Благотворительный фонд «Дом с маяком» во время карантина запустил два онлайн-проекта, где известные люди говорят о кино и литературе. Встречи проходят каждую неделю, а средства, вырученные от продажи билетов, направляются фонду. На встречах цикла «Киновечера в «Доме с маяком» режиссеры, актеры и другие кинематографисты говорят о том, как создается кино и что происходит за кадром, делятся своими идеями и планами и отвечают на вопросы зрителей. Модератор онлайн-цикла — кинокритик Егор Москвитин. Сейчас «Дом с маяком» переживает серьезное сокращение пожертвований, которое напрямую влияет на качество жизни подопечных детей. Помочь фонду можно здесь.

На этот раз гостями встречи станут режиссер Эдуард Оганесян и актрисы «Чик» — главного отечественного сериального хита на сегодняшний день. Во всех подробностях о съемочном процессе вместе с режиссером расскажут Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова. Дискуссия пройдет в инстаграме фонда, а Егор Москвитин выйдет в эфир из стационара детского хосписа, который наконец открыл свои двери после карантина.