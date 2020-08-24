Что купить, если хочешь иллюстрировать, делать скетчи и коллажи? Что взять сразу, а что потом? Где учиться? А главное — какой ноутбук выбрать? Вместе с HP мы узнали у иллюстраторов и художников, какими устройствами и приложениями они пользуются, спросили несколько советов для новичков и составили стартер-пак начинающего иллюстратора.

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Образование и вдохновение Набор Саши Богатова

Саша Богатов @dailysketchups

Коллажный иллюстратор. Рисовал коллажные иллюстрации для проекта «Сбербанка» «Свое дело», AliExpress, Forbes, Faberlic и РБК.

Сайт Drawing Museum Книга «Простое рисование» Дмитрия Горелышева Школа Bang Bang Education Бумажный скотч Книга «Фантазия» Бруно Мунари Маркет «Вкус бумаги» Зин Sputnikat Контейнер «Самла» Сайт It’s Nice That

Свою базу знаний, референсы и источники вдохновения хочется собрать в одном месте . Таким цифровым хабом, в котором ведутся и хранятся все проекты, может стать HP Envy 13, стильный, тонкий 13-дюймовый ноутбук. Он весит всего 1,3 килограмма , поэтому свою диджитал-коллекцию и незаконченные работы можно взять с собой. Ноутбука хватит, если даже если каждая ваша иллюстрация занимает по 200 мегабайтов — в линейке Envy 13 есть модели с внутренней памятью до одного терабайта . Присмотритесь к линейке на официальном сайте HP.

Набор Сони Коршенбойм

Соня Коршенбойм @sonya_korshenboym

Иллюстратор и художница. Сотрудничает с «Медузой», «Тинькофф банком», Culture Trip, Quartz. Рисовала для Google Android, Intercom, Bon Appétit и Coca Cola.

«Мартиролог» Андрея Тарковского Я часто сравниваю иллюстрацию и кино и, создавая серии иллюстраций к большим текстам, чувствую себя режиссером. Андрей Арсеньевич для меня большой учитель по работе с композицией, светом и смыслами. Это сборник его дневниковых записей с 1970 по 1986 год. Дневники — удивительная возможность заглянуть в голову великого художника, отследить его процессы поиска идей, ход мысли и работу с литературой, философские рассуждения, борьбу с возникающими трудностями на пути творческого процесса и бытом. «Простое рисование» Дмитрия Горелышева Прекрасная книга с кучей упражнений поможет по-новому посмотреть на привычные вещи, попробовать различные техники и методы работы. Идеальная книга для начинающего иллюстратора, чтобы обогатиться новыми художественными практиками. «Party» Aldous Harding Альбом новозеландской исполнительницы и композитора стал для меня саундтреком 2020 года. Своим голосом, самобытным визуальным рядом и неподражаемой харизмой она создает уникальную мрачноватую эстетику, которая вдохновляет, увлекает и примиряет с собой. Музыка может отвлекать от работы, может задать темп, когда нужно раскачаться, может бодрить и мотивировать в течение дня, может создать состояние, которое вовлечет в атмосферу статьи или книги, над которой вы работаете. «Это провал» В иллюстрации есть разные стадии работы, например, которые требуют максимальной концентрации: когда читаешь текст, анализируешь его или усиленно формулируешь идею. Все чаще в такие моменты я работаю в тишине или слушаю какой‑нибудь эмбиент. Когда наступает процесс визуализации, работа с цветом и формами, то включаю что‑нибудь созвучное, иногда люблю попеть. Когда происходит монотонная работа, включаю подкасты или интервью. Любимый подкаст — «Это провал»; мне нравится его интимное пространство, будто ты случайно подслушал разговор и стал его участником. Курсы «Простой школы» Я училась иллюстрации самостоятельно: следила за курсом иллюстрации в «Британке», разбиралась с заданиями, которые делают студенты, смотрела лекции в открытом доступе и ежедневно очень много рисовала, каждый раз пытаясь попробовать что‑то новое. На сайте «Простой школы» большое разнообразие художественных курсов онлайн и офлайн различной продолжительности, разной степени сложности. Как минимум можно подписаться на ее инстаграм, где, помимо великолепной подборки графики, можно встретить интересные эфиры с иллюстраторами и художниками, которые делятся своим опытом и знаниями. На ее ютьюбе можно найти несколько классных лекций Виктора Меламеда, где он помогает настроить свою собственную оптику.

Набор Тани Вино

Таня Вино @tanya.vino

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Набор Нади Железновой

Надя Железнова @zhelieznova

It’s Nice That Пока утренний кофе не закончился, я проверяю почту и просматриваю ленту в инстаграме и бихансе, где я слежу за огромным количеством создателей, а также за различными медиа. Один из любимых — It’s Nice That. Мне интересно следить за всем, что происходит в сфере визуальных искусств, — часто сторонние, соседствующие направления могут дать намного больше, чем основные. Каждому художнику надо чем‑то питаться и вдохновляться, чтобы трансформировать информацию и рассказывать свои истории. The AOI Ассоциация, созданная для помощи в продвижении и защиты прав иллюстраторов. На начальном этапе своей деятельности я ориентировалась на материалы, собранные на этом сайте, — это касалось вопросов ценообразования, прав на использование и других сложных и скучных вещей. На сайте можно оформить членство и получить доступ к ресурсам, консультациям и возможности размещать портфолио. Также она является организатором World Illustration Awards и выпускает большой каталог.

Приложения и подписки

Саша Богатов @dailysketchups

Google Keep и Notion Кроме бумажных блокнотов использую цифровые. Google Keep — для быстрых и внезапных ежедневных идей. Потом ежедневные идеи оттуда и из бумажных блокнотов перекидываю в Notion. В нем у меня огромная табличка с лучшими идеями, которые можно реализовывать или уже сейчас, или в отдаленном будущем. Adobe Creative Cloud Я зарабатываю на иллюстрации, и Adobe мне помогает в этом. В основном работаю в Photoshop, Illustrator, After Effects. Если вы студент, то можно сэкономить на подписке, купив студенческую версию. Dropbox Храню в дропбоксе все исходники, скетчи, наброски личных проектов. Все структурирую по папкам, не боюсь за сохранность файлов; когда кому‑то из клиентов нужно, делюсь ими с телефона.

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Соня Коршенбойм @sonya_korshenboym

Подписка на Adobe Illustrator За последнее время появилось множество графических редакторов с разнообразными кистями и эффектами, но я остаюсь верна Adobe Illustrator. В нем есть все функции, необходимые мне для работы. Adobe Photoshop я практически не использую — почему‑то недолюбливаю его. Behance Примерно в тот же момент, когда нарисуете свою первую иллюстрацию, вам необходимо завести онлайн-портфолио, оформить свою страницу, делиться лучшими работами и проявлять социальную активность. Биханс для меня максимально удобная платформа, а главное — очень живая: компании и агентства активно ей пользуются. Все иностранные клиенты находят меня именно там. Свой сайт пока что только в планах.

Таня Вино @tanya.vino

Инстаграм Главное приложение, без которого как без рук. Это одновременно площадка для поиска референсов, живое портфолио, способ быстро найти полезные подписки и место, чтобы тупить, когда устал. Например, я люблю лайкать ежей и этим порчу подборку постов своим друзьям. Набор True Grit Texture Supply В иллюстрации я совмещаю ручные техники и цифровое рисование. Одни и те же ходы мне быстро наскучивают, поэтому ищу искать новые инструменты, кисти, текстуры. Недавнее открытие — True Grit Texture Supply. Приятные наборы, которые при разумном подходе шикарно работают. Todoist и Notion Без планирования не получится наладить нормальный рабочий процесс, поэтому списки, заметки, таблицы важны не меньше, чем карандаши, ручки и планшет. Todoist — просто чек-лист, удобен для мелких задач, которые нужно решить за день. В Notion можно найти практически все, что нужно для ведения повседневных дел и больших проектов. Есть много готовых шаблонов на все случаи жизни, которые настраиваются под необходимые задачи. Хочешь — трекай полезные привычки, хочешь — создай список для чтения, хочешь — настрой мудборд. Главное — все в одном месте .

Надя Железнова @zhelieznova

Procreate Когда работа готова, начинается этап обработки, и тут я снова использую сканер, Procreate и Photoshop. Обработка такой же важный этап, как и само рисование. Зритель должен увидеть яркую и четкую картинку и, возможно, не понять, чем и как это сделано. Я предана аналоговым способам рисования, поэтому использую Procreate в начале и в конце работы. Там, где нужно быстро набросать композиционное решение, подобрать палитру, сделать простой коллаж, обтравить элементы и внести небольшие правки. Procreate позволяет экспортировать файлы во всех необходимых форматах, в том числе и PSD, что очень удобно, если вы хотите доработать картинку в Adobe Photoshop. Еще радует возможность записать процесс работы в виде таймлапса и новые возможности для анимации. Miro Работая над большим проектом, приходится много держать в голове: списки задач в Trello, референсы в Pinterest, а эскизы в Procreate. Каждое из приложений отлично выполняет свои функции, однако при таком подходе невозможно взглянуть на весь масштаб наработок. Вот тут вам поможет Miro. Это бесконечная онлайн-доска, на которую можно подтягивать картинки, заметки, файлы, ссылки, зарисовки и что угодно. Что‑то вроде mind map, только с кучей материалов. Как стены в сериалах про серийных убийц с желтыми стикерами и красными нитками, которые ведут от одного места к другому. Пока не увидишь картину целиком, не раскроешь дело. Многие мои коллеги собираются в Miro, чтобы вместе порисовать и повеселиться, как всем двором с мелом на асфальте, только удобнее. Trello Организация — очень важная часть работы, вне зависимости от того, один у вас проект или десять. С планированием больших проектов, списком задач и напоминаниями отлично справляется Trello, облачная программа для управления проектами одним и или несколькими участниками.

Карандаш Faber Castell Pitt Oil Base Приложение Procreate Скетчбук Royal Talens Art Creation Hardback Label Maker Сервисы Adobe Creative Cloud Сканер HP DeskJet Ink Advantage 3835 Приложение Trello Планшет Wacom Intuos Pen and Touch Нож NT Cutter A-300RP Ноутбук HP Envy 13

Будущему профессионалу, который работает с десятками разных инструментов, нужно мощное рабочее пространство, чтобы объединить их всех. Внутри тонкого HP Envy 13 работают мощные видеокарты Intel Iris Plus или Nvidia GeForce, которые помогут в работе со сложными графическими файлами. SSD-хранилище обеспечит быстрый запуск и ноутбука, и программ. Три USB-порта подключат планшеты, камеры, сканеры и другие устройства для творческой работы. Любителям больших дисплеев в линейке Envy 13 понравится модель с 17-дюймовым экраном. Купить его можно на официальном сайте HP. Купить ноутбук можно на официальном сайте HP.

Техника и инструменты

Саша Богатов @dailysketchups

Wacom Intuos Pen and Touch Небольшой планшет, который составляет рабочую пару с ноутбуком и занимает немного места в сумке. Использую его уже пять лет. Я работаю с цифровыми коллажами, вырезать и работать с кучей слоев удобно только в паре с планшетом. Бумажные и цифровые блокноты Использую блокноты для работы и придумывания собственных идей с 15–16 лет. Это лучшая ленивая техника для придумывания идей — фиксировать мысли, образы, спонтанные идеи в блокнотах, чтобы не надеяться на память. Год назад открыл для себя наборы нелинованных блокнотов А5 из IKEA. Они дешевые, стильные и отлично смотрятся в моем архиве блокнотов.

Соня Коршенбойм @sonya_korshenboym

Скетчбук Royal Talens Art Creation Hardback Уютное личное пространство иллюстратора для фиксации наблюдений, мыслей, сюжетов и художественных практик. Скетчбук с плотной обложкой сбережет ваши эскизы и очень удобен для рисования. Со временем любопытно наблюдать через страницы скетчбука свой прогресс, возвращаться к старым наработкам и создавать что‑то новое на их основе. Хорошо иметь одновременно два скетчбука разного размера: один маленький, чтобы всюду брать с собой, другой побольше — для работы дома, чтобы было место, где размахнуться. Последнее время я пользуюсь Royal Talens Art Creation Hardback Sketch Book 21×29,7 см, в нем 80 листов плотной (140 г/кв.м.), чуть желтоватой бумаги. С виду похож на «Молескин», но стоит дешевле. Карандаш Faber Castell Pitt Oil Base Лучший карандаш всех времен и народов. Преимущественное отличие его от других простых карандашей — отсутствие характерного блеска, глубокий насыщенный тон, наличие трех вариантов мягкости. Для меня простой карандаш — это основа всего . Когда необходимо сделать быструю зарисовку на ходу, это тот инструмент, который я первым хватаю из объемного пенала с цветными карандашами и пастелью. Нож NT Cutter A-300RP Японский канцелярский нож поможет держать острые карандаши готовыми к быстрым зарисовкам. Точилка тоже вариант, особенно полезный для рисования в путешествиях: несколько моих ножей не прошли проверку безопасности в аэропорту. Лист A4 Любая самая обычная бумага для принтера. Подойдет для поиска идей в больших объемах, когда ежедневно рисуете множество эскизов, и в тех случаях, если боитесь «испортить скетчбук». Всю использованную в работе бумагу я сдаю в переработку.

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Таня Вино @tanya.vino

Планшет Если раздумываете, какой планшет брать, маленький или большой, — всегда берите большой . Даже если нет привычки рисовать размашисто, от локтя, маленькая поверхность все равно будет вас только зажимать и сковывать. Сканер Если много рисуете на бумаге, точно пригодится сканер. Я сделала выбор в пользу мобильности и купила переносной: он умещается в рюкзак — можно где угодно устроить себе мастерскую. Световой стол Еще одна удобная штука — световой стол. Тут, наоборот, удобнее формат А3, он дает больше свободы в выборе размера листа. В целом все световые столы одинаковые, так что можно не отдавать предпочтение какому‑то конкретному производителю. Принтер Пожалуй, еще одна незаменимая вещь в жизни иллюстратора: напечатать референсы, текстуры, проверить подготовленный макет. Ну и, конечно же, устроить дома свою микротипографию и печатать зины! В отличие от лазерных принтеров, у моего струйного гораздо богаче цвет и приятная матовая печать. И не беспокойтесь по поводу расхода чернил: если печатаете картинки, в любом случае будете сливать много денег на тонеры. Коврик для резки Купите его, постелите на стол и никогда больше не снимайте. Помимо того, что на нем удобно резать, на нем также удобно делать грязную работу, паять, клеить, сверлить, пилить и есть. А стол останется нетронутым.

Надя Железнова @zhelieznova

Карандаши Derwent и Faber Castel К карандашам часто относятся пренебрежительно, так как многие используют их только для эскизов. Но это мощный инструмент, который может работать как линией, так и пятном. Я часто использую акварельные, но не из‑за их способности растекаться при контакте с водой, а из‑за мягкости и податливости. Так уж сложилось, что большинство моих работ создаются по принципу пятен: есть пятно цвета, есть пятно без цвета. За цветные отвечает один вид штриховки и цветные карандаши Derwent, за градации серого — иной вид штриховки и Faber Castel. Это сложившаяся традиция, элемент стиля. При выборе карандашей, как и любого художественного материала, важно попробовать как можно больше, только так можно понять, что вам подходит. Для пробы рекомендую покупать карандаши не в коробках, а поштучно. Это сэкономит средства, поможет попробовать больше и понять быстрее, что подходит именно вам. Бумага Fabriano и Munken Карандаши всегда работают в паре с бумагой. Ее такое же множество, только параметры другие. Если у карандашей среди важных характеристик есть твердость, масляная или восковая основа, концентрация пигмента и, конечно, цвет, то у бумаги важна плотность, пухлость, зернистость и белизна. Если белизна бумаги — характеристика, которая мало на что влияет, и тут следуют руководствоваться личными предпочтениями, то, например, зернистость важна для конечного изображения. Штрихование одним и тем же карандашом на разной бумаге даст совершенно разный эффект. Например, на мелованной бумаге, скорее всего, ничего не выйдет, она слишком гладкая, сцепления не будет. А вот бумага слегка шероховатая на ощупь — самое то. Акварельная слишком плотная и крупнозернистая — на любителя, а слишком пухлая будет продавливаться под нажимом, создавая эффект тиснения. Конечно же, любое неудобство или несовместимость можно использовать как ход, поэтому лучше пробовать все и самим принимать решение. Я предпочитаю среднее зерно и тонкую бумагу цвета слоновой кости. Fabriano Schizzi именно такая. Камера Для спонтанного фиксирования процессов я использую камеру на телефоне и два приложения для обработки. Для спланированных съемок использую камеру Canon EOS 5D Mark II и Adobe Lightroom для обработки.

Лайфхаки и советы

Саша Богатов @dailysketchups

Записывать идеи Любые: тупые, смешные, заметки из повседневности и так далее. Эта практика очищает мозг и дает возможность прийти новым идеям, тренирует внимательность и усиливает важность собственных идей. Анализируйте, как и где комфортно придумывать и работать Классно разобраться в себе — например, мне нужна тишина, одиночество, кофе с молоком, поэтому иногда работаю в любимой кофейне. Отключайтесь от интернета и будьте наедине с собой Вместо телефона лучше побудьте наедине с собой. Социальные сети, новости, оповещения отвлекают от работы и не дают подумать о задаче глубоко. Отдых мы часто подменяем соцсетями. Во время отдыха в мозгу активируется пассивный режим работы, когда начинаешь спонтанно мыслить, воображать, хотя работой при этом ты не занят. Часто это состояние активируется, когда вам скучно, и мозг начинает придумывать, чтобы развлечь себя. Говорят, что лучшие идеи придумываются в автобусе, ванной, кровати — все это про пассивный режим работы. Не придумывайте идеальную идею Так вы замыкаетесь, отбрасываете потенциально удачные зачатки, нервничаете, что не получается. Лучше придумайте десять банальных идей. Так разгоните воображение и настроитесь на волну придумывания, уберете критичность, и из десяти одна-две идеи будут хорошими.

Соня Коршенбойм @sonya_korshenboym

Батарейки Не пренебрегайте оповещениями о состоянии заряда, запаситесь батарейками или аккумуляторами. Самое ужасное — когда в разгар работы садятся батарейки в мыши или клавиатуре и приходится бежать в магазин, вырывать себя из процесса. Я пользуюсь батарейками, какое‑то время собираю использованные и сдаю их в переработку. Сканер HP DeskJet Ink Advantage 3835 Для каждой своей работы я сначала рисую на бумаге множество эскизов карандашом, затем лучшие варианты сканирую и на их основе создаю финальную иллюстрацию в векторе. Когда работаю в дороге, снимаю эскизы на телефон — на первых порах можно обойтись только им.

Таня Вино @tanya.vino

Порядок Рано или поздно божественный беспорядок на столе превратится в горы мусора, работать станет невозможно. Самое отстойное, что заставить себя работать будет еще сложнее. Много бумажного скотча Скотча много не бывает. Он нужен для всего: закрепить лист на световом столе, повесить распечатанный референс на стену, скрепить два куска картона, примотать кисть к палке от швабры. Покупай много — он быстро заканчивается. Сон Совет, к которому сама редко прислушиваюсь. Это очень сложно, но очень важно: плохой сон сильно снижает продуктивность. Прогулки Еще один совет, который сложно соблюдать. Хороший отдых — это не только смена деятельности, но и смена места и впечатлений. Даже если это просто прогулка до «Вкусвилла».

Надя Железнова @zhelieznova

«Самла» Для организации рабочего пространства, материалов и огромного количества работ нет ничего лучше, чем отдел хранения в IKEA. Если рисуете аналогово или просто ищете себя, то материалов и работ будет миллион. Все это надо где‑то хранить. Я использую прозрачные контейнеры: для карандашей, для жидких материалов и для скотча. Это относится и к хранению работ: для эскизов, для оформленных оригиналов. Сами контейнеры храню на стеллажах — это удобно и красиво. «Скодис» Если у вас миллион мелочей, которые нужны каждую секунду, имеет смысл хранить их на расстоянии вытянутой руки. Отлично подойдет эта настенная панель со всеми ее дополнительными аксессуарами. Организация Основная идея организации в том, что после уборки у вас не должно быть ни одной вещи, которую некуда положить. Если ее некуда положить, значит нужен еще один контейнер именно для этой вещи. Скорее всего, она не будет долго скучать. Этот способ позволяет быстро найти нужный материал.

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Неочевидные вещи

Саша Богатов @dailysketchups

Не обязательно уметь рисовать В иллюстрации не обязательно уметь рисовать в классическом понимании — знать анатомию, рисовать академически, понимать, как правильно работает свет и тень. Технической иллюстрации и определенных стилей это не касается. В иллюстрации ценятся умения придумывать сюжеты, рассказывать истории и ваш стиль. Делайте личные проекты Через личные проекты вы проявляете свою фантазию, свободно экспериментируете с техниками и стилями, говорите о интересующих вас темах, не зависите от мнений и правок. Это инвестиция в себя, которая может производить пиар вокруг вас и даже перерасти в основную работу с увесистым доходом. Джессика Уолш написала отличную пошаговую инструкцию Creating Self-Initiated Projects для создания личного проекта. Я два года — с 2016-го по 2018-й — вел ежедневный проект @dailysketchups, в котором разными способами раскачивал воображение и по максимуму экспериментировал с иллюстрациями на свободные темы. Из работы над собой @dailysketchups превратился в публичное портфолио, благодаря которому я пришел на рынок иллюстрации. Вы Лучший источник вдохновения. Стоит потратить время на исследование темы, порисовать карту ассоциаций, все обдумать, а не лезть сразу в пинтерест или бихенс. Вдохновение не работает в комнате с табличкой «Пинтерест» или «Бихенс», оно приходит, когда плотно работаешь. Смежные сферы Не стоит интересоваться только иллюстрацией и дизайном, потому что все мы пьем примерно из одних источников. Обращайте внимание на смежные и чужие вам сферы: режиссуру, монтаж, анимацию, стрит-арт, моду, семиотику, культурологию, гендерную социологию и так далее. Все то, что с вашей сферой не пересекается. Чем больше разного материала съедите и переварите, тем разнообразнее будет придумывать фантазия.

Соня Коршенбойм @sonya_korshenboym

Illustratorsunion.ru Ценный ресурс и проект преподавателя и иллюстратора Евгении Бариновой. Можно найти ответы на множество самых актуальных вопросов об иллюстрации и фрилансе, получить поддержку и скачать лицензионный договор. Блокнот Как правило, иллюстратор ведет несколько проектов параллельно. Чтобы не запутаться во всем, успеть ответить на письма клиентам, порисовать, не забыть, что клиент просил подправить, и кроме того, не забыть поесть и поспать, вам просто необходимо планирование. Я обожаю блокноты: расписываю неделю целиком и каждый день, рассчитывая примерное время на выполнение задач. Это помогает наглядно видеть свою занятость, распределять время между рабочими задачами и отдыхом. А еще приятно вычеркивать выполненные пункты . На практике получается так, что у каждого иллюстратора свой индивидуальный подход, техника, визуальный язык. И стартовый набор может состоять из совершенно других вещей. Если желаемые материалы или идеальное рабочее место в силу каких‑то обстоятельств на начальном этапе вам недоступны, не забывайте, что, прежде всего, ваш самый главный инструмент — это вы сами, ваша свобода самовыражения, ваше видение вещей и ваши истории.

Таня Вино @tanya.vino

Клеевой пистолет Bosch Был куплен ради грандиозного проекта, конечно же, но пока я его тестирую и с уверенностью могу сказать, что починить рамку бабушке вы им сможете. Новые материалы Не запрещай себе покупать новые инструменты, не ругай себя за расточительство в художественном магазине. Как иначе понять, чем именно ты захочешь заниматься? Тестировать новые материалы так же важно, как исследовать новые техники. Именно методом перебора можно подобрать свою идеальную бумагу или ручку. Просто смирись с тем, что потратишь все свои деньги. Два набора всего Как минимум два набора ручек, два набора линеек, два набора блокнотов. Особенно если приходится постоянно перемещаться между домом и мастерской. Обидно приехать в мастерскую и обнаружить, что все необходимое для работы осталось дома.

Надя Железнова @zhelieznova