Что объединяет Amazon, Apple, Google и Facebook? Это крупнейшие технологические компании, а Конгресс США также считает, что все они — монополисты в своих индустриях. Мы выбрали семь главных грехов, в которых власти обвинили технологических гигантов.

В среду в конгрессе США прошли антимонопольные слушания с главами четырех крупнейших компаний страны — Тимом Куком из Apple, Марком Цукербергом из Facebook, Джеффом Безосом из Amazon и Сундаром Пичаи из «Google». Несмотря на то что компании по разным причинам уже находились под пристальным вниманием, в этот раз подкомитет по антимонопольной политике и его председатель Дэвид Сициллин решили выявить общие претензии ко всем четырем, чтобы использовать этот прецедент для проведения в будущем законодательной реформы.

«Свободная торговля основана на идее о том, что, если компания причиняет вред людям, потребителям, работникам, партнерам по бизнесу, мы выберем другой вариант. Сегодня мы собрались здесь, потому что этого выбора больше нет». Дэвид Сициллин Председатель подкомитета по антимонопольной политике Конгресса США

В ходе расследования, которым подкомитет занимался последний год, было проведено более сотни допросов и собрано более миллиона документов, раскрывающих, как компании нарушали принцип конкуренции. Все это, по словам Сициллина, говорит о том, что в поведении гигантов есть общие черты: как они контролируют дистрибуцию, наблюдают за конкурентами, злоупотребляют контролем над технологиями и укрепляют свои позиции.

Apple: App Store не для всех Больше всего вопросов у конгресса оказалось к принципам работы магазина приложений App Store. — В магазине действует непрозрачная система модерации приложений. — Есть бонусы для крупных компаний: высокая позиция в поиске для приложения Baidu, которую получили по договоренности, низкие комиссии для подписчиков Amazon Prime. — Мелкие разработчики дискриминируются из‑за непрозрачной политики модерации приложений, несправедливых преимуществ для крупных компаний и высокой комиссии. — Разработчиков принуждают использовать Apple Pay. — Данные Apple Pay используют, чтобы оценить перспективы для разработки собственного приложения-клона. — Приложения Apple получают приоритет: компании припомнили удаление приложений для родительского контроля — Агрессивное взимание комиссии во время пандемии. По словам сенаторов, после ее начала в App Store провели исследование, чтобы выяснить, с каких приложений, вынужденных изменить бизнес-модель, можно взять больше комиссионных. Что ответил Тим Кук: Apple обращается со всеми разработчиками одинаково. Он объяснил пристальное внимание к каждому приложению заботой о безопасности и защите персональных данных.

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Google: ворота интернета Сундару Пичаи пришлось, в основном, отвечать на вопросы о том, как компания следит за конкурентами с помощью поиска. — Google угрожала компании Yelp: грозилась убрать ее из выдачи поиска локальных сервисов, если она не откажется от своих претензий по поводу незаконного использования ее отзывов в Google. — Использует демпинг и лишает медиа возможности зарабатывать на рекламе. — Не позволяет пользователям уходить из экосистемы.

«Недавнее исследование показало, что поиск, который начинается где‑то на Google, приводит на один из сайтов Google». Дэвид Сициллин Председатель подкомитета по антимонопольной политике Конгресса США

— Несмотря на законодательный запрет, YouTube, принадлежащий Google, собирала информацию о детях до 13 лет и давала рекламодателям возможность показывать им таргетированную рекламу. — Вмешивается результаты поиска и вручную редактирует выдачу. — Выдает наиболее выгодные для компании сайты как наиболее релевантные. — С помощью поиска собирает данные о компаниях-конкурентах. Что ответил Сундар Пичаи: Google расширяет бесплатный доступ к компьютеру и к интернету по всему миру, создает рабочие места и инвестировала в США в 2019 году более 2 млрд долларов. В ходе слушания он, в большинстве случаев, не отвечал на вопросы напрямую и никак не объяснил ни воровство контента, ни незаконные попытки всеми силами удержать пользователей на сайтах компании.

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Facebook: главная техно-монополия Большая часть проблем с Facebook, который обсудили в конгрессе, касалась нездоровой конкуренции и распространения вредоносного контента. — Зарабатывает на публикации спорного контента на тему здоровья. Самыми читаемыми статьями на платформе в этом году, по словам Сициллина, стали «Трамп предлагает использовать инъекции дезинфицирующего средства, чтобы справиться с коронавирусом», «Коронавирус породил самый большой политический обман в истории», «Больницам в США платят за обозначение коронавируса как причины смерти». — Компания угрожала скопировать чужой продукт и уничтожить бизнес. По словам конгресса, такими обвинениями поделился бывший владелец Instagram Кевин Систром, которому в 2012 году пришлось продать компанию. — Использовала свои возможности, чтобы купить или скопировать приложение конкурентов.

«Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram — это наиболее загружаемые приложения за последнее десятилетие. И ваша компания, сэр, владеет ими всеми. Это то, что мы называем монополией». Джо Негус Конгрессмен

— Позволила России вмешаться в американские выборы. — Служит местом для распространения расистских взглядов: конгрессмен Раскин припомнил Цукербергу историю с Cambridge Analytica. — Не собирается менять политику модерации контента. И это несмотря на бойкот рекламодателей из‑за распространения на платформе языка ненависти и дезинформации. — Имеет 6,5 млрд фейковых аккаунтов, которые в том числе используются платформой для привлечения рекламодателей и заработка. Что ответил Марк Цукерберг: Facebook дает людям возможность выразить свое мнение и построить бизнес, поддерживает демократические традиции, свободу слова и свободу голосования. «Мы побеждаем, потому что предлагаем людям отличный опыт , который им нравится», — сказал он. Отвечая на вопросы, Цукерберг признал, что Instagram был конкурентом Facebook, однако усомнился, что без инвестиций стартап смог бы добиться таких же успехов с прежними владельцами. Он добавил, что фейковые аккаунты и вредоносный контент не помогает бизнесу.

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