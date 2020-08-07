В считаные месяцы блогерские дома захватили TikTok. Зрители наблюдают за красивой картинкой, но часто не знают, как тиктокеры живут на самом деле. Автор «Афиши Daily» Любава Зайцева съездила в Swag House, один из таких тиктокерских домов, чтобы узнать, как популярные блогеры уживаются вместе.

Как предсказывала «Афиша Daily» в марте, феномен блогерских домов разросся до невиданных масштабов. Три месяца назад в российском тиктоке был только Dream Team House, сегодня похожих объединений более десятка. Они устроены по одному принципу — дюжина популярных блогеров собирается в загородном доме или квартире и снимает контент, обменивается аудиторией, наращивая фан-базу, как снежный ком. Сложно представить, как люди, у которых миллионы поклонников, уживаются в одном помещении и не страдают от зависти друг к другу. Один из тиктокерских домов — Swag Team — появился через несколько недель после Dream Team House, и, кажется, имеет все шансы перегнать его по успешности. Резиденты последнего уже вышли за пределы тиктока: вовсю записывают треки, снимают ролики на ютьюбе и ходят на «Вечерний Ургант». Swag Team посвящает свое время развитию тикток-аккаунта и иногда выкладывает ролики на ютьюб. Как итог — полтора миллиона подписчиков за два месяца, а потом еще миллион после переезда на новый профиль. Для платформы это довольно впечатляющий результат. Еще в прошлом месяце команда называлась Just Team House, но недавно ее переименовали. «Приведу пример наших дружественных домов Dream Team House и Sweet House: первый — команда мечты, второй — сладкий дом. Это отражает их [суть], — объясняет Канснакс. — А что такое Just Team? Просто команда? Нам показалось, что это название нас не характеризует, и решили придумать новое». Блогеры живут в четырехэтажном доме на севере Москвы. Они находятся там большую часть времени, иногда выезжают в центр города. Места хватает всем — тиктокеры живут по двое, почти у каждой комнаты есть собственный санузел. Еще в нем можно найти огромную гардеробную, спортзал и комнату для съемок. Во дворе стоит надувной бассейн, который иногда появляется на видео.

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На входе встречает один из блогеров — Сережа Канснакс. «В один момент мы поняли, что продвигаться по отдельности не очень эффективно, — начинает он. — А вот если соединить разные контенты и форматы в одно целое, из этого может получиться просто настоящая машина по производству качественных роликов». 18-летний Сергей год назад он переехал в Москву из Сочи — его позвали продюсировать одного известного ютьюб-блогера. С продюсированием не сложилось, и Сергей решил присоединиться к блогерскому дому. «Сначала я просто хотел карантин переждать, а потом как‑то закрутилось, завертелось, и уезжать не хочется». Свободное от съемок время он любит посвящать квантовой механике. День начинается стандартно: в 10 утра — подъем, зарядка, завтрак. Ребята разбредаются по комнатам и снимают ролики в личные аккаунты. Кто‑то в этом время может играть в приставку, кто‑то — учиться: во время встречи Кристина с Алиной усиленно готовились к экзаменам, а Влад и Вася рубились в Mortal Kombat. Раньше многие жили с родителями, поэтому, говорят ребята, они не до конца привыкли к самостоятельной жизни. На этой почве иногда возникают небольшие бытовые конфликты. «Нет чего‑то по типу «Ах ты, говно, не убрал за собой», но порой безответственное отношение бесит», — отмечает Сережа. По его словам, самые терпеливые в коллективе — братья Верзаковы: если вдруг кто‑то напортачил, они всегда приходят на помощь. Четкого графика уборки дома нет. «Иногда кто‑то может резко захотеть протереть пол или пропылесосить», — рассказывает Даня. Ребята в целом не очень любят убираться и часто полагаются на силы клинера. «Чтобы решить проблему с немытой посудой, мы поставили на кухню камеру, — добавляет Геля. — Так мы можем отслеживать, кто филонит и не убирается по графику.

«Если человек отказывается мыть посуду — штраф. Очень помогает держать все в чистоте!»

«Раз в неделю мы собираемся на первом этаже со своими матрасами и устраиваем своеобразную ночевку, — рассказывает Влад. — Смотрим какой‑то фильм или мультик, а потом засыпаем почти в обнимку. Это повышает сплоченность и командный дух». Иногда они собираются на большие семейные ужины, на которых заказывают много еды и обсуждают насущные проблемы. Несколько раз в неделю выезжают в торговые центры (чаще всего в «Авиапарк») и в центр Москвы, чтобы погулять и отдохнуть от пригорода. Четкого графика съемок тоже нет. В день участник дома должен снять два видео в аккаунт дома и сколько угодно в личный. Если участник ничего не делает для дома, не снимает видео и не принимает участия в жизни коллектива, он может вылететь. Важный организационный момент — общий сбор в 14 часов, после которого стартует съемочный день. На нем каждый высказывает свои идеи по контенту — что‑то одобряется, что‑то отметается. Если вдохновение не приходит, то в процесс включается Сережа и как лидер команды руководит им.

Кто и с кем будет записываться, заранее не расписывают: главное, чтобы в кадре было много человек.

Свой фишкой участники Swag Team считают колесо фортуны, которое висит в гостиной. Несколько раз в неделю его крутят и выполняют разные задания, например, побриться налысо или прыгнуть в бассейн с третьего этажа. Некоторые задания блогеры придумывают сами, другие им подсказывают подписчики. «Чем более сумасшедшее задание, тем лучше! Ведь все мы немножечко со странностями», — говорит Сережа. Чтобы мотивировать друг друга, ребята повесили на кухне пробковую доску, на которую выписывают количество подписчиков во всех соцсетях у каждого участника. На нее же крепят фотографии с звездами, которые приезжали снимать с ними ролики, например, с Клавой Кокой и Сашей Спилберг. «Тут все наши подписчики на ютьюбе, в тиктоке, в инстаграме, — говорит Любава, показывая на доску. — Будем менять цифры примерно каждую неделю, тем более что они быстро растут».

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Экскурсия по дому от Сережи Канснакса

Подвал Блогеры разместились на трех этажах дома — в подвале они занимаются спортом. Первый этаж На нем находятся гостиная, столовая, кухня и комната Лизы Андрияненко и Иры Лазутчиковой, новеньких девочек из Ростова-на-Дону. Это единственная спальня на этаже, а также комната с постоянным доступом к еде и PlayStation. Недалеко стоят два кольцевых света, которые ребята используют в съемках. Кухня, примыкающая к гостиной, кажется, используется совсем не по назначению: тиктокеры в основном заказывают еду и практически не готовят, потому что на это нет времени. Тем более у каждого разный рацион — девочки, как правило, на диете, а мальчики едят все. Второй этаж Тут живут Любава Бич и Данила Лобакин, более известный как Данила Итс. Ребята признаются, что им досталась самая уютная, но при этом самая маленькая комната. На стенах развешаны пленочные фотографии, в углу стоит доска для записей, где написаны сценарии для роликов. Сережа отмечает, что все блогеры любят приходить сюда и отдыхать. В соседней комнате живут новенькие — Аня Портер и Леша Янгер, которые попали в дом буквально на прошлой неделе. В комнате две кровати, одна из которых — размера кинг-сайз. Раньше бывшие участники дома Андрей Ноилс и Аня Неск проводили в этой комнате много времени — она нравилась им именно из‑за большого спального места. Еще на втором этаже находится комната близнецов Кирилла и Артема. Во время визита в дом их не было — они снимались для телеканала «Пятница». «Сейчас здесь довольно грязно, но давайте им это простим: обычно они единственные, кто убирается вообще за всеми, они чистюли, — говорит Сережа. Соседняя комната принадлежит Сереже и Ангелине. Плюс этой комнаты — в огромной гардеробной, где хранят вещи почти все участники дома. Мистическая лестница На лестничной клетке между вторым и третьим этажом висит «мистическая картина» — ее постоянно кто‑то переворачивает. «Мне кажется, вверх ногами она выглядит интереснее, креативнее. Я почти каждый день прихожу сюда и переворачиваю ее обратно, но на следующий день она опять оказывается в прежнем положении! Не знаю, кто это делает, но я обязан это выяснить», — говорит Сережа, в очередной раз переворачивая картину. Третий этаж Его заняли близняшки Алина и Кристина. Их комната одна из самых больших: в ней оказался огромный туалетный столик и синтезатор, на котором иногда играет Сережа. Здесь также стоит кольцевой свет, а под потолком висит неоновая лента — неотъемлемый атрибут тиктокеров. Вторая комната на этаже единственная, где живут сразу трое: Никита Златоуст, Вася Кривовязый и Влад Роули. По словам Сережи, это самая неубранная комната: «Когда сюда заходишь, кажется, что только что прошел ураган. Уборщица, которая иногда к нам приходит, думаю, пребывает в шоке от этой комнаты».

«Тикток-дома рано или поздно должны были появиться, как когда‑то появились дома ютьюберов», — считает Никита Златоуст.

«Людям всегда было интересно следить за коллективами — вспомним тех же The Beatles , — говорит он. — Им нравится следить за большим количеством драйвовых и творческих людей». Формат группы, по его мнению, вечный и себя не изживет. Тикток-дома не придумали ничего нового — это бойз-бенды вроде BTS или One Direction, за каждым из участников которых интересно следить вместе или по отдельности. Только все происходит не в телевизоре или на сцене, а в тиктоке. Дома стали отличным способом раскрутки и заработка, так что они останутся с нами еще на какое‑то время. Готовьтесь запоминать многочисленные имена блогеров и объединений — их количество будет только расти.