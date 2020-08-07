В считаные месяцы блогерские дома захватили TikTok. Зрители наблюдают за красивой картинкой, но часто не знают, как тиктокеры живут на самом деле. Автор «Афиши Daily» Любава Зайцева съездила в Swag House, один из таких тиктокерских домов, чтобы узнать, как популярные блогеры уживаются вместе.
Как предсказывала «Афиша Daily» в марте, феномен блогерских домов разросся до невиданных масштабов. Три месяца назад в российском тиктоке был только Dream Team House, сегодня похожих объединений более десятка. Они устроены по одному принципу — дюжина популярных блогеров собирается в загородном доме или квартире и снимает контент, обменивается аудиторией, наращивая фан-базу, как снежный ком. Сложно представить, как люди, у которых миллионы поклонников, уживаются в одном помещении и не страдают от зависти друг к другу.
Один из тиктокерских домов — Swag Team — появился через несколько недель после Dream Team House, и, кажется, имеет все шансы перегнать его по успешности. Резиденты последнего уже вышли за пределы тиктока: вовсю записывают треки, снимают ролики на ютьюбе и ходят на «Вечерний Ургант». Swag Team посвящает свое время развитию тикток-аккаунта и иногда выкладывает ролики на ютьюб. Как итог — полтора миллиона подписчиков за два месяца, а потом еще миллион после переезда на новый профиль. Для платформы это довольно впечатляющий результат.
Еще в прошлом месяце команда называлась Just Team House, но недавно ее переименовали. «Приведу пример наших дружественных домов Dream Team House и Sweet House: первый — команда мечты, второй — сладкий дом. Это отражает их [суть], — объясняет Канснакс. — А что такое Just Team? Просто команда? Нам показалось, что это название нас не характеризует, и решили придумать новое».
Блогеры живут в четырехэтажном доме на севере Москвы. Они находятся там большую часть времени, иногда выезжают в центр города. Места хватает всем — тиктокеры живут по двое, почти у каждой комнаты есть собственный санузел. Еще в нем можно найти огромную гардеробную, спортзал и комнату для съемок. Во дворе стоит надувной бассейн, который иногда появляется на видео.
Сережа Канснакс, 18 лет
Кирилл и Артем Верзаковы, 23 года
Леша Авдеев (он же Янгер), 19 лет
Алина и Кристина Кошкины, 20 лет
Лиза Андрияненко, 18 лет
Вася Алдерсон, 17 лет
Антон Никитин, 18 лет
Данила Лобакин, 17 лет
Аня Портер, 19 лет
Ангелина Колчанова, 18 лет
Никита Златоуст, 20 лет
Влад Роули, 23 года
Любава Бич, 17 лет
Ира Лазутчикова, 19 лет
На входе встречает один из блогеров — Сережа Канснакс. «В один момент мы поняли, что продвигаться по отдельности не очень эффективно, — начинает он. — А вот если соединить разные контенты и форматы в одно целое, из этого может получиться просто настоящая машина по производству качественных роликов». 18-летний Сергей год назад он переехал в Москву из Сочи — его позвали продюсировать одного известного ютьюб-блогера. С продюсированием не сложилось, и Сергей решил присоединиться к блогерскому дому. «Сначала я просто хотел карантин переждать, а потом как‑то закрутилось, завертелось, и уезжать не хочется». Свободное от съемок время он любит посвящать квантовой механике.
День начинается стандартно: в 10 утра — подъем, зарядка, завтрак. Ребята разбредаются по комнатам и снимают ролики в личные аккаунты. Кто‑то в этом время может играть в приставку, кто‑то — учиться: во время встречи Кристина с Алиной усиленно готовились к экзаменам, а Влад и Вася рубились в Mortal Kombat.
Раньше многие жили с родителями, поэтому, говорят ребята, они не до конца привыкли к самостоятельной жизни. На этой почве иногда возникают небольшие бытовые конфликты. «Нет чего‑то по типу «Ах ты, говно, не убрал за собой», но порой безответственное отношение бесит», — отмечает Сережа. По его словам, самые терпеливые в коллективе — братья Верзаковы: если вдруг кто‑то напортачил, они всегда приходят на помощь.
Четкого графика уборки дома нет. «Иногда кто‑то может резко захотеть протереть пол или пропылесосить», — рассказывает Даня. Ребята в целом не очень любят убираться и часто полагаются на силы клинера. «Чтобы решить проблему с немытой посудой, мы поставили на кухню камеру, — добавляет Геля. — Так мы можем отслеживать, кто филонит и не убирается по графику.
«Раз в неделю мы собираемся на первом этаже со своими матрасами и устраиваем своеобразную ночевку, — рассказывает Влад. — Смотрим какой‑то фильм или мультик, а потом засыпаем почти в обнимку. Это повышает сплоченность и командный дух». Иногда они собираются на большие семейные ужины, на которых заказывают много еды и обсуждают насущные проблемы. Несколько раз в неделю выезжают в торговые центры (чаще всего в «Авиапарк») и в центр Москвы, чтобы погулять и отдохнуть от пригорода.
Четкого графика съемок тоже нет. В день участник дома должен снять два видео в аккаунт дома и сколько угодно в личный. Если участник ничего не делает для дома, не снимает видео и не принимает участия в жизни коллектива, он может вылететь. Важный организационный момент — общий сбор в 14 часов, после которого стартует съемочный день. На нем каждый высказывает свои идеи по контенту — что‑то одобряется, что‑то отметается. Если вдохновение не приходит, то в процесс включается Сережа и как лидер команды руководит им.
Свой фишкой участники Swag Team считают колесо фортуны, которое висит в гостиной. Несколько раз в неделю его крутят и выполняют разные задания, например, побриться налысо или прыгнуть в бассейн с третьего этажа. Некоторые задания блогеры придумывают сами, другие им подсказывают подписчики. «Чем более сумасшедшее задание, тем лучше! Ведь все мы немножечко со странностями», — говорит Сережа.
Чтобы мотивировать друг друга, ребята повесили на кухне пробковую доску, на которую выписывают количество подписчиков во всех соцсетях у каждого участника. На нее же крепят фотографии с звездами, которые приезжали снимать с ними ролики, например, с Клавой Кокой и Сашей Спилберг. «Тут все наши подписчики на ютьюбе, в тиктоке, в инстаграме, — говорит Любава, показывая на доску. — Будем менять цифры примерно каждую неделю, тем более что они быстро растут».
Экскурсия по дому от Сережи Канснакса
Блогеры разместились на трех этажах дома — в подвале они занимаются спортом.
На нем находятся гостиная, столовая, кухня и комната Лизы Андрияненко и Иры Лазутчиковой, новеньких девочек из Ростова-на-Дону. Это единственная спальня на этаже, а также комната с постоянным доступом к еде и PlayStation. Недалеко стоят два кольцевых света, которые ребята используют в съемках. Кухня, примыкающая к гостиной, кажется, используется совсем не по назначению: тиктокеры в основном заказывают еду и практически не готовят, потому что на это нет времени. Тем более у каждого разный рацион — девочки, как правило, на диете, а мальчики едят все.
Тут живут Любава Бич и Данила Лобакин, более известный как Данила Итс. Ребята признаются, что им досталась самая уютная, но при этом самая маленькая комната. На стенах развешаны пленочные фотографии, в углу стоит доска для записей, где написаны сценарии для роликов. Сережа отмечает, что все блогеры любят приходить сюда и отдыхать.
В соседней комнате живут новенькие — Аня Портер и Леша Янгер, которые попали в дом буквально на прошлой неделе. В комнате две кровати, одна из которых — размера кинг-сайз. Раньше бывшие участники дома Андрей Ноилс и Аня Неск проводили в этой комнате много времени — она нравилась им именно из‑за большого спального места.
Еще на втором этаже находится комната близнецов Кирилла и Артема. Во время визита в дом их не было — они снимались для телеканала «Пятница». «Сейчас здесь довольно грязно, но давайте им это простим: обычно они единственные, кто убирается вообще за всеми, они чистюли, — говорит Сережа. Соседняя комната принадлежит Сереже и Ангелине. Плюс этой комнаты — в огромной гардеробной, где хранят вещи почти все участники дома.
На лестничной клетке между вторым и третьим этажом висит «мистическая картина» — ее постоянно кто‑то переворачивает. «Мне кажется, вверх ногами она выглядит интереснее, креативнее. Я почти каждый день прихожу сюда и переворачиваю ее обратно, но на следующий день она опять оказывается в прежнем положении! Не знаю, кто это делает, но я обязан это выяснить», — говорит Сережа, в очередной раз переворачивая картину.
Его заняли близняшки Алина и Кристина. Их комната одна из самых больших: в ней оказался огромный туалетный столик и синтезатор, на котором иногда играет Сережа. Здесь также стоит кольцевой свет, а под потолком висит неоновая лента — неотъемлемый атрибут тиктокеров. Вторая комната на этаже единственная, где живут сразу трое: Никита Златоуст, Вася Кривовязый и Влад Роули. По словам Сережи, это самая неубранная комната: «Когда сюда заходишь, кажется, что только что прошел ураган. Уборщица, которая иногда к нам приходит, думаю, пребывает в шоке от этой комнаты».
C каждым днем между тикток-домами нарастает конкуренция. Помимо Dream Team House и Swag Team появились женский дом Sweet House, XO Team House, Lemonad House, The Angels Home, Hype House Rus, Super House и многие-многие другие. Их стало так много, что за новыми участниками и перипетиями их отношений невозможно следить. Из‑за этого каждый хаус старается чем‑то выделиться на фоне остальных.
«Людям всегда было интересно следить за коллективами — вспомним тех же The Beatles, — говорит он. — Им нравится следить за большим количеством драйвовых и творческих людей». Формат группы, по его мнению, вечный и себя не изживет.
Тикток-дома не придумали ничего нового — это бойз-бенды вроде BTS или One Direction, за каждым из участников которых интересно следить вместе или по отдельности. Только все происходит не в телевизоре или на сцене, а в тиктоке. Дома стали отличным способом раскрутки и заработка, так что они останутся с нами еще на какое‑то время. Готовьтесь запоминать многочисленные имена блогеров и объединений — их количество будет только расти.