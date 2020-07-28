«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и в других местах.

Not to Scale на «Точке доступа» С 12:00 каждый день

Для участия в спектакле на двоих нужны лист бумаги, цветные карандаши и наушники. Следуя инструкции, участники спектакля исследуют возможности и ограничения пустой страницы, хаотично пишут и рисуют каракули, а в итоге создают целый мир.

Подробности по теме 6 спектаклей, которые стоит увидеть на «Точке доступа» 6 спектаклей, которые стоит увидеть на «Точке доступа»

«Кыся» До 23:59 2 августа

Режиссер Лев Рахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно освоил пластику, повадки и непростую кошачью философию. Главному герою — коту Мартыну — приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях. Культовый спектакль с Дмитрием Нагиевым в этом году отмечает 20-летие. По этому случаю безбашенная постановка по одноименной повести Владимира Кунина перемещается в онлайн.

«Москва. Полезный город!» 28 июля в 17:00

Манижы Сангин начала карьеру с публикаций музыкальных видеоколлажей в Instagram, но достаточно быстро оформилась как серьезная исполнительница, которая вот-вот выйдет в звезды первого эшелона. В ее образцово спродюсированной поп-музыке деликатность сочетается с танцевальным потенциалом, и сделано все явно со вкусом — эта музыка одинаково удачно впишется как в программу независимых фестивалей, так и каких‑нибудь премий музыкальных телеканалов. На счету Манижы уже два изданных полноформатника, один EP и совместный материал с Ассаи и Мишей Мищенко. Кроме того, певица известна своей довольно прогрессивной социальной позицией, благотворительностью и борьбой с домашним насилием.

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Ssshhhiiittt! 28 июля в 20:00

Всего за несколько лет ростовский коллектив Ssshhhiiittt! добился внушительной популярности, начал кататься с гастролями по России и уверенно претендует на статус новых рок-героев. Среди причин такого успеха талант создателя проекта Никиты Кислова просто и искренне рассказывать истории из жизни современных подростков, а также оригинальное звучание — помимо громкого нигилистического шума здесь можно услышать фортепиано, минималистичные партии гитары и барабанов, эмоциональные взвинченные соло. Так что если вы ищете более лиричную и спокойную альтернативу реактивному мачизму группы «Пасош», то, возможно, Ssshhhiiittt! — это именно то, что вам нужно.

Подробности по теме Что слушают Ssshhhiiittt!!! Что слушают Ssshhhiiittt!!!

Презентация проекта A.I.Q в МАММ 30 июля в 19:00