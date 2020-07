Большую часть карьеры выступающий с группой The Bad Seeds молодой Ник Кейв попеременно завоевывал австралийские, лондонские и берлинские андеграундные подвалы, где играл экспериментальный и калечащий арт-панк в составе Boys Next Door, The Birthday Party и, наконец, The Bad Seeds. Впоследствии Кейв перешел к более традиционным форматам — балладам и энергичному чеймбер-попу, впрочем, не забывая и о панк-боевиках. Неизменной оставалась его уникальная харизма — Кейв черпает энергию из библейских историй насилия и милосердия, выступает в роли то гневного, то утешающего пастора, постоянно балансируя между Ветхим и Новым Заветами. Ярость и предчувствие неминуемого рока помогают ему вот уже не первый десяток лет убедительно выдавать жуткие, бесноватые, эсхатологические сюжеты. При этом в его последних записях, включая недавний, записанный после трагической гибели сына, альбом «Ghostseen», торжествуют любовь и всепрощение — в виде пронзительных и камерных историй, которые достигают своего мелодраматического апофеоза и практически уходят в эмбиент.