В августе у многих наконец появиться возможность сыграть в хорошие, но старые игры — они выйдут на новых для себя платформах. Кроме того, нас ожидают несколько ностальгических проектов, например новая Battletoads. Собрали самые интересные релизы.

Brawlhalla Файтинг для всех

Редкая игра в жанре файтинга на платформах и идеологический клон популярной игры Super Smash Bros. К сожалению, в последнюю играют только на портативной консоли Nintendo Switch, поэтому остальным нужно искать альтернативу. Каждый матч в Brawlhalla (да и в Super Smash Bros. тоже) это постоянная суматоха, попытки подловить на ошибке и вытолкнуть противника с платформы. В августе игра выходит на телефонах, но мобильные игроки в Brawlhalla смогут подраться и с теми, кто сидит за компьютером, и с теми, у кого PS4. Это важно, ведь самое интересное тут — мясорубки с участием четверых бойцов.

Когда выйдет 6 августа Где играть iOS и Android

Horizon Zero Dawn Идет охота на волков

© PlayStation Mobile

В 2017 году игра про охотницу на механических динозавров могла продать консоль PS4, эксклюзивом для которой она оставалась последние три года. Тогда Horizon Zero Dawn удивляла дизайнерскими решениями: с одной стороны механические животные, которые выглядят как иллюстрации модного концепт-художника, с другой стороны, человеческое общество на уровне общинного строя. Игра делает хорошо ровно одну вещь — охоту на зверей. Выслеживать их, искать слабые места, устраивать засады интересно, приятно и не надоедает. Прочие минусы, например, пустынный открытый мир и не особо удивляющие сторонние квесты, можно простить только из‑за звука натягивающейся тетивы.

Когда выйдет 7 августа Где выйдет Steam

Hyper Scape Главная новая королевская битва

Разработанная студией Ubisoft и выпущенная в начале лета без всяких анонсов Hyper Scape сильно отличается от других игр жанра. Матчи происходят в историческом центре какой‑то европейской столицы, но в далеком будущем: старые дома тут стоят рядом со стеклянными мега-структурами. Половину матча игроки прыгают по крышам, взмывают в воздух над историческими кварталами и летают на гравитационных лифтах. Ока шторма нет — карта закрывается по секторам, возрождения быстрые, оружие интересное, например, есть ракетница. Таким образом, матчи проходят в своей собственной динамике и отличаются от Apex Legends и Call Of Duty: Warzone. Игра бесплатная, она уже вышла для компьютеров, теперь пришло время релиза на консолях.

Когда выйдет 11 августа Где играть PS4 и Xbox One

Risk of Rain 2 Время — враг твой

© Gearbox Publishing

Это кооперативное развлечение для четверых игроков, которые путешествуют по случайным уровням, обороняются от волн разнообразных противников и собирают полезные артефакты. Они нужны, чтобы отправиться в следующее путешествие — и так до бесконечности. В лучшие моменты Risk of Rain 2 выглядит насыщенно: эффекты заполоняют весь экран, враги сидят друг у друга на головах, повсюду мелькают трехзначные цифры урона. Главная особенность забегов — каждые пять минут становится сложнее. Создается внутренний конфликт: остаться на уровне подольше, чтобы найти побольше ценных артефактов, или побыстрее улететь и не рисковать. Игра выйдет в релиз после года в раннем доступе.

Когда выйдет 11 августа Где играть Steam

Microsoft Flight Simulator Настоящая игра следующего поколения

© Xbox Game Studios

Старейшая серия детальных симуляторов про управление самолетом возвращается после 10-летнего молчания. Симулятор использует наработки других сервисов Microsoft: карта построена по реальным изображениям из Bing Maps, ландшафт генерируется с помощью облачных технологий Azure (что иногда приводит к курьезным результатам), дальность прорисовки восхищает. В каждом втором обзоре пишут о том, что в игре реально найти собственный дом (правда, со сгенерированной текстурой). В мире, где границы большинства стран закрыты из‑за пандемии, Microsoft Flight Simulator становится чуть ли не единственным способом слетать в другой город и сделать красивый снимок в небе. Главное — поставить самый простой режим, чтобы не провалить первый же вылет.

Когда выйдет 18 августа Где играть Steam и Microsoft Store

Tell Me Why Молодежный сериал о тяжелом прошлом

© Xbox Game Studios

Новый проект создателей Life is Strange, судя по трейлеру, будет похож на нашумевшую приключенческую игру 2015 года. В Life is Strange в центре сюжета были подруги, в Tell Me Why — брат и сестра, там были игры со временем, тут — с воспоминаниями, там — сверхъестественные способности главной героини, тут — близнецы, которые видят воспоминания друг друга. Вместе они начнут разбираться в собственном детстве, которое прошло на Аляске, и в непростых отношениях с матерью. По ходу дела предстоит решить, чьим воспоминаниям верить. Один из героев совершил трансгендерный переход, вероятно, его судьба будет важной частью сюжета.

Когда выйдет 27 августа Где играть Xbox One и Microsoft Store

Surgeon Simulator 2 Черная комедия про хирургов

© Epic Games

Комедийный эффект Surgeon Simulator достигался за счет двух составляющих: серьезной, ответственной задачи на операционном столе и нарочито нелепом геймлпее, который провоцировал ситуации, когда сердце прыгает по всей комнате. Сиквел, который выйдет спустя семь лет после оригинала, развивает все эти идеи: совместная игра на четверых, чтобы было веселее, и редактор карт, чтобы проходить абсурдные и мемные испытания от сообщества. Бонус: можно осуществить пересадку головы, операцию, которую пока не осуществили в реальности.

Когда выйдет 27 августа Где играть Epic Games Store

Project CARS 3 Попытка угодить вообще всем

Гоночный симулятор, который в прошлом хвастался детальной физикой и механикой износа шин, решил сделать несколько шагов назад. В третьем выпуске не будет ни износа, ни расхода топлива, ни пит-стопов. Разработчики хотят сделать серию более доступной для новичков и называют третью часть духовной наследницей Need for Speed: Shift. Среди других попыток облегчить игру новичкам — удобное управление контроллером и кампания, где начинают с самых простых машин, а заканчивают гоночными монстрами. С другой стороны, точные карты трасс, которые разработчики получили после сканирования лидаром, и агрессивный искусственный интеллект никуда не пропали. Игравшие в демо-версию обзорщики говорят, что Project CARS 2 была отличным симулятором, а Project CARS 3 станет хорошей игрой.

Когда выйдет 28 августа Где играть PS4, Xbox One и Steam

Battletoads Флешбеки из детства

Ранее в этом году из 1990-х вернулась культовая серия Streets of Rage, в августе вернется еще одна легендарная игра — Battletoads. Судя по всему, это будет вольный ремейк оригинальной игры 1991 года. Разработчики заверяют, что оставят в игре знакомые бывалым геймерам элементы, например, гоночки. Но космические лягушки, которые деруться со всеми вокруг, теперь нарисованы так, будто они главные герои мультика середины 2000-го.

Когда выйдет 20 августа Где играть Xbox One, Microsoft Store и Steam

Samurai Jack: Battle Through Time Возвращение самурая

Создатели игры Naruto To Boruto: Shinobi Striker почти закончили свою работу над официальной игроизацией культового сериала про самурая, путешествующего во времени. В игру вернуться и актеры озвучивания из мультсериала, и некоторые персонажи сериала, например, Скарамуш Безжалостный и Да Самурай. Действие Battle Through Time начнется почти в самом конце сериала, но получит собственную временную ветку. Как можно догадаться из названия, самурай окажется в разных временах. Трейлер не обещает никаких откровений в игровом процессе, только платформы и арены, но, надеемся, игра порадует фирменным юмором.

Когда выйдет 20 августа Где играть Xbox One, Nintendo Switch, Steam , позже — Apple Arcade

Windbound The Legend Of Zelda: Breathe Of The Wild для всех

© Deep Silver

Казалось бы, очередная игра про выживание и крафтинг, но Windbound, которая только выйдет в ранний доступ есть несколько интересных нововведений. Главная героиня попадает в шторм и оказывается на острове, где собирает себе лук, охотится и конструирует плот, чтобы отправиться на другой остров. Мореплавание выглядит самой интересной частью Windbound: если в начале игры построить можно только одноместную лодку, то потом героиня сможет соорудить катамаран с парусами, который сможет пережить шторм. Путешествуя по островам, лазая по скалам, прячась в траве, девушка постепенно узнает о тайне архипелага, на котором оказалась.

Когда выйдет 28 августа Где играть Xbox One и Steam