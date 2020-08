Вообще-то это ирландская песня «Some Say the Devil is Dead», но Гребенщиков на то и Гребенщиков, что любой чужой звук и текст превращал в абсолютно оригинальный. Эта — а также «Мама, я не могу больше пить» — песня стала гимном интеллигентскому питию нулевых. Песня про то, что потребление неизбежно, как бы о его опасности ни предупреждали моралисты.

«Я и алкоголь»

«Петля Пристрастия», 2013