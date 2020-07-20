«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и в других местах.
Киновечера в «Доме с маяком»: «Чики»
20 июля в 19.00
Благотворительный фонд «Дом с маяком» во время карантина запустил два онлайн-проекта, где известные люди говорят о кино и литературе. Встречи проходят каждую неделю, а средства, вырученные от продажи билетов, направляются фонду. На встречах цикла «Киновечера в «Доме с маяком» режиссеры, актеры и другие кинематографисты говорят о том, как создается кино и что происходит за кадром, делятся своими идеями и планами и отвечают на вопросы зрителей. Модератор онлайн-цикла — кинокритик Егор Москвитин. Сейчас «Дом с маяком» переживает серьезное сокращение пожертвований, которое напрямую влияет на качество жизни подопечных детей. Помочь фонду можно здесь.
На этот раз гостями встречи станут режиссер Эдуард Оганесян и актрисы «Чик» — главного отечественного сериального хита на сегодняшний день. Во всех подробностях о съемочном процессе вместе с режиссером расскажут Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова. Дискуссия пройдет в инстаграме фонда, а Егор Москвитин выйдет в эфир из стационара детского хосписа, который наконец открыл свои двери после карантина.
Zero People
21 июля в 12.00
Лидер поп-рок-команды «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий всегда имел склонность к многословным поэтическим текстам. Максимально полно она реализуется в рамках его более камерного проекта Zero People — под аккомпанемент клавишных его истории о любви, смерти и поисках смысла наконец-то достигают концентрированного, затапливающего все вокруг драматизма. Кажется, что и вокал Красовицкого — то кротко перечисляющий нежности, то взмывающий в небеса — наконец-то звучит в своем оптимальном формате.
«Брак» на «Точке доступа»
22 и 23 июля в 17.00
Киберспектакль Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной говорит о мире будущего. 2035 год. Мир оправился от катастрофы , но по-прежнему зависит от тех событий, которые мы проживаем сегодня. Семейная пара проводит ностальгическое свидание в Zoom, вспоминая, как начинались их отношения, и пытается переосмыслить прошлое, чтобы развязать затянувшиеся узлы, а зрители оказываются в необычной роли.
Ник Кейв
23 июля в 22.00
Большую часть карьеры выступающий с группой The Bad Seeds молодой Ник Кейв попеременно завоевывал австралийские, лондонские и берлинские андеграундные подвалы, где играл экспериментальный и калечащий арт-панк в составе Boys Next Door, The Birthday Party и, наконец, The Bad Seeds. Впоследствии Кейв перешел к более традиционным форматам — балладам и энергичному чеймбер-попу, впрочем, не забывая и о панк-боевиках. Неизменной оставалась его уникальная харизма — Кейв черпает энергию из библейских историй насилия и милосердия, выступает в роли то гневного, то утешающего пастора, постоянно балансируя между Ветхим и Новым Заветами. Ярость и предчувствие неминуемого рока помогают ему вот уже не первый десяток лет убедительно выдавать жуткие, бесноватые, эсхатологические сюжеты. При этом в его последних записях, включая недавний, записанный после трагической гибели сына, альбом «Ghostseen», торжествуют любовь и всепрощение — в виде пронзительных и камерных историй, которые достигают своего мелодраматического апофеоза и практически уходят в эмбиент.