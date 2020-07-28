«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и в других местах.
Not to Scale на «Точке доступа»
С 12:00 каждый день
Для участия в спектакле на двоих нужны лист бумаги, цветные карандаши и наушники. Следуя инструкции, участники спектакля исследуют возможности и ограничения пустой страницы, хаотично пишут и рисуют каракули, а в итоге создают целый мир.
«Кыся»
До 23:59 2 августа
Режиссер Лев Рахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно освоил пластику, повадки и непростую кошачью философию. Главному герою — коту Мартыну — приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.
Культовый спектакль с Дмитрием Нагиевым в этом году отмечает 20-летие. По этому случаю безбашенная постановка по одноименной повести Владимира Кунина перемещается в онлайн.
«Москва. Полезный город!»
28 июля в 17:00
Манижы Сангин начала карьеру с публикаций музыкальных видеоколлажей в Instagram, но достаточно быстро оформилась как серьезная исполнительница, которая вот-вот выйдет в звезды первого эшелона. В ее образцово спродюсированной поп-музыке деликатность сочетается с танцевальным потенциалом, и сделано все явно со вкусом — эта музыка одинаково удачно впишется как в программу независимых фестивалей, так и каких‑нибудь премий музыкальных телеканалов. На счету Манижы уже два изданных полноформатника, один EP и совместный материал с Ассаи и Мишей Мищенко. Кроме того, певица известна своей довольно прогрессивной социальной позицией, благотворительностью и борьбой с домашним насилием.
Ssshhhiiittt!
28 июля в 20:00
Всего за несколько лет ростовский коллектив Ssshhhiiittt! добился внушительной популярности, начал кататься с гастролями по России и уверенно претендует на статус новых рок-героев. Среди причин такого успеха талант создателя проекта Никиты Кислова просто и искренне рассказывать истории из жизни современных подростков, а также оригинальное звучание — помимо громкого нигилистического шума здесь можно услышать фортепиано, минималистичные партии гитары и барабанов, эмоциональные взвинченные соло. Так что если вы ищете более лиричную и спокойную альтернативу реактивному мачизму группы «Пасош», то, возможно, Ssshhhiiittt! — это именно то, что вам нужно.
Презентация проекта A.I.Q в МАММ
30 июля в 19:00
A.I.Q. Test (aiq-test.ru) — простейший тест для определения коэффициента искусственного интеллекта. Автор и режиссер проекта, студент Школы Родченко Габбилен Г. в формате анкеты Google Forms развернет перед зрителем цифровой спектакль без актеров.
Премьера проекта пройдет накануне открытия российских театров. Событие ставит перед собой символическую задачу поставить точку в «онлайн-сезоне» и подвести его итоги. В рамках премьеры состоится онлайн-дискуссия, в которой̆ примут участие автор проекта и эксперты в области современного искусства и театра. Темами обсуждения станут онлайн-спектакли и цифровизация искусства, а также влияние самоизоляции на художественный̆ процесс.
Онлайн-дискуссия проекта пройдет на страницах МАММ в Facebook, YouTube и во ВКонтакте, а также на сайте «Афиши». В дискуссии примут участие Габбилен Г., театральный критик и журналист Антон Хитров, философ и историк искусства Борис Клюшников и заведующий отделом культурно-просветительских программ МАММ Никита Слинкин.