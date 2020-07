23 июля компания Microsoft провела большую презентацию игр стартовой линейки для консоли нового поколения Xbox Series X. Месяц назад подобное мероприятие провела и Sony. Собрали самые интересные анонсы, чтобы ответить на главный вопрос: «Во что играть на новом иксбоксе?»

Halo Infinite

Горячо ожидаемое продолжение главного эксклюзива Microsoft. Легендарный воин Мастер Чиф попадает на неизвестную планету, где узнает о новом инопланетном вторжении на Землю. Разработчики уже объявили о возвращении расы Изгнанных из Halo Wars 2. В Infinite впервые в серии появится полноценный открытый мир, по которому можно перемещаться на различном транспорте. Одно из нововведений в геймплей — крюк-кошка, с помощью которого Чиф притягивает к себе врагов и взлетает на труднодоступные поверхности. Релиз состоится в конце года на Xbox One X, Xbox Series X и компьютерах. У игры уже появилась страница в Steam.

State of Decay 3

Кооперативный зомби-экшен со стратегическими элементами. Нужно создать, развить и защитить собственную общину выживших во время зомби-апокалипсиса. Из короткого трейлера стало понятно, что действо развернется на севере Америки, а новыми врагами выступят инфицированные животные. Например, олени-волкоеды . Игра выйдет эксклюзивно на Xbox Series X.

Forza Motorsport

Перезапуск знаменитой гоночной серии. Проект находится на раннем этапе разработки, но авторы обещают реализовать в нем технологию трассировки лучей, 4K-разрешение и частоту 60 кадров в секунду. Игра выйдет на Xbox Series X и компьютерах.

Everwild

Новый проект студии Rare — авторы Battletoads, Killer Instinct, Sea of Thieves — с удивительной красоты роликом и без хотя бы примерной даты релиза. Сюжет посвящен проблемам экологии в волшебном мире.

Tell Me Why

Интерактивная драма про подростков от создателей Life is Strange. Сюжет рассказывает о близнецах, которые отправились на Аляску, чтобы разобраться с травмами детства. Уникальной эту историю делает два момента: один из героев — трансексуал, а из многочисленных флэшбеков, которые будут появляться во время путешествия, нужно отсеять ложные воспоминания. Tell me Why разделена на три главы. Первая выходит уже 27 августа на Xbox One и компьютерах.

The Outer Worlds: Peril on Gordon

Большое дополнение к одной из лучших научно-фантастических игр прошлого года. Выполнено в жанре нуар и развернется на астероиде, где корпорации устраивали бесчеловечные эксперименты над людьми. Выход намечен на Xbox One, PlayStation 4 и компьютерах уже 9 сентября.

Avowed

Большая ролевая игра создателей Fallout и The Outer Worlds. Очередной волшебный мир захватило зло, и нам вновь придется всех спасти — больше нет никакой информации. Хотя из кинематографического трейлера, который, очевидно, вдохновлен «Скайримом», стало ясно, что в приключение мы отправимся с видом от первого лица.

As Dusk Falls

Интерактивное кино от выходцев из Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) про сложные отношения двух семей на протяжении нескольких поколений. Обещают душераздирающую социальную драму . Звучит интригующе!

S.T.A.L.K.E.R. 2

Продолжение «Сталкера», игры про чертовщину в Чернобыле, обзавелось мрачным трейлером и первыми подробностями. Будет открытый мир, полноценная симуляция жизни и разветвленная история с множеством концовок. Примерно то же самое обещали 15 лет назад во время создания оригинала. Но видимо с деньгами Microsoft — S.T.A.L.K.E.R. 2 будет временным эксклюзивом для Xbox Series X и PC, и выйдет сразу для подписчиков Game Pass — разработчикам наконец-то удастся сделать игру мечты.

Warhammer 40,000 Darktide

Кооперативный шутер в духе Left 4 Dead, но во вселенной Warhammer 40,000. Вместо зомби придется отстреливать крысолюдей и прочую нечисть. Во славу Императора!

The Medium

Мистический хоррор про девушку-медиума, которая разыскивает пропавшего ребенка в заброшенном отеле. Главная особенность — героиня одновременно живет в мире людей и в потусторонней реальности, которая наполнена кошмарами, демонами и черт-те чем еще. В трейлере показывают, как, путешествуя между измерениями, девушка решает головоломки и спасается от монстров. И судя по тому, что разработкой руководят авторы Layers of Fear — со страхом в The Medium все будет хорошо. Релиз в конце года на Xbox Series X и компьютерах.

Fable