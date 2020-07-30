Мультимедийный художник Николай Кошкош проводит в инстаграме выставку Hyperborea, доступную через фильтры дополненной реальности в сторис. По просьбе «Афиши Daily» Кошкош рассказал о пяти своих картинах, на которых смешиваются библейские сюжеты, Герман Гессе и эмо-рэп

«Иисус на ослице»

В феврале, еще до всей истории с пандемией, я готовился к выставке, которая должна была проходить в Израиле. Мне хотелось сделать тематическую картину, и я решил обратиться к библейскому пророчеству о том, что младенец Иисус войдет в Иерусалим на ослице и его будут встречать с пальмовыми листьями. Когда я работал над картиной, у меня появился вот этот второй образ головы ослицы. Дело в том, что я как‑то задумался: как бы могло реализоваться это пророчество, если бы оно на самом деле должно было сбыться в наши дни, и как так получилось, что оно является актуальным только на тот момент? И оказалось, что корень слова «ослица» на иврите означает не конкретнее животное, его можно трактовать как некий сгусток механической энергии, причем это может относиться и к металлическому предмету. Мне это показалось очень интересным. «EMO Music»

Эскиз к этой работе я делал еще год назад, когда слушал эмо-реп. У меня вдруг родился такой образ: печальный ангел сидит на облаке и играет на арфе свою грустную музыку. Какие‑то ассоциации с девочками-подростками, такими же грустными, как этот ангел. «Иаков борется с ангелом»

Это очень большая картина, которая напоминает скорее фреску. На ней изображен библейский сюжет, посвященный борьбе Иакова с ангелом, которого он по ошибке принял за самого Бога и стал бороться с ним, заставляя благословить. Ангел поразился дерзости Иакова и нарек его новым именем — Израил, что означает «тот, кто борется с Богом». В этом сюжете мне интересна мысль, что человек может не то чтобы спорить с Богом, но защищать свои права даже на таком уровне. То есть когда Бог говорит Аврааму, что он разрушит Содом и Гоморру, Авраам начинает спорить: «А если найдется 10 праведников? А если 50?» Это не Ной, который принимает сразу все, что дано свыше. Бог говорит: «Я затоплю планету», — он говорит: «Ок».

И в наше время мне крайне симпатичны люди, которые вступаются за самих себя, несмотря ни на что, имеют дерзость задавать вопросы — даже самому Богу.

Так что, можно сказать, что это картина об истинном поиске, и попытке бороться. И я думаю, что на самом деле бог и природа благословляют такой глубокий вопрос, как непринятие вещей такими, какие они есть. «Асура»

Эту работу я рисовал с натуры, это должен был быть портрет девушки, но в процессе родилось что‑то совсем другое… В тот момент я переслушивал аудиокнигу «Степной волк» Германа Гессе, и на каком‑то ассоциативном уровне получился такой человек-волк, так что работа получилась двуслойная. «Sunday»