуществом будет его очистка от шумов благодаря вибрационному датчику с акселерометром, который отслеживает движение рта при разговоре. Это даст хороший результат, если записывать придется в шумном помещении или возле дороги. Совместное прослушивание музыки С функцией Buds Together можно подключить к смартфону вторую пару наушников и слушать музыку вместе с другом. Для этого нужно открыть пункт управления, выбрать раздел «Медиа», нажать на значок «Buds Together» и выбрать нужный девайс. А друг должен подтвердить подключение на своем устройстве. К тому же управление громкостью работает сразу на обе пары наушников.