«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и в других местах.
«Орфические игры. Панк-макраме» в «Электротеатре Станиславский»
С 13 по 16 июля в 14.00 и 19.00
Шесть дней подряд на протяжении нескольких часов на основной сцене «Электротеатра Станиславский» разыгрывают спектакли студентов «Мастерской индивидуальной режиссуры» Бориса Юхананова. Аннотация к «новопроцессуальному проекту на основе мифа об Орфее» состоит из математических формул; объявленное количество участников — 100, среди которых, помимо студентов, можно обнаружить композитора-авангардиста Дмитрия Курляндского и культового художника по свету Э.Дж.Вайссбарда
Катерина Гордеева в «Доме с маяком»
16 июля в 18.00
Журналистка Катерина Гордеева расскажет о романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» в рамках цикла онлайн-встреч «Литературные вечера в «Доме с маяком». Чтобы поучаствовать во встрече, можно сделать пожертвование в пользу благотворительного фонда «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области.
«П.Т.В.П.»
16 июля в 19.00
«П.Т.В.П.» — удивительно последовательная группа. Начав играть в безвременье девяностых, они сумели сохранить не только творческую витальность, но и верность идеалам — борьбе с властью и консюмеризмом, чувственной любовной лирике, бодрому панк-звучанию с мелодраматическими отступлениями и захватывающим мелодизмом.
«Аида» в «Геликон-опере»
18 июля в 19.00
«Геликон-опера» покажет оперу Джузеппе Верди в концертном исполнении, посвященном 80-летию со дня рождения певицы Елены Образцовой. Запись была сделана 15 мая 2019 года в Концертном зале Чайковского Московской филармонии.
«Горшенев» в Stay
19 июля в 20.00
Каждый год 19 июля по всей стране традиционно проводятся мероприятия памяти Михаила Горшенева. И никакие обстоятельства не могут этому помешать. Второй концерт серии «Космонавт Online», который организуется совместно с платформой онлайн-концертов Stay, даст проект «Горшенев». Зрителей ждут хиты группы «Кукрыниксы», новые композиции с альбома «Звездный мусор» и песни «Короля и шута».