Президент США Дональд Трамп объявил о блокировке TikTok в стране. Компания Microsoft решила спасти приложение и купить его американский бизнес. Объясняем, зачем это Microsoft и ждет ли TikTok судьба Telegram, в пяти популярных вопросах.

1. Почему TikTok хотят заблокировать в США?

В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение заблокировать приложение TikTok в стране.

Это стало еще одним этапом обострения отношений между США и Китаем. Главный аргумент в пользу блокировки — тот факт, что с помощью приложения могут собирать данные, анализировать и с их помощью манипулировать поведением пользователей.

Кроме того, в TikTok растет политическая активность: в конце июня тиктокеры объединились, чтобы зарегистрироваться на встречу с Трампом в городе Талса, штат Оклахома, и не прийти. Таким образом, явка на встрече оказалась неожиданно низкой. Видимо, администрация президента решила объяснить это не его падающей популярностью, а влиянием Китая.

В США считают, что с помощью приложения Пекин попытается повлиять на мнение избирателей в свете предстоящих президентских выборов и сможет выяснить политические взгляды пользователей из разных штатов.

2. Реально ли вообще заблокировать TikTok в США?

«Насколько мне известно, США никогда не блокировали приложения, но это все еще возможно», — говорит специалист по персональным данным Дженнифер Голбек. Скорее всего, это будет происходить через особые указания для магазинов приложений Apple и Google, говорит она.

Это произойдет примерно так же, как было с Huawei, когда в прошлом году китайская компания оказалась в американском экономическом черном списке. Правительство усмотрело в ее действиях угрозу национальной безопасности и попытки украсть технологии у американских партнеров. В результате Google пришлось заблокировать доступ Huawei к операционной системе Android.

После этого пользователи не смогут скачать приложение из App Store и Google Play, добавляет Голбек. Но что будет с теми, кто уже установил TikTok? В Индии, где приложение уже запретили наряду с другими, правительство не только добилось блокировки в магазинах, но и в сетях операторов. Следовательно, использовать его не смогут и те, кто уже скачал.