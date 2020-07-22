Жюри независимого конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards объявило победителей 2020 года. Первое место в номинации «Фотограф года» получил Артем Барышев, выходец из Республики Беларусь, путешественник и фотограф. Мы задали Артему несколько вопросов о победившей работе, которую он снял в Индии на iPhone 6, и жизни без инстаграма.

Артем Барышев Фотограф, сооснователь бренда аксессуаров Skult

Об истории победившего снимка

Я сделал снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, я сделал снимок прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Мы специально ехали в город Тируваннамалай, где каждое полнолуние происходит интересный обряд. В нем есть гора, которую местные считают вулканом. По легенде, из этого «вулкана» Шива, который являлся в разных обличьях, появился в своем огненном облике. Раз в месяц люди всю ночь ходят вокруг «вулкана» босиком по специальной дороге, поют мантры, заходят по пути в храмы и делают подношения для Шивы. Мероприятие происходит каждый месяц много тысяч лет, и есть поверье, что если ты обошел вулкан, то в следующей жизни наступит благополучие. В Индии вообще все, что загадывается хорошее, — не в этой в жизни, а в какой‑то другой, в будущей.

Об индийском визуале Благодаря тому, что технологии там еще не успели шагнуть вперед, в Индии все очень необычно. Постройка домов и сооружений невероятно интересна — в большинстве случаев люди используют бамбук в качестве подпорок, да вообще, задействуется в строительстве все, что под руку попадается. Стены утепляют коровьими лепешками, их сушат прямо на стенах и заборах. С другой стороны, такой забор выполняет еще одну функцию — это предостережение для гостей, чтобы не подходили близко. На моем снимке стена совершенно обычная, без таких особенностей. При этом интернет в Индии влияет на многие процессы. Люди могут посмотреть обучающее видео, где используется строительный уровень, и сделать похожий уровень самостоятельно. Он будет кривой, косой, но его будут прикладывать к стене и активно использовать, несмотря на то, что все получается криво. Но главное — какой бы ни был кривой дом, в Индии его всегда покрасят в яркие цвета, иногда просто так, что вырвиглаз. Из‑за этого происходит эстетический диссонанс: смотришь на трущобы, а они пестрые и яркие.

О плюсах съемки на старые айфоны Начиная с iPhone 5 (а потом в iPhone 5S и iPhone SE) камера позволяла получить в снимке какую‑то ламповость. Она живо передает момент, а серийная съемка позволяет сделать много кадров — я снимаю много дублей, чтобы выбрать лучший снимок. В среднем каждый кадр состоит из 40 снимков, облачное хранилище забито по максимуму. В случае [победившей фотографии] один из 20 кадров получился просто вау. Сразу увидел, что он лучший, и понял, что хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная: добавил синего, чтобы стена сливалась с небом. У камеры iPhone 6 угол стал больше, с того же места я могу сделать более широкий кадр. Сейчас смотрю обзоры iPhone 11 Pro, и там меня впечатляет сверхширокий угол — планирую попробовать.

О жизни без инстаграма Два года назад я решил больше не публиковать снимки в инстаграме. Начал их печатать и раздавать людям, которые делились эмоциями лично со мной. Я перестал выкладывать снимки за лайки. Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей, многие ценят лайк, а не то, что скрыто за снимком.

В первую очередь я за мобильную фотографию. Изначально инстаграм позиционировал себя как платформу для мобильной фотографии, это было здорово.

Пока не было рекламы и больших денег, площадка была ламповой. Потом туда пришли все, кому не лень: от мемасиков до снимков на профессиональные камеры и инстаграм-звезд. Вместо платформы для фотографии он превратился в рынок, где все пытаются заработать. Для меня это стало отталкивающим фактором. Сейчас там тяжело фильтровать контент. Это стало проще делать на специализированных площадках вроде 500px или Flickr. Я с удовольствием отправляю свои снимки по почте, причем за свой счет — просто напишите мне. Есть качественные паблики в «ВКонтакте», например «Мобильная фотография»; я отправляю снимки на публикацию, и мне начинают писать люди, много людей.

О своей парной серии Это на самом деле отсылка к пленочной фотографии. Я использую приложение Dazz Cam, одно из многих, которые позволяют «попробовать» старые камеры. Не нужно искать пленку — в приложениях доступна обработка в стиле Kodak, 8-миллиметровой пленки и других. Два снимка в одном кадре — это эффект узкой пленки, которую использовали в ретрокамерах 1980-х. Они позволяли делить кадры на два снимка, таким образом в пленке получалось не 36 кадров, а в два раза больше. Мне нравится пробовать разные концепции и находить соответствие в цветовых гаммах. Делаю один снимок, занимаюсь своими делами, иду по улице — и нахожу недостающий элемент. Это как пазл, игра сквозь жизнь, хорошее упражнение для ума и для фотографии — собирать недостающие элементы. Когда ты умеешь находить соответствия, это демонстрирует уровень в фотографии.

О пути в фотографии У моих родителей в Витебске хранится много различных фотоальбомов, потому что отец всю жизнь снимал на пленку. Он занимался печатью и проявкой, меня тоже учил, как это делается, — уже тогда для меня это была фотографическая магия. Но в детстве отец не давал мне свой фотоаппарат, а потом подарил камеру «Киев-20», и тут все началось. После окончания учебы у меня появилась зеркалка Canon 50D — первый опыт в цифровой фотографии. Я начал путешествовать и понял, что профессиональный фотоаппарат занимает чрезмерное количество места, везде его с собой не возьмешь. Тогда у меня появился iPhone 5, я начал вести инстаграм и сразу понял — вот то, что меня удовлетворяет полностью. Картинку можно делать на коробочку, которая помещается в карман, приложения позволяют обрабатывать все по моему желанию, а это сразу минус фотоаппарат и минус ноутбук в сумке (и плюс облачное хранение). Я продолжаю снимать на старую среднеформатную пленку, мне нравится квадратный формат снимка. Даже когда снимаю на айфон, то выставляю кроп кадра 1:1, ровно как в пленке типа 120.