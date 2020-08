Возможность синхронизировать заметки и напоминания между устройствами особенно актуальна, когда оставаться в курсе дел нужно вне зависимости от обстановки. Вы можете сделать набросок своей идеи на телефоне в Samsung Notes, пока едете на работу, и, добравшись до офиса, открыть их на ноутбуке в Microsoft OneNote. To Do-листы будут также мгновенно появляться в Microsoft To Do и Microsoft Team.