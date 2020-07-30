Что объединяет Amazon, Apple, Google и Facebook? Это крупнейшие технологические компании, а Конгресс США также считает, что все они — монополисты в своих индустриях. Мы выбрали семь главных грехов, в которых власти обвинили технологических гигантов.
В среду в конгрессе США прошли антимонопольные слушания с главами четырех крупнейших компаний страны — Тимом Куком из Apple, Марком Цукербергом из Facebook, Джеффом Безосом из Amazon и Сундаром Пичаи из «Google». Несмотря на то что компании по разным причинам уже находились под пристальным вниманием, в этот раз подкомитет по антимонопольной политике и его председатель Дэвид Сициллин решили выявить общие претензии ко всем четырем, чтобы использовать этот прецедент для проведения в будущем законодательной реформы.
В ходе расследования, которым подкомитет занимался последний год, было проведено более сотни допросов и собрано более миллиона документов, раскрывающих, как компании нарушали принцип конкуренции. Все это, по словам Сициллина, говорит о том, что в поведении гигантов есть общие черты: как они контролируют дистрибуцию, наблюдают за конкурентами, злоупотребляют контролем над технологиями и укрепляют свои позиции.
Apple: App Store не для всех
Больше всего вопросов у конгресса оказалось к принципам работы магазина приложений App Store.
— В магазине действует непрозрачная система модерации приложений.
— Есть бонусы для крупных компаний: высокая позиция в поиске для приложения Baidu, которую получили по договоренности, низкие комиссии для подписчиков Amazon Prime.
— Мелкие разработчики дискриминируются из‑за непрозрачной политики модерации приложений, несправедливых преимуществ для крупных компаний и высокой комиссии.
— Разработчиков принуждают использовать Apple Pay.
— Данные Apple Pay используют, чтобы оценить перспективы для разработки собственного приложения-клона.
— Приложения Apple получают приоритет: компании припомнили удаление приложений для родительского контроля
— Агрессивное взимание комиссии во время пандемии. По словам сенаторов, после ее начала в App Store провели исследование, чтобы выяснить, с каких приложений, вынужденных изменить бизнес-модель, можно взять больше комиссионных.
Что ответил Тим Кук: Apple обращается со всеми разработчиками одинаково. Он объяснил пристальное внимание к каждому приложению заботой о безопасности и защите персональных данных.
Google: ворота интернета
Сундару Пичаи пришлось, в основном, отвечать на вопросы о том, как компания следит за конкурентами с помощью поиска.
— Google угрожала компании Yelp: грозилась убрать ее из выдачи поиска локальных сервисов, если она не откажется от своих претензий по поводу незаконного использования ее отзывов в Google.
— Использует демпинг и лишает медиа возможности зарабатывать на рекламе.
— Не позволяет пользователям уходить из экосистемы.
— Несмотря на законодательный запрет, YouTube, принадлежащий Google, собирала информацию о детях до 13 лет и давала рекламодателям возможность показывать им таргетированную рекламу.
— Вмешивается результаты поиска и вручную редактирует выдачу.
— Выдает наиболее выгодные для компании сайты как наиболее релевантные.
— С помощью поиска собирает данные о компаниях-конкурентах.
Что ответил Сундар Пичаи: Google расширяет бесплатный доступ к компьютеру и к интернету по всему миру, создает рабочие места и инвестировала в США в 2019 году более 2 млрд долларов. В ходе слушания он, в большинстве случаев, не отвечал на вопросы напрямую и никак не объяснил ни воровство контента, ни незаконные попытки всеми силами удержать пользователей на сайтах компании.
Facebook: главная техно-монополия
Большая часть проблем с Facebook, который обсудили в конгрессе, касалась нездоровой конкуренции и распространения вредоносного контента.
— Зарабатывает на публикации спорного контента на тему здоровья. Самыми читаемыми статьями на платформе в этом году, по словам Сициллина, стали «Трамп предлагает использовать инъекции дезинфицирующего средства, чтобы справиться с коронавирусом», «Коронавирус породил самый большой политический обман в истории», «Больницам в США платят за обозначение коронавируса как причины смерти».
— Компания угрожала скопировать чужой продукт и уничтожить бизнес. По словам конгресса, такими обвинениями поделился бывший владелец Instagram Кевин Систром, которому в 2012 году пришлось продать компанию.
— Использовала свои возможности, чтобы купить или скопировать приложение конкурентов.
— Позволила России вмешаться в американские выборы.
— Служит местом для распространения расистских взглядов: конгрессмен Раскин припомнил Цукербергу историю с Cambridge Analytica.
— Не собирается менять политику модерации контента. И это несмотря на бойкот рекламодателей из‑за распространения на платформе языка ненависти и дезинформации.
— Имеет 6,5 млрд фейковых аккаунтов, которые в том числе используются платформой для привлечения рекламодателей и заработка.
Что ответил Марк Цукерберг: Facebook дает людям возможность выразить свое мнение и построить бизнес, поддерживает демократические традиции, свободу слова и свободу голосования. «Мы побеждаем, потому что предлагаем людям отличный опыт, который им нравится», — сказал он. Отвечая на вопросы, Цукерберг признал, что Instagram был конкурентом Facebook, однако усомнился, что без инвестиций стартап смог бы добиться таких же успехов с прежними владельцами. Он добавил, что фейковые аккаунты и вредоносный контент не помогает бизнесу.
Amazon: торговый доминант
Компании, представленные на платформе, по словам конгрессменов, являются одновременно пользователями и конкурентами Amazon. Их успехи контролируются и регулируются площадкой.
— Менеджеры Amazon имеют доступ не только к публичной информации, считают они, но и к данным третьих лиц и компаний, с которыми работает платформа.
— Компания копирует продукты представленных на площадке продавцов для собственного бренда.
— Незаконным образом подавляет растущие компании на платформе. В качестве примера приводят историю книжного магазина, который, добившись успеха, за шесть месяцев был полностью заблокирован в выдаче.
— На Amazon продаются ворованные вещи и подделки.
— Компании, работающие с Amazon, говорят о травле, страхе и панике, на которых строятся отношения. Тем не менее, они вынуждены работать с платформой, потому что она крупнейшая.
— После покупки конкурента Diapers.com, торгующую товарами для детей, Amazon резко повысила на них цену.
— Голосовая помощница Alexa может быть настроена таким образом, подозревают конгрессмены, чтобы в первую очередь включать музыку на Amazon Music и предлагать для покупок именно эту платформу.
Что ответил Джефф Безос: Компания медленно зарабатывала доверие потребителей. Несмотря на успех, добавил он, Amazon охватывает менее 1% глобального ритейла и около 4% торговли в США. Джефф Безос не дал четкого ответа на большую часть претензий, однако подтвердил, что на сайте могли появляться краденые предметы. Amazon борется с подделками, и, по словам главы компании, инвестирует в сервис, который позволяет присвоить товару серийный номер.