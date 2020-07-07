«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и других местах.

Not to scale на «Точке доступа» 7 июля

© «Точка доступа»

Для участия в спектакле на двоих нужны лист бумаги, цветные карандаши и наушники. Следуя инструкции, участники спектакля исследуют возможности и ограничения пустой страницы, хаотично пишут и рисуют каракули, а в итоге создают целый мир.

Большой фестиваль мультфильмов До 12 июля

Главный в России смотр новой анимации — теперь, конечно, онлайн: показывают нового Шона Тана, первый ирландский кукольный мультфильм «Капитан Мортен и королева пауков» и настоящий фестиваль в фестивале — фестиваль пятисекундных фильмов «Ща, 5 сек». Call Cutta at Home на «Точке доступа» 7, 8, 9,12 июля

© Rimini Protokoll

Более 12 лет назад Rimini Protokoll организовал перформативную встречу one-to-one между сотрудником индийского кол-центра и посетителем европейского театра. Каждый зритель оказывался в комнате наедине с телефоном и вступал в диалог с незнакомцем. Деловой разговор с каждой минутой становился все более частным и интимным. 2020 год вдохновил авторов на создание специальной адаптации этого проекта для российской аудитории. Исполнитель находится у себя дома в Калькутте. Во время спектакля он показывает свой дом, рассказывает об экономических и личных последствиях своей работы в кол-центре и задает вопросы зрителям. Зрители отвечают на вопросы и тоже показывают определенные места своих домов или предметы, находящиеся под рукой. Постепенно, как и в классическом «Call Cutta in a Box», коммуникация становится все более и более интимной. Это могут быть сцены для спальни, сцены для кухни и ванной или даже сцены под кроватью. Вас ждет путешествие по собственной квартире, караоке-версии бенгальских песен и совместный танец с исполнителем.

Подробности по теме 6 спектаклей, которые стоит увидеть на «Точке доступа» 6 спектаклей, которые стоит увидеть на «Точке доступа»

Ринго Старру 80 лет 8 июля в 3:00

© Getty Images

Пол Маккартни, Шерил Кроу и другие друзья поздравляют барабанщика The Beatles с юбилеем.

«Орландо, Орландо» в Геликон-опере 9 июля в 19.00

© Геликон-опера

Театр «Геликон-опера» обращается к барокко, и опера Генделя «Орландо», которой до сих пор не было в репертуаре столичных театров, отныне представлена в Москве. Однако в «Геликоне» спектакль носит имя «Орландо, Орландо». В проекте принял участие композитор и диджей Габриэль Прокофьев, внук великого русского композитора Сергея Прокофьева.

Подробности по теме Габриэль Прокофьев — о том, как подружить классическую музыку с ночными клубами Габриэль Прокофьев — о том, как подружить классическую музыку с ночными клубами

«Брак» на «Точке доступа» 9, 10, 11 июля

© «Точка доступа»

Киберспектакль Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной говорит о мире будущего. 2035 год. Мир оправился от катастрофы, но по-прежнему зависит от тех событий, которые мы проживаем сегодня. Семейная пара проводит ностальгическое свидание в Zoom, вспоминая, как начинались их отношения, и пытается переосмыслить прошлое, чтобы развязать затянувшиеся узлы, а зрители оказываются в необычной роли.

Animals As Leaders 10 июля в 2:00

© Animals As Leaders

В своих инструментальных композициях британское трио Animals as Leaders опирается на сложность и мелодичность: артисты запускают прерывистые и непредсказуемые гитарные линии, которые сохраняют благозвучие даже несмотря на всю запутанность аранжировок. Иногда создается впечатление, что музыканты получают удовольствие не от треков как таковых, а от собственной виртуозности, возможности усмирить хаос элементов в рамках одного произведения. Подобные красота и сложность ради самих себя могут вызывать скуку или восторг — в зависимости от позиции слушателя.

«Спектакль в коробочке» на «Точке доступа» 11 июля в 23.30

«Спектакль в коробочке» — это аудиоэссе, исследующее темы языка, города и его истории, которую можно прочесть на стенах зданий и услышать в голосах его постоянных и временных обитателей. Премьера аудиоспектакля прошла в ноябре 2019 года в пространстве фонда V-A-C «Палаццо Дзаттере» в Венеции, а в программе фестиваля будет существовать в специально созданной онлайн-версии. Спектакль состоит из глав, скомпонованных из шумов города, музыки, «Дневника Кости Рябцева» и интервью. Сайт спектакля — это карта глав с проложенными на ней тропами. Тропа — это вариант сюжетного развития спектакля. Их несколько: одна полная и четыре более коротких тематических версии. Главы на карте обозначены квадратами, а тропы — тонкими красными линиями.

«Черновик» на «Точке доступа» 12 июля в 21.00

© «Точка доступа»

Что будет, если взять труппу, привыкшую работать в театральном здании, режиссера Владислава Наставшева, постоянного резидента Нового Рижского театра и «Гоголь-центра», пьесу Сергея Уханова и замкнуть эти составляющие в рамках Zoom? Герои пьесы живут в изоляции так давно, что время и пространство стерлись до неразличимости. Факты наслаиваются на фантазии, обиды становятся радостями, надежды — воспоминаниями. Текст Уханова маскируется то под социальную драму, то под детектив, то под символическую мистерию, то под мыльную оперу. Как будто все непригодившиеся черновики Шекспира, Гончарова, Кафки, Уайльда и Честертона переплелись в один метатекст и выскакивают из героев против их воли.