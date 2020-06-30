«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и других местах.

«Набоковские чтения-2020» C 30 июня по 4 июля

В этом году «Набоковские чтения» впервые проходят в формате онлайн с открытой трансляцией на ютьюб-канале Пушкинского Дома. Кроме научной программы будет представлен ряд интересных мероприятий, которые привлекут всех, кого интересует творчество Владимира Набокова. Одними из самых ярких событий конференции «Набоковские чтения-2020» станут премьерный показ документального фильма «Мой Набоков» (студия «МТ Кино»), в съемках которого принимали участие ближайшие родственники писателя, а также чтение рассказа Владимира Набокова «Весна в Фиальте» в исполнении Юрия Сапрыкина, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, Нины Поповой, Андрея Арьева, Вадима Жука, Екатерины Шульман и других писателей и деятелей культуры, которые пройдут 4 июля, в 15.00 и 19.00.

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«Черновик» на «Точке доступа» 30 июня, в 21.00

Что будет, если взять труппу, привыкшую работать в театральном здании, режиссера Владислава Наставшева, постоянного резидента Нового Рижского театра и «Гоголь-центра», пьесу Сергея Уханова и замкнуть эти составляющие в рамках Zoom? Герои пьесы живут в изоляции так давно, что время и пространство стерлись до неразличимости. Факты наслаиваются на фантазии, обиды становятся радостями, надежды — воспоминаниями. Текст Уханова маскируется то под социальную драму, то под детектив, то под символическую мистерию, то под мыльную оперу. Как будто все непригодившиеся черновики Шекспира, Гончарова, Кафки, Уайльда и Честертона переплелись в один метатекст и выскакивают из героев против их воли.

«Call Cutta at Home» на «Точке доступа» 1, 2, 4 и 5 июля, в 19.30

Более 12 лет назад Rimini Protokoll организовал перформативную встречу one-to-one между сотрудником индийского кол-центра и посетителем европейского театра. Каждый зритель оказывался в комнате наедине с телефоном и вступал в диалог с незнакомцем. Деловой разговор с каждой минутой становился все более частным и интимным. 2020 год вдохновил авторов на создание специальной адаптации этого проекта для российской аудитории. Исполнитель находится у себя дома в Калькутте. Во время спектакля он показывает свой дом, рассказывает об экономических и личных последствиях своей работы в кол-центре и задает вопросы зрителям. Зрители отвечают на вопросы и тоже показывают определенные места своих домов или предметы, находящиеся под рукой. Постепенно, как и в классическом «Call Cutta in a Box», коммуникация становится все более и более интимной. Это могут быть сцены для спальни, сцены для кухни и ванной или даже сцены под кроватью. Вас ждет путешествие по собственной квартире, караоке-версии бенгальских песен и совместный танец с исполнителем.

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«Креативный четверг» 2 июля

В четверг в течение 24 часов в 8 часовых поясах в едином онлайн-пространстве встретятся профессионалы и предприниматели со всей России — дизайнеры, архитекторы, художники, разработчики, кинематографисты, аниматоры, журналисты и все те, кто сегодня является главным драйвером изменений в городах. Среди участников митапа — дирижер Теодор Курентзис, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, основательница «Винзавода» Софья Троценко, директор центра дизайна Artplay Сергей Десятов, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов и другие. «Спектакль в коробочке» на «Точке доступа» 2 июля, в 21.00; 5 июля, в 16.00

«Спектакль в коробочке» — это аудиоэссе, исследующее темы языка, города и его истории, которую можно прочесть на стенах зданий и услышать в голосах его постоянных и временных обитателей. Премьера аудиоспектакля прошла в ноябре 2019 года в пространстве фонда V-A-C «Палаццо Дзаттере» в Венеции, а в программе фестиваля будет существовать в специально созданной онлайн-версии. Спектакль состоит из глав, скомпонованных из шумов города, музыки, «Дневника Кости Рябцева» и интервью. Сайт спектакля — это карта глав с проложенными на ней тропами. Тропа — это вариант сюжетного развития спектакля. Их несколько: одна полная и четыре более коротких тематических версии. Главы на карте обозначены квадратами, а тропы — тонкими красными линиями.

«Штыкнож» 3 июля, в 19.00

«Штыкнож» — супергруппа под руководством известных радикалов Дмитрия «Фео» Порубова («Психея») и Алексея Никонова («П.Т.В.П.»). Проект собрал практически все их общие интересы: агрессивные и грубые метал-риффы, индастриал-дробилку, эпилептичные глитчи киберкора и анархистскую риторику. В весьма объемных (влияние поэта-панка Никонова) и жутковатых текстах ветераны альтернативы привычно атакуют полицейское государство, всеобщий упадок и нигилизм. Помогают им в этом известные музыканты — Игорь Старшинов (Ploho), Maxim AOB (Anticrizisss, «Психея»), Алексей Бамс («Порт 812», «1,5 кг отличного пюре»), диджей Sine More.

«Быть Ариэль Ф.» на «Точке доступа» 4 июля, в 21.00

Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как реальный и виртуальный миры иногда переплетаются, раскрывая неожиданные связи между технологиями, гендером и законом. Опыт Симона Сенна начался, когда всего за 12 долларов он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке. Затем художник отправился на поиски реального прототипа — женщины, в теле которой он виртуально поселился. В спектакле «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» Симон передает этот тревожный опыт аудитории.