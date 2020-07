Подкастерка Кристина Вазовски выбрала шесть книг, которые помогут тем, кто хочет запустить собственный подкаст — и вообще научиться рассказывать истории.

Кристина Вазовски Подкастерка, основательница студии подкастов «Толк»

Джессика Эйбел «Out on the Wire: The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio»

Первая книга написана в форме комикса, и картунистка ее делает совместно с Айрой Глассом, одним из самых известных в мире аудиопродюсеров. Там рассказывается про This American Life, Radiolab и другие популярные подкасты, плюс там есть реальные полезные лайфхаки по сторителлингу. Если ты подкастер, я считаю, что прочитать ее — это must. Во-первых, можно узнать побольше о героях индустрии, а во-вторых, там есть что подцепить практического. Блейк Снайдер «Спасите котика!»

Это путеводитель для сценариста — суперизвестная книга, довольно попсовая, но там очень понятным языком написано про основы написания сценария: персонажей, конфликты, развитие сюжета. Стоит ее прочитать всем, чтобы не изобретать велосипед. Джо Ричман «Radio Diaries. DIY Handbook»

Это очень милая небольшая книжка, ее можно бесплатно скачать в интернете о том, как заниматься нарративным аудио: как брать комменты, как задавать вопросы, как это все структурировать и так далее. Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой»

Это классическая книга о нарративе — она не имеет, конечно, никакого прямого отношения к аудио, но это такие базовые стандарты про развитие персонажа, типажи, архетипы и путь героя. Эрик Нюзум «Пошумим. Как делать хитовые подкасты»

Совсем новая книга, в которой создатель подкаста Ted Radio Hour объясняет, что значит «думать так, как ваша аудитория слушает» и как это поможет сделать по-настоящему запоминающийся подкаст, раскрыть гостя, найти сюжет и аудиторию. В книге много примеров, бонусные главы от самых влиятельных американских аудиопродюсеров и отдельная глава про то, как управлять творческими командами. Владимир Пропп «Морфология волшебной сказки»

Эта книжка про то, что сказки тоже строятся по одной формуле. Даже если вы не делаете подкаст про сказки, это все очень интересно прочитать, потому что базовые правила построения истории работают везде одинаково.