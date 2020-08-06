Президент США Дональд Трамп объявил о блокировке TikTok в стране. Компания Microsoft решила спасти приложение и купить его американский бизнес. Объясняем, зачем это Microsoft и ждет ли TikTok судьба Telegram, в пяти популярных вопросах.
1. Почему TikTok хотят заблокировать в США?
В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение заблокировать приложение TikTok в стране.
Это стало еще одним этапом обострения отношений между США и Китаем. Главный аргумент в пользу блокировки — тот факт, что с помощью приложения могут собирать данные, анализировать и с их помощью манипулировать поведением пользователей.
Кроме того, в TikTok растет политическая активность: в конце июня тиктокеры объединились, чтобы зарегистрироваться на встречу с Трампом в городе Талса, штат Оклахома, и не прийти. Таким образом, явка на встрече оказалась неожиданно низкой. Видимо, администрация президента решила объяснить это не его падающей популярностью, а влиянием Китая.
В США считают, что с помощью приложения Пекин попытается повлиять на мнение избирателей в свете предстоящих президентских выборов и сможет выяснить политические взгляды пользователей из разных штатов.
2. Реально ли вообще заблокировать TikTok в США?
«Насколько мне известно, США никогда не блокировали приложения, но это все еще возможно», — говорит специалист по персональным данным Дженнифер Голбек. Скорее всего, это будет происходить через особые указания для магазинов приложений Apple и Google, говорит она.
Это произойдет примерно так же, как было с Huawei, когда в прошлом году китайская компания оказалась в американском экономическом черном списке. Правительство усмотрело в ее действиях угрозу национальной безопасности и попытки украсть технологии у американских партнеров. В результате Google пришлось заблокировать доступ Huawei к операционной системе Android.
После этого пользователи не смогут скачать приложение из App Store и Google Play, добавляет Голбек. Но что будет с теми, кто уже установил TikTok? В Индии, где приложение уже запретили наряду с другими, правительство не только добилось блокировки в магазинах, но и в сетях операторов. Следовательно, использовать его не смогут и те, кто уже скачал.
«Занести TikTok в черный список будет чрезмерным, необычным и сомнительным с юридической точки зрения поступком», — считает технологический директор Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис. Приложение может попасть под санкции, но обычно они привязаны к торговым нарушениям, шпионажу или угрозе интеллектуальной собственности. «Вы не можете сделать это просто потому, что компания вас бесит», — говорит он.
Huawei действительно были предъявлены обвинения в суде со стороны США. В отличие от нее, заявления в адрес TikTok все еще сомнительны и не имеют юридической основы, уверен Льюис.
3. Почему именно Microsoft хочет купить TikTok?
Главный интерес компании представляют данные, пишет The Verge, и цель покупки — «убедиться, что все персональные данные американских пользователей TikTok останутся в стране»
Microsoft может использовать эти данные для исследования пользовательского поведения, развития собственных продуктов и исправления ошибок. После провала стриминга Mixer и других сервисов компания хочет привлечь новых пользователей в свою экосистему, чтобы занимать новые ниши и не остаться просто разработчиком программного обеспечения. Именно TikTok может стать «воротами в мир Microsoft» и позволит компании стать полноправным участником борьбы за клиента вместе с Apple и Google.
Компания может использовать сервис для рекламы собственных продуктов и их интеграции в приложение. Например, вы смотрите тикток про Call of Duty, а затем с помощью одного тапа переходите на игровой облачный сервис xCloud и начинаете играть.
Microsoft развивается в этом направлении, а его новые механизмы нужно тестировать не только в пакете Office. В TikTok уже используется искусственный интеллект для распознавания лица в популярных фильтрах и в рекомендательном алгоритме ленты «Для вас».
На данный момент возможности Microsoft в дополненной реальности ограничены не самыми массовыми продуктами: умными очками HoloLens, платформой Windows Mixed Reality и мобильной версией Minecraft. TikTok с его многомиллионной аудиторией позволит тестировать механизмы на новом уровне.
Так как TikTok попал под удар американских властей, пишет издание ZDNet, у Microsoft может оказаться возможность купить его американский бизнес по очень привлекательной цене. На прошлой неделе инвесторы оценили стоимость всего приложения в 50 млрд долларов, пишет Reuters, что в 50 раз больше изначальной стоимости в 1 млрд долларов, за которую приложение в 2017 году приобрела китайская ByteDance. Microsoft может отдать за приложение от 10 до 30 млрд долларов, сообщает CNBC.
4. Что произойдет после покупки TikTok?
«Microsoft будет отталкиваться от того опыта использования TikTok, который сейчас всем так нравится», — говорится на сайте компании. Это все, что известно на данный момент о том, как будет управляться TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Скорее всего, в приложении появятся новые возможности, связанные с интеграцией продуктов Microsoft.
Если сделка состоится, есть вероятность, пишет The Verge, что компании будут управляться отдельно. «У Microsoft уже был неудачный опыт агрессивной интеграции со Skype и Nokia. К тому же компания никогда не сталкивалась с модерацией контента, поэтому вряд ли решится на глубокую интеграцию или ребрендинг», — пишет издание.
Отдельное управление TikTok, с одной стороны, позволит Microsoft получить доступ ко всем необходимым данным и точкам интеграции. С другой стороны, у компании появится возможность конкурировать с YouTube и Facebook в сфере видеохостинга.
5. Как американцы реагируют на угрозы заблокировать приложение?
Для многих американских пользователей TikTok стал вторым домом, возможностью завести новых друзей и обеспечивать свою семью. Издание The New York Times попросило тиктокеров рассказать о том, что они думают по поводу блокировки и как представляют свою жизнь без приложения.
«Если TikTok заблокируют, я потеряю близких друзей, а вся работа, которую я проделал, чтобы набрать подписчиков, окажется напрасной, — говорит Эшли Ханнифорд, у которой 400 тыс. подписчиков. — Это огромная часть меня как подростка. Потерять TikTok будет словно потерять часть меня».
«У меня 7 млн подписчиков в TikTok, — говорит Ник Остин, — и только 3 млн в инстаграме и 500 тыс. на ютьюбе. В любом случае будет сложно перенести всю аудиторию из TikTok».
«Когда Vine закрылся, все его пользователи перебрались на ютьюб, — говорит Хути Херли. — Если TikTok заблокируют, тиктокеры захватят ютьюб».
«Думаю, это сильно повлияет на политическую осведомленность подростков, — говорит Ханнифорд. — TikTok всегда был местом протестов и активизма, где люди говорили о своих политических взглядах. Блокировка плохо отразится на моих ровесниках».
«Никто не использует Byte (американский видеохостинг для коротких видео, который часто называют преемником Vine. — Прим. ред.), поэтому переезд того не стоит, — говорит Элайджа Дэниел. — Но на всякий случай я сделал профиль на Byte. Давайте захватим это приложение и сделаем его крутым раньше всех».
«Я слышала о Byte, но это не TikTok, — говорит Кью Шамар Стэнлайн. — Может быть, стоит говорить о ютьюбе, потому что все эти остальные приложения просто появляются и исчезают».