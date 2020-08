Новый проект создателей Life is Strange, судя по трейлеру, будет похож на нашумевшую приключенческую игру 2015 года. В Life is Strange в центре сюжета были подруги, в Tell Me Why — брат и сестра, там были игры со временем, тут — с воспоминаниями, там — сверхъестественные способности главной героини, тут — близнецы, которые видят воспоминания друг друга. Вместе они начнут разбираться в собственном детстве, которое прошло на Аляске, и в непростых отношениях с матерью. По ходу дела предстоит решить, чьим воспоминаниям верить. Один из героев совершил трансгендерный переход, вероятно, его судьба будет важной частью сюжета.