«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и в других местах.

«Орфические игры. Панк-макраме» в «Электротеатре Станиславский» С 13 по 16 июля в 14.00 и 19.00

© «Электротеатр Станиславский»/Андрей Безукладников

Шесть дней подряд на протяжении нескольких часов на основной сцене «Электротеатра Станиславский» разыгрывают спектакли студентов «Мастерской индивидуальной режиссуры» Бориса Юхананова. Аннотация к «новопроцессуальному проекту на основе мифа об Орфее» состоит из математических формул; объявленное количество участников — 100, среди которых, помимо студентов, можно обнаружить композитора-авангардиста Дмитрия Курляндского и культового художника по свету Э.Дж.Вайссбарда

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Катерина Гордеева в «Доме с маяком» 16 июля в 18.00

© Анна Данилова

Журналистка Катерина Гордеева расскажет о романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» в рамках цикла онлайн-встреч «Литературные вечера в «Доме с маяком». Чтобы поучаствовать во встрече, можно сделать пожертвование в пользу благотворительного фонда «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области.

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«П.Т.В.П.» 16 июля в 19.00

© vk.com/ptvpspb

«П.Т.В.П.» — удивительно последовательная группа. Начав играть в безвременье девяностых, они сумели сохранить не только творческую витальность, но и верность идеалам — борьбе с властью и консюмеризмом, чувственной любовной лирике, бодрому панк-звучанию с мелодраматическими отступлениями и захватывающим мелодизмом.

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«Аида» в «Геликон-опере» 18 июля в 19.00

«Геликон-опера» покажет оперу Джузеппе Верди в концертном исполнении, посвященном 80-летию со дня рождения певицы Елены Образцовой. Запись была сделана 15 мая 2019 года в Концертном зале Чайковского Московской филармонии.

«Горшенев» в Stay 19 июля в 20.00